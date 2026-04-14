【白曉燕命案29年 1】心痛！白冰冰女兒白曉燕遇害 生命永遠停格17歲

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

台灣治安史上令人心痛的集體記憶！白冰冰女兒白曉燕遇害，生命永遠停格在17歲。（圖／三立新聞資料照、翻攝自白曉燕基金會、翻攝自《燕仔你是飛去叼MV》）

29年前的今天，1997年4月14日。台灣社會發生永遠無法抹去的集體傷痛。藝人白冰冰的獨生女兒白曉燕在上學途中，遭到陳進興、高天民、林春生3名歹徒強押上車。消息一出震撼全台，警方立刻成立【0414專案小組】全力救人緝兇。白冰冰以母親身分哭求【救我女兒】的畫面令國人心疼心碎，遺憾的是白曉燕生命永遠停格在17歲。林春生、高天民在兩場槍戰中自盡，陳進興則是繼續逃竄，時間長達7個多月。

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台灣治安史上令人心痛的集體記憶！白冰冰女兒白曉燕遇害，生命永遠停格在17歲。（圖／三立新聞資料照、翻攝自白冰冰臉書、翻攝自《燕仔你是飛去叼MV》）

白冰冰獨生女兒白曉燕遭綁架 0414專案啟動全力救人緝兇

1997年民國86年4月14日清晨，知名藝人白冰冰的獨生女兒，就讀高中二年級的白曉燕。在上學途中，被陳進興、高天民、林春生3人強押上車。他們用黃色膠帶與白色繩索限制她的行動。用殘忍的方式連同她的求救信，寄給了白冰冰。



白冰冰接獲消息時幾乎崩潰，歹徒更勒索500萬元，且要舊鈔票、不能連號，還要求不准報警。但白冰冰手足無措，根本沒辦法處理，隨後警方獲報，立即成立「0414專案小組」，以案發時間當作專案名稱。之後，陳進興、林春生、高天民嫌用王八機（機內會有多組他人行動電話內碼，可供隨時變換使用）與白冰冰聯繫，讓警方可以追蹤號碼，卻不能掌握犯人的行蹤。



4月19日，雙方約定了交款地點，但嫌犯從雙北到桃園，變更了7次交款地點，讓警方難以跟監，亦希望順利拿到贖款。4月25日，嫌犯再次約定在桃園某處取款，卻遲遲未現身。警方於是透過各種情報及線索，掌握了嫌犯的相關資訊，於三重發現陳進興及林春生，雙方接著展開激烈槍戰，最後仍舊被兩人逃脫。陳進興的妻子張素貞則因企圖掩護丈夫逃亡，被警方逮捕。

台灣治安史上令人心痛的集體記憶！白冰冰女兒白曉燕遇害，生命永遠停格在17歲。（圖／三立新聞資料照）



鑑識專家謝松善表示，因為【0414專案】橫跨雙北地區，來到了臺北市，且之後陳進興一行人多在臺北市犯案，因此後來也參與偵辦。對於當時媒體幾乎24小時守在白冰冰家門口，只要白冰冰一出門就開始跟監，在這樣的情況下，白冰冰完全不可能交付贖款，歹徒也因此多次改變交款地點，不敢貿然出現。

台灣治安史上令人心痛的集體記憶！白冰冰女兒白曉燕遇害，生命永遠停格在17歲。（圖／三立新聞資料照、翻攝自白冰冰臉書、翻攝自《燕仔你是飛去叼MV》）

白曉燕生命【永遠停格在17歲】 陳進興、林春生、高天民逃竄

4月25日那天上午，白冰冰召開記者會，聲淚俱下、哭求全民一起拯救白曉燕。一位母親的心碎吶喊，震撼全國、令國人心疼心碎。儘管這樣公開喊話，但很不幸的，在案發之後14天，也就是4月28日，警方在新北市泰山區的中港大排找到了白曉燕的遺體。透過屍體腫脹程度可以判斷，白曉燕已經死亡8到10天。也就是說，歹徒在狠心撕票之後，依然向白冰冰要求贖金。白冰冰在警方護送下，前往現場指認。她完全沒想到等待自己的，是女兒冰冷的遺體，因此完全崩潰，即使如此，她仍強打精神，親自一路陪伴女兒相驗、解剖、入殮，直到出殯、入葬。事隔多年之後，白冰冰接受訪問時表示：「雖然認屍時，屍體已經腫脹不堪，但我依然一眼就認出，那是我的女兒白曉燕。」

台灣治安史上令人心痛的集體記憶！白冰冰女兒白曉燕遇害，生命永遠停格在17歲。（圖／三立新聞資料照）

時空背景先來到現在，2026年清明節，白冰冰在臉書表示：從痛不欲生、到漸漸淡定，這路程也走了28年了，從這過程中學習到好多祭拜禮儀！從十分鐵齒的我、到如今謙卑的低頭，是我的體悟，我覺得人一旦認為一切都是靠自己，就容易傲慢、而祭祖，其實是在提醒自己！當一個人懂得感恩根源，心自然會收斂。人不是什麼都能掌控。財富會變，運勢會起伏，人生也充滿不可預測。所以必須懂得敬天、敬地、敬祖、敬因果。忘了祖先，人容易狂；人一狂，福就容易散。越有福的人，越不敢忘本。

台灣治安史上令人心痛的集體記憶！白冰冰女兒白曉燕遇害，生命永遠停格在17歲。（圖／翻攝自白冰冰臉書）

時空背景回到1997年，當尋獲白曉燕遺體，警方也宣布全面通緝在逃嫌犯陳進興、林春生、高天民，並公布他們的照片相關訊息。然而這3人，在逃亡期間依舊持續犯案：6月6日，綁架了當時的臺北縣議員蔡明堂，得手新臺幣500萬。8月8日，又綁架了臺北市北投一位陳姓商人，成功勒贖400萬。

台灣治安史上令人心痛的集體記憶！白冰冰女兒白曉燕遇害，生命永遠停格在17歲。（圖／翻攝自《燕仔你是飛去叼MV》）

陳進興入侵富陽街民宅犯案未遂 與警員擦身而過

1997年8月11日，陳進興持槍闖入台北市富陽街一戶民宅。他自行開鎖進入，屋內3名女子完全不知道眼前這名男子就是通緝犯，只能被強押到房間內。他準備將3人綑綁時，其中一名女子因為驚嚇忍不住尖叫。原本這一聲很可能引來殺機，但陳進興卻反而慌了，沒有開槍，直接轉身逃出屋外。只是，他並沒有真的離開，而是躲在附近觀察。



警方接獲報案後很快到場，但因為沒有財物損失，也沒有進一步傷害，初步判斷可能是糾紛案件，簡單做完筆錄後便離開。陳進興確認警察走遠，竟然又折返回來。這一次，他變得更加兇狠，持槍再次闖入民宅，直接警告3名女子：「不准叫，再叫就一槍打死！」3人嚇到完全不敢反抗，只能任由他綑綁。就在此時，門鈴突然響起。3名女子動彈不得，陳進興只好自己去應門。沒想到門外站的竟是員警，想再確認情況。隔著鐵門視線不清，員警沒有認出他，只詢問住戶是否在家。



陳進興冷靜回應後，突然打開鐵門猛力一踹，門板直接撞向員警。他趁機往樓下衝，回頭連開兩槍。第一槍落空，第二槍擊中員警手槍護弓，子彈若再偏一點，就會射中心臟。員警僅手指受傷，但手槍故障，錯失反擊時機。更驚險的是，陳進興逃到樓下時，與另一名員警正面對上。兩人對視片刻，卻都沒有開槍，就這樣擦身而過。最後，陳進興在巷口搶走一輛腳踏車，沿著和平東路往北逃逸，消失在街頭。這起事件中，警方與死神擦肩而過，整個過程充滿不可思議的巧合與驚險瞬間。

台灣治安史上令人心痛的集體記憶！白冰冰女兒白曉燕遇害，生命永遠停格在17歲。（圖／翻攝自《燕仔你是飛去叼MV》）

五常街爆發警匪槍戰 員警曹立民殉職

1997年民國86年8月19日，林春生、高天民在臺北市五常街53巷及龍江路328巷，被民眾目擊侵入警察宿舍改建的國宅。工地主任察覺後，立即報警處理，員警曹立民及黃慶財便前往查看。



隨後，手持槍械的陳進興一行人與警方發生槍戰，導致員警曹立民中彈身亡、黃慶財身負槍傷。警方當即加派警力支援，其他員警及維安特勤也趕到了，團團包圍住了林春生一人。陳進興及高天民則趁亂逃逸，現場遺留一輛機車，車上有之前做案得手的部分現金。



後來，林春生跟警方及維安特勤發生了第二波、第三波槍戰，最後他兩腿各中一彈、腿骨碎裂，只能爬行，眼看無法逃離現場，又不想乖乖被逮捕，舉槍自盡。這起槍戰創下很多紀錄，包括警方第一次出動維安特勤隊、出動最多警力，也是臺灣的電視臺第一次現場直播槍戰場面。

台灣治安史上令人心痛的集體記憶！白冰冰女兒白曉燕遇害，生命永遠停格在17歲。（圖／三立新聞資料照）

高天民在石牌路色情油壓中心消費 警方包圍難逃舉槍自盡

高天民跟陳進興逃亡之後，10月23日，他們又侵入了臺北市羅斯福路「方保芳外科整形診所」，強迫醫師替高天民整容，結束後便殺人滅口。11月17日，警方接獲線報：高天民正在臺北市石牌路一家色情油壓中心消費，有目擊者指證發現了他的機車車牌。後來，警方動員警力，前往石牌路圍捕高天民，再次發生警匪槍戰。高天民見警方火力強大、前後包夾，漸漸被逼退到油壓中心最角落的一個房間；透過房間窗戶望出去，警方已團團包圍這個地方，高天民自知根本不可能逃脫，便舉槍自盡了。至此，犯下白曉燕命案的3名歹徒，只剩陳進興1人在逃。

台灣治安史上令人心痛的集體記憶！白冰冰女兒白曉燕遇害，生命永遠停格在17歲。（圖／三立新聞資料照）

不久之後，1997年民國86年11月18日晚間七點多，陳進興闖入位於臺北市北投區行義路154巷，南非駐中華民國大使館武官卓懋祺（Edward McGill Alexander）家中，挾持卓懋祺一家五口。致電北投警分局，聲稱自己遭到司法迫害，要求接受國外記者採訪，並準備專機讓他飛往安全的第三國家，企圖讓案件升高到國際能見度………..

台灣治安史上令人心痛的集體記憶！白冰冰女兒白曉燕遇害，生命永遠停格在17歲。（圖／翻攝自《燕仔你是飛去叼MV》）

台灣治安史上令人心痛的集體記憶！白冰冰女兒白曉燕遇害，生命永遠停格在17歲。（圖／大是文化提供）

本文撰寫與摘自任性出版，前台北市警察局刑事鑑識中心主任謝松善著作之《臺灣大案鑑識現場》

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