【白曉燕命案29年 2】陳進興槍殺方保芳3人 挾持南非武官還跟主播連線

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

陳進興、高天民與林春生逃亡，全台陷入恐慌。1997年8月19日，台北五常街爆發警匪槍戰，林春生舉槍自盡，陳進興、高天民成功脫逃，持續綁架、勒贖、殺人、闖空門，犯下令人髮指的方保芳3人命案。高天民在台北石牌一處油壓中心也舉槍自盡之後，只剩陳進興一人在逃，直到他挾持南非武官一家人…….

陳進興逃竄7個多月，大台北地區人心惶惶。他殘忍行刑式槍殺方保芳診所3人，還挾持南非武官全家、甚至跟電視台主播連線。（圖／三立新聞資料照）

陳進興、高天民兇性大發 《變臉》後行刑式槍殺方保芳夫婦、女護士

1997年10月23日，兩人騎機車抵達台北市羅斯福路的方保芳整形外科診所，攜帶手槍與兩百多發子彈。一進入診所，立即拉下鐵捲門，隔絕外界視線，控制67歲醫師方保芳、妻子張昌碧，以及21歲護理師鄭文喻。



陳進興持槍監控，逼迫方保芳替高天民進行「變臉手術」。高天民要求將雙眼皮縫成單眼皮，並進行臉部微整與唇部縫合，希望改變外貌、躲避警方追緝。這個計畫靈感竟來自當年上映的電影《變臉》。



下午約3點半，手術結束。就在縫線尚未拆除之際，兩人突然決定滅口。先以塑膠袋套住張昌碧頭部企圖悶死，因掙扎未果，高天民失去耐性，當場以滅音槍朝其額頭射擊，一槍奪命。隨後走進浴室，朝被蒙眼的方保芳頭部開槍，醫師倒臥血泊。最後，護理師鄭文喻被拖入儲藏室，遭性侵後，再遭近距離槍擊身亡。



警方在現場發現手術器具、縫線、沾血棉花與醫師手套，經鑑定血跡屬於高天民，證實他確實接受手術。雖無目擊證人，但透過科學鑑識，成功鎖定陳進興與高天民犯案。兩人不僅強迫手術，甚至在傷口尚未復原時立即殺人滅口，手段兇殘至極。



案發後近一個月，1997年11月17日，警方在台北石牌一處油壓中心發現高天民行蹤，雙方爆發槍戰，高天民自知難逃，舉槍自盡。警方檢視高天民臉部，發現所謂「變臉」僅是雙眼皮縫合為單眼皮，外貌變化有限，根本無法變臉到不被認出。到此，三名主嫌只剩陳進興在逃。直到11月18日至19日，他在南非武官挾持事件中落網。

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陳進興逃竄7個多月，大台北地區人心惶惶。他殘忍行刑式槍殺方保芳診所3人，還挾持南非武官全家、甚至跟電視台主播連線。圖為已改為佛教圖書館方保芳診所外觀。（圖／記者鍾志鵬攝影）

陳進興逃竄7個多月，大台北地區人心惶惶。他殘忍行刑式槍殺方保芳診所3人，還挾持南非武官全家、甚至跟電視台主播連線。圖為已改為佛教圖書館方保芳診所內部。（圖／記者鍾志鵬攝影）

陳進興挾持南非武官 企圖把案情上升到國際高度

民國86年11月18日晚間七點多，陳進興闖入位於臺北市北投區行義路154巷，南非駐中華民國大使館武官卓懋祺（Edward McGill Alexander）家中，挾持卓懋祺一家五口。同時，他致電北投警分局，聲稱自己遭到司法迫害，要求接受國外記者採訪，並準備專機讓他飛往安全的第三國家，企圖讓案件升高至國際事件的等級。



謝松善研判陳進興實在是逃亡到無處可躲，才會出此下策。畢竟他之前總是和高天民、林春生一起犯案，主要出點子的是另外兩人，因此他們相繼身亡之後，陳進興一個人自然不知該如何是好。晚間八點多，陳進興與警方發生槍戰，流彈打傷了卓懋祺和他大女兒梅蘭妮，時任臺北市刑警大隊長侯友宜隨後進入官邸，將兩人救出送醫。

陳進興逃竄7個多月，大台北地區人心惶惶。他殘忍行刑式槍殺方保芳診所3人，還挾持南非武官全家、甚至跟電視台主播連線。圖為南非武官卓懋祺中彈被緊急送一畫面。（圖／三立新聞資料照）

當晚十二點，聯合報記者首先打電話進官邸訪問陳進興，之後多家電視台臺、法新社等國內外十餘家新聞媒體，相繼搶線撥打電話訪問。透過電視臺直播，全國觀眾直接聽到陳進興的聲音，談著他犯案的心路歷程，當時的板橋地檢署（今新北地檢署）主任檢察官張振興，更與陳進興用電話製作了3小時的筆錄，成為臺灣電視史上的奇觀。



這起挾持事件，當年受到全臺矚目，所有電視節目都暫停播送，就是為了連線轉播現場狀況。在陳進興接受法新社以及諸多國內外媒體訪問時，警方雖然考慮要將其狙擊槍斃，但顧及到人質的安全，也不清楚是否有尚未曝光的共犯，最後還是決定槍下留人。



隔天早上十點，警方借提正在收押的陳進興妻子張素貞，與時任民進黨中評會主委謝長廷一同進屋，跟陳進興談判。張素貞勸降後，陳進興陸續釋放了卓懋祺的小女克麗絲汀丁和妻子安妮，並把最後一把槍交給侯友宜，選擇棄械投降，結束了轟動國內外的南非武官挾持事件。令人意外的是，本次案件，死亡人數：0。

一路辦案下來，警方發現，相較於動腦出點子的高天民、下手狠毒的林春生，陳進興縱使擁有強烈的性衝動，但他似乎不太喜歡殺人，即使手持槍械也一樣。這在他闖入富陽街民宅性侵未遂後，和警方擦肩且對視時並沒有開槍，就能隱約察覺到。

陳進興逃竄7個多月，大台北地區人心惶惶。他殘忍行刑式槍殺方保芳診所3人，還挾持南非武官全家、甚至跟電視台主播連線。圖為陳進興妻子張素真到南非武官家說服陳進興投案步出武官家畫面。（圖／翻攝自《真愛 南非武官與陳進興的故事》）

罪人陳進興是怎麼走上歪路的？受害案件恐超過19件

謝松善表示，陳進興落網後，經由DNA比對，證實一共犯下了19件性侵案件。受害者的年齡分布，最年長的高達60歲，最年幼的甚至只有13歲。研判陳進興會恐嚇被害者家屬：「若是敢報案，一定會回來報復。」導致受害人不敢報案，所以實際的案件數量，可能遠超過19件。對於陳進興這樣惡名昭彰的人，我們並不了解他是如何踏上不歸路，只能透過陳進興在獄中寫下的懺悔書及成長歷程，去略微推測一二......。

陳進興逃竄7個多月，大台北地區人心惶惶。他殘忍行刑式槍殺方保芳診所3人，還挾持南非武官全家、甚至跟電視台主播連線。（圖／三立新聞資料照）

陳進興母親未婚懷孕生下他後改嫁 他為什麼成為殺人魔？

陳進興的母親未婚懷孕，民國47年生下他之後嫁給別人，並將他託給母親，也就是陳進興的外婆撫養。外婆對陳進興相當呵護，有點接近溺愛。從小，陳進興便貪玩、愛翹課，甚至常犯下偷竊、校園霸凌等事件。年歲漸長的外婆眼看根本管不動他，只好又將他送回親生母親家。

青少年時期的陳進興，體格十分壯碩，在學校經常結伴打架，根本沒有人能夠管束他。國中時，他又數度觸犯校規，輟學後開始混街頭、結交壞朋友。陳進興的繼父為了改變其暴戾性格，曾讓他跟寺廟的浮雕師傅學習手藝，但陳進興經常翹班，跑去和地方角頭鬼混。後來，在跟隨繼父從事建築泥水工作時，陳進興被查獲偷竊電熱器，臺北地方法院少年法庭判決交付保護管束。

15歲時，陳進興就曾因為持刀傷人，被判處有期徒刑兩個月，待服刑完畢，其繼父仍把他帶在身邊做工。18歲時，陳進興因侵入民宅強盜，判刑15年，並在民國77年減刑出獄。然而等他出獄，與他關係最為密切的外婆和繼父，卻相繼病逝了......謝松善表示，人性就是善念與惡念的抗衡，看待個案時，也有必要從其童年檢視起。像陳進興這樣的例子，偶爾也會讓他思考：若給予他正向的助力，是否就能夠避免這些悲劇？犯人有可能在監獄中矯正行為，然後回歸社會，成為一個有用的人嗎？

陳進興逃竄7個多月，大台北地區人心惶惶。他殘忍行刑式槍殺方保芳診所3人，還挾持南非武官全家、甚至跟電視台主播連線。（圖／三立新聞資料照）

陳進興逃竄7個多月，大台北地區人心惶惶。他殘忍行刑式槍殺方保芳診所3人，還挾持南非武官全家、甚至跟電視台主播連線。（圖／大是文化提供）

本文撰寫與摘自任性出版，前台北市警察局刑事鑑識中心主任謝松善著作之《臺灣大案鑑識現場》

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