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【白曉燕命案29年 2】陳進興槍殺方保芳3人 挾持南非武官還跟主播連線
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
陳進興、高天民與林春生逃亡，全台陷入恐慌。1997年8月19日，台北五常街爆發警匪槍戰，林春生舉槍自盡，陳進興、高天民成功脫逃，持續綁架、勒贖、殺人、闖空門，犯下令人髮指的方保芳3人命案。高天民在台北石牌一處油壓中心也舉槍自盡之後，只剩陳進興一人在逃，直到他挾持南非武官一家人…….
陳進興、高天民兇性大發 《變臉》後行刑式槍殺方保芳夫婦、女護士
1997年10月23日，兩人騎機車抵達台北市羅斯福路的方保芳整形外科診所，攜帶手槍與兩百多發子彈。一進入診所，立即拉下鐵捲門，隔絕外界視線，控制67歲醫師方保芳、妻子張昌碧，以及21歲護理師鄭文喻。
陳進興持槍監控，逼迫方保芳替高天民進行「變臉手術」。高天民要求將雙眼皮縫成單眼皮，並進行臉部微整與唇部縫合，希望改變外貌、躲避警方追緝。這個計畫靈感竟來自當年上映的電影《變臉》。
下午約3點半，手術結束。就在縫線尚未拆除之際，兩人突然決定滅口。先以塑膠袋套住張昌碧頭部企圖悶死，因掙扎未果，高天民失去耐性，當場以滅音槍朝其額頭射擊，一槍奪命。隨後走進浴室，朝被蒙眼的方保芳頭部開槍，醫師倒臥血泊。最後，護理師鄭文喻被拖入儲藏室，遭性侵後，再遭近距離槍擊身亡。
警方在現場發現手術器具、縫線、沾血棉花與醫師手套，經鑑定血跡屬於高天民，證實他確實接受手術。雖無目擊證人，但透過科學鑑識，成功鎖定陳進興與高天民犯案。兩人不僅強迫手術，甚至在傷口尚未復原時立即殺人滅口，手段兇殘至極。
案發後近一個月，1997年11月17日，警方在台北石牌一處油壓中心發現高天民行蹤，雙方爆發槍戰，高天民自知難逃，舉槍自盡。警方檢視高天民臉部，發現所謂「變臉」僅是雙眼皮縫合為單眼皮，外貌變化有限，根本無法變臉到不被認出。到此，三名主嫌只剩陳進興在逃。直到11月18日至19日，他在南非武官挾持事件中落網。
陳進興挾持南非武官 企圖把案情上升到國際高度
民國86年11月18日晚間七點多，陳進興闖入位於臺北市北投區行義路154巷，南非駐中華民國大使館武官卓懋祺（Edward McGill Alexander）家中，挾持卓懋祺一家五口。同時，他致電北投警分局，聲稱自己遭到司法迫害，要求接受國外記者採訪，並準備專機讓他飛往安全的第三國家，企圖讓案件升高至國際事件的等級。
謝松善研判陳進興實在是逃亡到無處可躲，才會出此下策。畢竟他之前總是和高天民、林春生一起犯案，主要出點子的是另外兩人，因此他們相繼身亡之後，陳進興一個人自然不知該如何是好。晚間八點多，陳進興與警方發生槍戰，流彈打傷了卓懋祺和他大女兒梅蘭妮，時任臺北市刑警大隊長侯友宜隨後進入官邸，將兩人救出送醫。
當晚十二點，聯合報記者首先打電話進官邸訪問陳進興，之後多家電視台臺、法新社等國內外十餘家新聞媒體，相繼搶線撥打電話訪問。透過電視臺直播，全國觀眾直接聽到陳進興的聲音，談著他犯案的心路歷程，當時的板橋地檢署（今新北地檢署）主任檢察官張振興，更與陳進興用電話製作了3小時的筆錄，成為臺灣電視史上的奇觀。
這起挾持事件，當年受到全臺矚目，所有電視節目都暫停播送，就是為了連線轉播現場狀況。在陳進興接受法新社以及諸多國內外媒體訪問時，警方雖然考慮要將其狙擊槍斃，但顧及到人質的安全，也不清楚是否有尚未曝光的共犯，最後還是決定槍下留人。
隔天早上十點，警方借提正在收押的陳進興妻子張素貞，與時任民進黨中評會主委謝長廷一同進屋，跟陳進興談判。張素貞勸降後，陳進興陸續釋放了卓懋祺的小女克麗絲汀丁和妻子安妮，並把最後一把槍交給侯友宜，選擇棄械投降，結束了轟動國內外的南非武官挾持事件。令人意外的是，本次案件，死亡人數：0。
一路辦案下來，警方發現，相較於動腦出點子的高天民、下手狠毒的林春生，陳進興縱使擁有強烈的性衝動，但他似乎不太喜歡殺人，即使手持槍械也一樣。這在他闖入富陽街民宅性侵未遂後，和警方擦肩且對視時並沒有開槍，就能隱約察覺到。
罪人陳進興是怎麼走上歪路的？受害案件恐超過19件
謝松善表示，陳進興落網後，經由DNA比對，證實一共犯下了19件性侵案件。受害者的年齡分布，最年長的高達60歲，最年幼的甚至只有13歲。研判陳進興會恐嚇被害者家屬：「若是敢報案，一定會回來報復。」導致受害人不敢報案，所以實際的案件數量，可能遠超過19件。對於陳進興這樣惡名昭彰的人，我們並不了解他是如何踏上不歸路，只能透過陳進興在獄中寫下的懺悔書及成長歷程，去略微推測一二......。
陳進興母親未婚懷孕生下他後改嫁 他為什麼成為殺人魔？
陳進興的母親未婚懷孕，民國47年生下他之後嫁給別人，並將他託給母親，也就是陳進興的外婆撫養。外婆對陳進興相當呵護，有點接近溺愛。從小，陳進興便貪玩、愛翹課，甚至常犯下偷竊、校園霸凌等事件。年歲漸長的外婆眼看根本管不動他，只好又將他送回親生母親家。
青少年時期的陳進興，體格十分壯碩，在學校經常結伴打架，根本沒有人能夠管束他。國中時，他又數度觸犯校規，輟學後開始混街頭、結交壞朋友。陳進興的繼父為了改變其暴戾性格，曾讓他跟寺廟的浮雕師傅學習手藝，但陳進興經常翹班，跑去和地方角頭鬼混。後來，在跟隨繼父從事建築泥水工作時，陳進興被查獲偷竊電熱器，臺北地方法院少年法庭判決交付保護管束。
15歲時，陳進興就曾因為持刀傷人，被判處有期徒刑兩個月，待服刑完畢，其繼父仍把他帶在身邊做工。18歲時，陳進興因侵入民宅強盜，判刑15年，並在民國77年減刑出獄。然而等他出獄，與他關係最為密切的外婆和繼父，卻相繼病逝了......謝松善表示，人性就是善念與惡念的抗衡，看待個案時，也有必要從其童年檢視起。像陳進興這樣的例子，偶爾也會讓他思考：若給予他正向的助力，是否就能夠避免這些悲劇？犯人有可能在監獄中矯正行為，然後回歸社會，成為一個有用的人嗎？
本文撰寫與摘自任性出版，前台北市警察局刑事鑑識中心主任謝松善著作之《臺灣大案鑑識現場》
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