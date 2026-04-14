12題測驗 一次了解「台灣第一女神」
【白曉燕命案29年 3】陳進興挾持南非武官 12歲的她一幅畫逼殺人魔投降
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
1997年11月18日，陳進興闖入南非武官卓懋祺家中，持槍挾持一家人。陳進興與警方爆發槍戰，卓懋祺與長女梅蘭妮雙雙被流彈擊中送醫。然而，就在絕望與恐懼之中，卓懋祺小女兒12歲女孩克麗絲汀，竟用一張畫著「I Love God」的十字架畫，觸動冷血的陳進興，讓南非武官挾持案殺出現奇蹟轉折。避免一場原本可能血流成河的悲劇。
南非武官卓懋祺不敢相信 家庭溫馨時光瞬間變黑暗
1997年11月18日傍晚，卓懋祺像平常一樣在晚上7點左右回到家。那一刻，他心裡想的不是危險，而是終於能準時回家陪家人。屋內氣氛很平靜，12歲的小女兒克麗絲汀正在彈鋼琴，看爸爸回來，立刻親了他一下。太太安妮忙著手邊工作，22歲的大女兒梅蘭妮坐在電視前逗著7個月大的小查克（待接到美國領養男孩）。一家人都在，空氣裡有冬夜的安穩，也有難得的團聚溫暖。誰都沒想到，就在這樣一個再平凡不過的晚上，一場震驚台灣社會的恐怖挾持事件，已經悄悄逼近家門口。
陳進興持槍闖入屋內 卓懋祺全家淪為人質
克莉絲汀是第一個見到陳進興的人，他手中拿著一把左輪黑色手槍對著克 莉絲汀，陳進興雖然已經是全台灣追捕的頭號通緝犯，但是對不知情的克莉絲汀來說，他只像一個普通的台灣叔叔拿著玩具槍在跟他開玩笑。末路罪人陳進興「不要動，爸爸媽媽在哪裡？」陳進興已經好幾天沒洗澡，滿腮的鬍渣及 腥紅的眼睛顯得相當疲憊。「……」克莉絲汀搖搖頭表示聽不懂，但是看到槍，心裡還是非常的害怕 ，就像一場夢一樣，從沒想到槍竟然出現在現實生活中。
「快！帶我去找妳的 FATHER、MOTHER！」情急之下，陳進興想起了國中時 學到的那幾個英文單字，斥喝聲夾雜著一兩個英文單字，使得克莉絲汀不僅除 了被兇狠的聲音嚇到之外，同時也認出了陳進興…..
槍抵在克莉絲汀的頭上，她帶著陳進興踏著厚厚的白色羊毛毯，一階一階 的往二樓客廳走去，快到二樓時，媽媽聽見了樓梯間傳來的聲音，回頭看到了 陳進興與克莉絲汀，安妮心裡驚呼了一聲上帝的名字，怎麼會才剛吃過溫馨的 晚餐，就遇見這樣電影裡才會出現的畫面？？克莉絲汀始終沒有哭鬧，只是輕輕的對著爸媽說了一句：「Dad、Mom，他是那三個的其中一個！」大家便瞬間明白了一切。
全家人當場僵住，根本不敢相信眼前這是真的。那名男子挾持著克麗絲汀，慢慢走到屋子中間，冷冷掃視屋內每一個人。沒多久，手銬、電線全都拿了出來，卓懋祺先被反銬，雙腳也遭綑綁，接著太太和女兒們也被控制。短短不到10分鐘，一個原本溫暖的家，徹底變成人質現場。
陳進興挾持南非武官全 卓懋祺妻子安妮機警對外求救
陳進興挾持南非武官全家，那一晚，屋外的台北依舊熱鬧。但屋內，卻已經像像是地獄。陳進興進屋後，先是控制全家，再不斷觀察屋內動線，還搬動椅子和桌子堵住樓梯口與大門，製造「防禦工事」。燈一盞一盞被關掉，空氣越來越悶，恐懼也越來越重。偏偏這時候，原本約好來家裡討論地毯的業務員到了，門鈴不斷響起，讓陳進興更加緊張。安妮被迫接起電話，用顫抖聲音告訴對方：「我們被挾持了。」這一句話，也讓外界開始知道，這棟房子裡正上演著最可怕的一夜。
陳進興與警方爆發激烈槍戰 卓懋祺與大女兒中彈送醫
陳進興挾持南非武官全家消息傳出，警方開始包圍現場，屋外警車燈不停閃爍，現場氣氛越來越緊繃。對峙時間一拉長，每個人的神經都像被拉到快斷掉。最令人揪心的是，混亂與對峙之中，現場傳出槍聲。卓懋祺與長女梅蘭妮不幸遭流彈擊中，當場受傷倒下。父女兩人隨後被緊急送醫搶救，屋內其他家人卻完全不知道他們的情況，只能在恐懼與不安中苦苦等待。對12歲的克麗絲汀來說，前一刻還在眼前的爸爸與姊姊，下一刻竟中彈被帶離，生死未卜。恐懼立刻佈滿心頭。
北投行義路最長一夜 全國揪心緊盯案件發展
這一夜，後來被許多人形容為「全台最長的一夜」。屋外警方、媒體、電話聲、燈光與車聲交織，屋內卻是令人窒息的安靜與恐懼。克麗絲汀睡不著，安妮也不敢真正闔眼。每一次陳進興拿起電話、每一次他移動腳步、每一次外頭警笛聲靠近，都像在提醒她們：死亡可能就在下一秒。對孩子來說，更難的是不知道爸爸和姊姊到底怎麼了。她曾含著眼淚問：「我們會死掉嗎？」但沒有人能給她答案。卓懋祺只能在先前被綁時勉強安慰家人，要相信上帝，一切都在祂掌握之中。只是連大人自己，也正在信心崩潰邊緣苦撐。
一張十字架畫觸動陳進興 12歲女孩一個決定改變命運
就在長夜漫漫、最無助的時候，卓懋祺小女兒12歲的小女兒克麗絲汀做了一件讓人永遠難忘的事。她沒有大吼大叫，也沒有崩潰失控，而是在恐懼裡慢慢起身，走到桌邊拿起筆和筆記本。她的心裡只有一個念頭：希望爸爸和姊姊活下去，希望這個可怕的人不要再做傻事。她開始在紙上畫下一個大大的十字架，外面包著一顆心，然後寫下簡單卻真切的祈禱。那不是華麗文字，而是一個小女孩最直接、最乾淨的求救、信仰與祈禱。當所有大人都陷在恐懼裡時，這個孩子，用最單純的方式，試著把一家人的命從黑暗裡拉回來。
十字架畫擊潰殺人魔心防 陳進興投降結束7個多月逃亡
克麗絲汀把那張畫遞給陳進興時，沒有人知道會發生什麼事。那是一張很簡單的紙，上面畫著十字架、愛心，還寫著「I Love God」，以及她對上帝的祈求，希望爸爸和姊姊能活下去，也希望上帝不要離棄他們。沒想到，這個殺人不眨眼、背負多起重案的通緝犯，竟然盯著那張紙看了很久。他原本握著槍，後來慢慢把槍放下，眼神也出現改變。接著，他甚至在電話中對媒體描述這張畫，坦承自己被這一家人的信仰感動。
陳進興從冷血殺人魔到投降 克麗絲汀喚醒他的人性
外界印象中的陳進興，是冷血、兇狠、惡名昭彰的重犯，幾乎已經和「人性」兩字絕緣。但就在那個晚上，克麗絲汀的畫，讓他出現了罕見的動搖。他在電話中說，最讓他感動的是這一家人一直在禱告，他感受到一種說不出的衝擊。這種衝擊，不是警方喊話，不是武力壓迫，而是一個孩子在絕望中仍然相信愛與上帝。那一瞬間，陳進興不再只是和警方對抗，也像是在和自己內心最後一絲良知交戰。全台灣透過媒體聽著他的聲音，也在見證一件幾乎不可能的事：一個滿手血腥的男人，竟被一個小女孩的信仰逼出良心。
陳進興最終選擇投降 白曉燕命案第三兇手落網
這場挾持事件之所以震撼全台，不只是因為歹徒是陳進興，也不只是因為南非武官一家成了人質，而是整個社會都看著這場對峙一步一步逼近最壞結局。原本外界擔心，這名早已窮兇惡極的重犯，可能會選擇同歸於盡，讓悲劇以更慘烈方式收場。但出人意料的是，在長時間對峙後，陳進興的態度逐漸出現鬆動，最後竟選擇投降就逮。很多人事後都認為，真正讓他停下來的，不只是外部壓力，而是克麗絲汀那張寫著「I Love God」的畫。這場原本可能血流成河的人質危機，最後竟因一個孩子的信仰，出現逆轉。
陳進興槍決前受洗成為基督徒 走完殺人魔一生
最終，陳進興被判處五個死刑、兩個無期徒刑，1999年10月6日在土城看守所遭到槍決。死前陳進興受洗成為基督徒。南非武官一家回南非時前，帶了一本聖經和糖果去看他，安妮對陳進興說：「我們也已經饒恕了你，並且我要告訴你上帝愛你，就算你曾經作錯事，只要你回頭尋求耶穌，只要你能悔改，上帝會原諒你的！」
但是對大多數人來說，這樣的原諒難以想像………..
本文撰寫與摘自文經社出版《真愛 南非武官與陳進興的故事》
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