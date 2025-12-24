白曉燕永遠的17歲，基金會28周年 冰冰巧遇女兒同學的兒子：竟忘了曉燕也會老 .佩服殉職員警曹立民遺孀 自立自強養大小孩

1. 白冰冰(右)過去常跟女兒白曉燕一起出遊。照片提供/長興影視

2. 白冰冰(左)曾與女兒白曉燕一起演歌仔戲。照片提供/長興影視

白曉燕基金會成立28周年，日前白冰冰在林口的路上偶遇女兒的高中同學，帶著就讀大學的兒子叫白冰冰「阿嬤」一陣惆悵，「難免想著如果女兒還在，孫子是不是也這麼大了？」白冰冰也透露日前聯絡上了在槍戰中殉職員警曹立民的遺孀，「我很佩服她，自立自強把小孩帶大。」

4年前白冰冰卸下白曉燕基金會董事長職務，由熱心公益的林文勝先生接掌，同時訂定章程，每位董事長任期為4年，日前也舉行了董事會(https://www.youtube.com/watch?v=FPPz3HJbpP4)，在警政署長張榮興的見證之下，選出新任董事長周龍田，白冰冰也找來好友曾玉葉、陳美岫擔任新任董事，而她則是一輩子的義工。雖然案發至今已28年，但白冰冰很關心當年殉職員警曹立民遺孀近況，也藉董監事會議尋求警方協助，在得到對方同意下，她也聯絡上對方。

廣告 廣告

白冰冰回憶起第一次見到曹立民遺孀是在告別式上，當時她拈香後未馬上離去，留到最後看到懷孕的她肚子綁著紅布條，許是因為習俗禁忌，並未陪同前往火葬場，一個人孤單的站在那裡，白冰冰走過去擁抱她，「她的眼淚滴在我的肩膀上，我們都失去生命中最重要的人。」白冰冰也謝謝警方為照顧她，安排她在警察機構內擔任工友。

女兒受害後，白冰冰有好陣子天天以淚洗面，好不容易靠著工作和好友的陪伴走出傷痛，日前她跟曹立民遺孀通電話時，兩人都很感動，白冰冰說：「她很客氣，小孩已經28歲出社會工作，我有空會去看她，也請她有時間可以來找我。」

最近台北又發生無差別殺人事件，嫌犯父母昨天(12/23)下跪道歉，白冰冰說：「其實我看了很不捨，沒有必要，孩子成年就要為自己的行為負責，父母不需一輩子背罵名，這對受害者和加害者的家庭都是難以抹滅的傷痛。」白冰冰也重申反廢死的立場，「這就是白曉燕基金會存在的意義，立委王世堅說的很好，主張廢死是『假仁假義、欺世盜名』，要懺悔就去陰曹地府。」

日前，白冰冰在林口的街上遇到一名婦人，看到她很開心，要兒子叫她「阿嬤」，白冰冰一頭霧水，對方才解釋：「我是白曉燕的同學，這是我的兒子，今年就讀大學一年級。」目送他們漸行漸遠的背影，白冰冰忽然一陣揪心，心裡也想著：「如果曉燕還在會是什麼樣子，我忘了她會老，記憶中的她永遠停在17歲，永遠是美麗可愛的。」...