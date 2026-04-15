白曉燕遭撕票29年！白冰冰想生回女兒 曝「做16次試管失敗」

白冰冰（右）痛失愛女白曉燕，親曝曾做了16次人工受孕希望生回女兒。（圖／長興影視提供）





資深藝人白冰冰愛女白曉燕因遭綁架被撕票，年僅17歲就離世，此事對白冰冰衝擊甚大，不僅成立「白曉燕基金會」，更多次出面反對廢死。今（15日）她發文透露自己曾想把女兒生回來，16次試管人工受孕都失敗。

白冰冰發文提及白曉燕不幸離世至今29年，她從崩潰以淚洗面到懷疑人生，還曾執意想將女兒生回來，「做了16次的試管人工受孕，後來一事無成，但我也重新振作、一直走到現在。」

雖然傷痛難以抹去，但她這一路也收到了許多關心，坦言：「被命運注定孤獨的人生，但卻一點也不孤單，因為有這麼多真心愛我的人」，白冰冰也努力讓大家不要擔心她，雖然夜晚難免會有軟弱、落淚的時刻，但隔天依舊會邁步向前。

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