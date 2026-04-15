白曉燕離世29年！ 白冰冰淚曝想生回愛女「做16次試管一事無成」：傷痕依舊

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白曉燕離世29年，白冰冰淚曝想生回愛女「做16次試管一事無成」。（翻攝自白冰冰白雪嬅 臉書）

資深藝人白冰冰的女兒白曉燕，在1997年4月14日遭陳進興、高天民、林春生3名凶手綁架撕票，離世至今已經29年。白冰冰今（15）日發文說，「如今痛苦漸淡、但傷痕依舊，也有夜晚軟弱的時候，也會流下幾滴清淚，但第二天擦乾眼淚，又是一個勇敢邁步向前的人」。

白冰冰昨天發文說，昨天收到好多祝福，感謝關心她的人們，時間已經過了這麼久。她說，29年了，從崩潰到懷疑人生的她，以淚洗面的頹廢日子，執意想將小孩生回來，做了16次的試管人工受孕，後來一事無成，「但我也重新振作、一直走到現在」。

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白冰冰說，被命運注定孤獨的人生，但卻一點也不孤單，因為有這麼多真心愛她的人，「我也努力做到不要讓人們擔心我」，如今痛苦漸淡、但傷痕依舊，也有夜晚軟弱的時候，也會流下幾滴清淚，但第二天擦乾眼淚，又是一個勇敢邁步向前的人。

白曉燕在1997年4月14日上學途中，遭陳進興、高天民、林春生3名凶手綁架，其遺體於1997年4月28日發現，凶手在撕票後將白曉燕遺體棄屍於台北縣泰山鄉（今新北市泰山區）的中港大排，最終高天民自戕、林春生與警方對峙後身中6槍身亡，陳進興則在土城看守所槍決伏法。

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