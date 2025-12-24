白曉燕高中同學帶著「讀大學兒子」：喊阿嬤 白冰冰吐真實感受

白冰冰在白曉燕基金會成立28周年之際，談起一路走來的心境，語氣平靜卻藏不住感傷。日前她在林口街頭巧遇女兒白曉燕的高中同學，對方帶著就讀大學的兒子向她打招呼、喊她「阿嬤」，讓白冰冰一瞬間百感交集，「難免會想，如果女兒還在，孫子是不是也這麼大了？」

白冰冰和白曉燕一起出遊。（圖／長興影視）

白冰冰也透露，最近終於聯絡上當年在槍戰中殉職的員警曹立民遺孀。她坦言一直惦記對方近況，這次透過基金會董監事會議，在警方協助、並徵得對方同意後才重新取得聯繫，「我很佩服她，一個人自立自強，把孩子帶大。」

回憶起28年前的告別式，白冰冰仍歷歷在目。她記得自己在拈香後沒有立刻離開，看見懷有身孕的曹立民遺孀因習俗未能前往火葬場，只能一個人站在原地，「我走過去抱住她，她的眼淚滴在我肩膀上，我們都失去了生命中最重要的人。」她也感謝警方當年安排遺孀在警察機構內擔任工友，給予實際照顧。

白冰冰曾跟女兒白曉燕一起演歌仔戲。（圖／長興影視）

白曉燕事件後，白冰冰曾有一段時間天天以淚洗面，靠著工作與朋友的陪伴，才慢慢走出傷痛。這次與曹立民遺孀通電話，兩人都相當激動，白冰冰說：「她很客氣，孩子已經28歲、出社會工作了，我有空會去看她，也請她有時間來找我。」

近期社會再度發生無差別殺人事件，嫌犯父母於23日下跪道歉，白冰冰直言看了相當不捨，「孩子成年就要為自己的行為負責，父母不需要一輩子背負罵名，這對受害者和加害者家庭，都是難以抹滅的傷痛。」她也再次表態反對廢除死刑，強調這正是白曉燕基金會存在的意義。

白冰冰不願讓女兒的犧牲被遺忘，28年前成立白曉燕基金會，並多次強調：「白冰冰有一天會不在，但白曉燕基金會永遠都會在。」她深信女兒在天之靈，會感謝所有長年投入公益的人，「她的犧牲與大家的堅持，都是為了讓社會更安全，讓孩子能在沒有恐懼的環境中平安長大。」