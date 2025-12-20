「白木染匠」京手描友禪作品展台北開幕 溯源中日染纈工藝傳承

（記者鄭松維∕台北報導）2025年12月20日下午三點，「白木染匠」京手描友禪作品展在台北市八德路四段321號一樓的台灣漢紙科技展覽空間正式開幕。此次由台灣漢紙孫迪總經理策展，展出的所有作品，均由京都匠人手工精作而成，盡顯傳統工藝的細膩與溫度。

京手描友禪傳人白木美保。（攝影∕記者鄭松維）

開幕式上，日本京都株式會社白木染匠的京手描友禪傳人白木美保致辭時明確表示，中國傳統染纈工藝是日本京手描友禪誕生與發展的核心技術源頭，其影響貫穿工藝原理、技法雛形及審美表達等多個關鍵層面。她介紹，唐代染纈（含夾纈、蠟纈、絞纈）東傳日本，在8世紀奈良至平安初期達到高峰，通過遣唐使交流、官方饋贈、民間貿易及工匠遷徙四條核心路徑，完成了技術與紋樣的系統輸入，為日本纈物及後世京手描友禪的發展奠定了堅實的工藝基礎。

白木美保和翻譯為來賓介紹「白木染匠」京手描友禪展的特色。（攝影∕記者鄭松維）



白木染匠以「不易流行」為核心座右銘，既深耕江戶時代小袖、“御所解”“茶屋辻”等古典紋樣的傳承，也積極推動傳統工藝的現代轉化。京手描友禪作為其核心工藝，需歷經下繪、糊置、填色、蒸染、漂洗等十餘個複雜工序，全程依賴熟練職人的手工操作完成，每一件作品都凝聚著匠人的心血與匠心。

白木美保（圖右）展示模特田林佳純身著的手工精作布料，盡顯傳統工藝的細膩與溫度。（攝影∕記者鄭松維）

據悉，此次台北展覽旨在深化與台灣漢紙科技的緊密合作，探索京手描友禪傳統工藝與台灣漢紙工藝的融合路徑，助力京手描友禪的跨文化傳播。同時，活動將進一步守護工坊與台灣漢紙科技積累的工藝研究成果，延續「以衣裳為心靈導師」的匠作理念。

「白木染匠」京手描友禪展出作品花絮。（攝影∕記者鄭松維）

此次展覽將持續至2026年1月20日，為台灣民眾及工藝愛好者提供近距離感受中日傳統工藝交融魅力的機會。