白永恩神父基金會辦理「社工人身安全」課程 提升第一線危機應變能力

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白永恩神父基金會台南辦公室主任鄭智文與現場參與社工分享課程的重要性。（圖：白永恩神父基金會提供）

▲白永恩神父基金會台南辦公室主任鄭智文與現場參與社工分享課程的重要性。（圖：白永恩神父基金會提供）

白永恩神父社會福利基金會全台以19個服務據點為基礎，串連「身障 × 長照 × 兒少 × 偏鄉」四大服務系統，從早療到高齡、從都市到部落，逐步建構一條「陪伴一生」的支持網絡。目前基金會社工人員及具社工師執照同仁將近50位，長期深入家庭、社區與偏鄉第一線服務，甚致承接身障服務中心社工，一人需陪伴與協助多達450位服務個案，每天穿梭於不同訪視現場，也面對著許多無法預期的風險與挑戰。

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白永恩神父社會福利基金會於五月中時在臺南文化創意園區辦理免費的「社工人身安全（初階）」課程，邀請臺南市政府社會局人身安全講師王秋閔授課，透過危機辨識、防身觀念、法律知識與實務演練，協助第一線社工提升危機意識與自我保護能力。現場吸引來自台南地區不同社福單位近40位社工人員參與，透過大量真實案例分享與實際操作演練，讓學員收穫滿滿。

白永恩基金會表示，「社工人身安全」系列課程自今年起已陸續於台北、台南等地辦理多場初階與進階課程，內容涵蓋危機辨識、防身技巧、去衝突化（De-escalation）應對、執業安全法律知能、創傷壓力調適及非自願案主會談技巧等，希望建立更完整的社工安全支持系統。

基金會也指出，社工工作並非只是陪伴與協助，在許多第一線服務現場中，其實也伴隨著高度風險。第一線社工在進行家訪或個案服務時，經常需要獨自進入陌生環境，面對情緒激動、精神狀況不穩，或長期處於高度壓力下的服務對象與家屬。曾有社工在訪視過程中，遇到個案突然情緒失控，持物品敲打桌面並不斷逼近；也有社工在狹小住家空間中，遭家屬持續言語辱罵，甚至阻擋離開動線，讓現場氣氛瞬間升高。

這些情境並非少數特殊案例，而是許多第一線社工可能面對的真實處境。看似平凡的服務現場，往往潛藏著高度不確定性與人身安全風險，也凸顯社工職場安全支持機制的重要性。

因此，本次「社工人身安全（初階）」課程特別從「危機意識」出發，提醒第一線工作者學會觀察環境、掌握出口位置、保持安全距離，並建立「先保護自己，才能保護服務對象」的重要觀念。課程中也實際教導面對危險時，應以「不對打、不硬撐」為原則，優先拉開距離、創造逃離機會，同時搭配合法防衛觀念與現場風險辨識技巧，提升社工在第一線服務時的安全意識與應變能力。

危機意識不只存在於社工現場，更是每個人在日常生活中都應具備的重要能力。白永恩基金會未來也將持續辦理更多相關培訓與進階課程，陪伴第一線工作者建立更安全、更有支持系統的服務環境。

7月將舉辦「創傷知情下的職場安全：第一線社工及專業服務人員的創傷調適與心理復原」課程，歡迎社工及相關專業人員（教保員、生服員等），踴躍報名參加。詳細課程內容及報名https://reurl.cc/dpZVy8 。其他更多課程資訊請關注白永恩神父基金會官網。此課程為衛福部指定進階課程－職場安全（人身安全課程）共同課程。經費來源：115年衛生福利部公益彩券回饋金。