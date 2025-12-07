白沙坑文德宮三大傳習班結業式暨感恩餐會盛大舉行 文化傳承與陣頭復振再創里程碑

▲文德宮管委會、爐主頭家、三班傳習班大合照。（圖／白沙坑文德宮提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】白沙坑文德宮於2025年12月6日晚間，在廟埕隆重舉辦《傳習班結業式暨感恩餐會》。活動以傳統「辦桌」文化搭配舞台車，營造出濃厚的地方人情味與廟埕氛圍；成功集結管理委員會、爐主頭家、祭典科儀班、三通鼓班、神轎班全體師生、文化志工及小編群，共同見證一年來，在文化傳承、地方教育與陣頭復振方面的亮眼成果。

▲團拜福德老爺敬獻祝禱，揭開典禮序幕。（圖／白沙坑文德宮提供）

隆重團拜揭開序幕 眾師生齊聚一堂

活動於晚間6點30分開始報到，由祭典科儀班的邱雅茹、陳建忠擔任主持人進行流程說明。7點整，在祭典科儀班陳俊謀及禮生團隊的帶領下，全體出席者至主殿團拜，向福德老爺與諸神敬獻祝禱，為結業式揭開莊嚴典雅的序幕。

廣告 廣告

▲神轎班黃文華老師、黃文芳委員、陳鴻鳴委員、黃榮倉班長、郭娳伩副班長及學員們大合照。（圖／白沙坑文德宮提供）

回到舞台後，由曾庚辛委員開場主持。緊接著，江岷栩老師帶領的三通鼓班震撼進場，鼓聲象徵「迎燈排」的文化脈動綿延不息，彰顯白沙坑陣頭精神的代代相傳。

管委會與師資團隊鼎力支持 肯定傳承成果

多位管理委員會成員蒞臨支持，展現團結與扎根地方文化的堅定力量，包括：廖金標副主委、李錫卿監察，以及林錦鏞、張建文、陳鴻鳴、馬昭仁、葉銘哲、黃文芳、黃柏壽、花沛明、曾庚辛與黃美虹等委員。

▲三通鼓班江岷栩老師、馬昭仁委員、黃瀞瑩班長及學員們大合照。（圖／白沙坑文德宮提供）

師資陣容同樣堅實，神轎班黃文華老師、三通鼓班江岷栩老師、祭典科儀班唐受衡老師及助教群皆親臨現場，與學員交流學習心得。

林錦鏞委員代表管委會致詞，肯定三大班別一年來的努力與卓越成果。唐受衡老師則代表師資團隊致詞，期許學員將所學化為實際的文化行動，讓迎燈排精神永續傳承。

▲祭典科儀班唐受衡老師、林錦鏞委員、曾庚辛委員、邱雅茹班長、丁緁褕副班長及學員們大合照。（圖／白沙坑文德宮提供）

班長贈送「金元寶麵包」 傳遞吉祥祝福

活動中，神轎班黃榮倉班長與郭俐妏副班長登台致詞，感謝學員一年來的熱情與堅持。黃榮倉班長更特別準備象徵吉祥與財運的「金元寶麵包」，贈予全體學員與夥伴，寓意「財源滾滾、好運連連」，讓全場充滿溫暖與祝福。

頒授感謝狀與時數證書 文化扎根再向前推進

典禮中進行教師感謝狀頒授，象徵對文化教育者的深深敬意：

神轎班由黃文芳委員頒發黃文華老師感謝狀，祭典科儀班由曾庚辛委員頒發唐受衡老師感謝狀，三通鼓班由黃柏壽委員頒發江岷栩老師感謝狀。隨後播放三大傳習班年度成果影片。

為鼓勵學員持續參與，活動亦頒發四大類時數證書，見證文化教育在社區深耕的重要里程碑。各班級代表上台領證：

神轎班由陳鴻鳴委員頒發給代表張嘉傑，三通鼓班由馬昭仁委員頒發給代表黃瀞瑩，文化志工由曾庚辛委員頒發給代表李名軒，祭典科儀班由林錦鏞委員頒發給代表丁緁褕。

精彩表演接力登場 羅伊森引領全場大合唱

活動後段由多組表演輪番上陣，展現文化生命力：

祭典科儀班〈台灣尚勇〉震撼開場，曾庚辛委員熱情獻唱，五位義消合唱〈你是我的兄弟〉祭典科儀班的陳明谷、陳佑精；神轎班的盧水量、黃文華、周民富，學員周民富女兒的大提琴演出，祭典科儀班洪鄭沛瑜、陳惠絹動感演唱。

全場最高潮時，特別邀請〈白沙坑文德宮〉主唱，同時也是神轎班學員的羅伊森Eason精彩演唱，並引導全場大合唱，將活動氣氛推向最高峰。

圓滿落幕 迎燈排文化邁向永續發展

在熱鬧的大合照後，活動圓滿落幕。本次結業式不僅是三大傳習班學習成果的展現，更是白沙坑「迎燈排」文化復振與文化資產數位保存的重要里程碑。

文德宮表示，未來將持續深化「迎燈排」陣頭復振、文化教育、志工培力與社區參與，讓福德老爺迎燈排的永續文化源遠流長。