▲白沙坑文德宮傳習班結業感恩宴，文化傳承與陣頭復振再創里程碑。（圖／白沙坑文德宮提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】白沙坑文德宮於6日晚間，在廟埕舉辦「傳習班結業式暨感恩餐會」，以傳統「辦桌」形式結合舞台車演出，營造濃厚廟埕氣氛與地方情感，吸引管理委員會、各班師生、文化志工及地方民眾齊聚一堂，共同見證一年來在迎燈排文化傳承、陣頭教育與社區扎根上的豐碩成果。

▲白沙坑文德宮傳習班結業感恩宴，文化傳承與陣頭復振再創里程碑。（圖／白沙坑文德宮提供）

活動於當天晚間6時30分起報到，7時整在祭典科儀班陳俊謀老師與禮生團隊引領下，與會人員於主殿進行隆重團拜，向福德老爺與眾神祝禱，為結業典禮揭開莊嚴序幕。隨後活動回到舞台區，由管委會委員曾庚辛主持開場，三通鼓班在江岷栩老師帶領下震撼登場，氣勢磅礡的鼓聲象徵迎燈排文化生生不息，傳遞白沙坑陣頭精神的延續力量。

廣告 廣告

文德宮管理委員會多位成員到場力挺，包括副主委廖金標、監察李錫卿，以及林錦鏞、張建文、陳鴻鳴、馬昭仁、葉銘哲、黃文芳、黃柏壽、花沛明、曾庚辛與黃美虹等委員，展現廟方長期投入地方文化與教育推動的團結力量。神轎班、三通鼓班與祭典科儀班的師資團隊亦全體出席，與學員分享學習歷程。

林錦鏞委員代表管委會致詞，肯定三大傳習班在教學、操練與文化實踐上的成果，並指出傳統文化唯有走入生活、扎根社區，才能持續傳承。師資代表唐受衡老師則期勉學員，將課堂所學化為行動，成為迎燈排文化的重要承載者。

活動中，神轎班班長黃榮倉與副班長郭俐妏上台致詞，感謝學員一年來的投入與堅持，並特別準備象徵吉祥富足的「金元寶麵包」致贈全體學員，現場氣氛溫馨熱絡。

典禮隨後進行教師感謝狀頒授及年度成果影片播放，向長期投入文化教學的師資表達敬意。廟方也頒發神轎班、三通鼓班、祭典科儀班及文化志工等四大類時數證書，肯定學員與志工在文化教育上的付出，象徵迎燈排文化於社區持續深耕的重要里程碑。

活動後段安排多項音樂與表演節目，祭典科儀班以〈台灣尚勇〉熱情開場，搭配多位學員與來賓輪番演出，展現跨世代參與的文化活力。壓軸時刻，邀請〈白沙坑文德宮〉主唱、同時也是神轎班學員的羅伊森登台獻唱，引領全場大合唱，將氣氛推向最高潮。

文德宮表示，此次結業式不僅是傳習班年度成果展現，更是迎燈排文化復振與文化資產保存的重要一步。未來將持續深化陣頭培力、文化教育與志工參與，讓福德老爺迎燈排文化在地方社區中代代相傳。