白沙坑文德宮傳習班結業感恩宴 文化傳承與陣頭復振再創里程碑
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】白沙坑文德宮於6日晚間，在廟埕舉辦「傳習班結業式暨感恩餐會」，以傳統「辦桌」形式結合舞台車演出，營造濃厚廟埕氣氛與地方情感，吸引管理委員會、各班師生、文化志工及地方民眾齊聚一堂，共同見證一年來在迎燈排文化傳承、陣頭教育與社區扎根上的豐碩成果。
▲白沙坑文德宮傳習班結業感恩宴，文化傳承與陣頭復振再創里程碑。（圖／白沙坑文德宮提供）
活動於當天晚間6時30分起報到，7時整在祭典科儀班陳俊謀老師與禮生團隊引領下，與會人員於主殿進行隆重團拜，向福德老爺與眾神祝禱，為結業典禮揭開莊嚴序幕。隨後活動回到舞台區，由管委會委員曾庚辛主持開場，三通鼓班在江岷栩老師帶領下震撼登場，氣勢磅礡的鼓聲象徵迎燈排文化生生不息，傳遞白沙坑陣頭精神的延續力量。
文德宮管理委員會多位成員到場力挺，包括副主委廖金標、監察李錫卿，以及林錦鏞、張建文、陳鴻鳴、馬昭仁、葉銘哲、黃文芳、黃柏壽、花沛明、曾庚辛與黃美虹等委員，展現廟方長期投入地方文化與教育推動的團結力量。神轎班、三通鼓班與祭典科儀班的師資團隊亦全體出席，與學員分享學習歷程。
林錦鏞委員代表管委會致詞，肯定三大傳習班在教學、操練與文化實踐上的成果，並指出傳統文化唯有走入生活、扎根社區，才能持續傳承。師資代表唐受衡老師則期勉學員，將課堂所學化為行動，成為迎燈排文化的重要承載者。
活動中，神轎班班長黃榮倉與副班長郭俐妏上台致詞，感謝學員一年來的投入與堅持，並特別準備象徵吉祥富足的「金元寶麵包」致贈全體學員，現場氣氛溫馨熱絡。
典禮隨後進行教師感謝狀頒授及年度成果影片播放，向長期投入文化教學的師資表達敬意。廟方也頒發神轎班、三通鼓班、祭典科儀班及文化志工等四大類時數證書，肯定學員與志工在文化教育上的付出，象徵迎燈排文化於社區持續深耕的重要里程碑。
活動後段安排多項音樂與表演節目，祭典科儀班以〈台灣尚勇〉熱情開場，搭配多位學員與來賓輪番演出，展現跨世代參與的文化活力。壓軸時刻，邀請〈白沙坑文德宮〉主唱、同時也是神轎班學員的羅伊森登台獻唱，引領全場大合唱，將氣氛推向最高潮。
文德宮表示，此次結業式不僅是傳習班年度成果展現，更是迎燈排文化復振與文化資產保存的重要一步。未來將持續深化陣頭培力、文化教育與志工參與，讓福德老爺迎燈排文化在地方社區中代代相傳。
其他人也在看
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 292
家境清寒男大生半工半讀遇詐騙 背沉重債務走上絕路
民視新聞／綜合報導彰化縣1名家境清寒，20歲劉姓男大生，努力考上台北某知名大學，半工半讀辛苦攢錢，卻被詐騙集團騙走所有積蓄，為了不拖累家人向銀行借貸，背負沉重債務，日前回彰化老家，被家屬發現倒臥浴室，送醫不治。除了社會處派員前往關懷，也有行善團結合民間力量，募款捐贈十萬，協助家屬處理喪葬費用。十方功德行善團創辦人陳永聰：「這是十萬塊，大家的力量來幫忙你喪葬費，我知道他（兒子）離開你很辛苦，你很捨不得心很痛。」善心人士帶著十萬元現金，轉交給死者劉姓男大生的媽媽，因為男大生家中清寒，被詐騙集團騙光錢，家屬無力負擔喪葬費用，這筆錢無疑是雪中送炭，解決燃眉之急。彰化一名20歲劉姓男大生，家境清寒，為了出人頭地，努力考上台北某知名大學，他辛辛苦苦半工半讀賺學費，卻被詐騙集團騙走積蓄，向銀行借貸背負龐大債務，日前回到彰化老家悶悶不樂，卻始終不告訴母親究竟被騙多少錢，被發現倒在浴室，送醫不治。死者劉姓男大生疑似因被詐騙背負債務壓力，被發現倒臥浴室，遺體送往彰化市立殯儀館。（圖／民視新聞）彰化縣社會處副處長涂敏群：「在接獲相關通報後，即指派社工前往關懷，並提供慰問金，也連結相關的社會資源，給予喪葬費用的補助。」彰化分局大竹派出所長黃信勳：「其死亡原因及有無遭受不法，目前已報請檢察官指揮中，釐清案情並積極偵辦。」彰化警方已介入調查是否有不法情事（圖／民視新聞）警方介入偵辦，追查詐騙集團，社會資源也動起來，幫助家屬度過難關。《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。※ 安心專線：1925（依舊愛我）※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995※ 反霸凌專線：0800-200-885原文出處：家境清寒男大生遇詐背沉重債務 走上絕路！警方、民團全動起來 更多民視新聞報導真可惡！連光復災民的錢都敢騙！想落跑在月台被逮 檢今火速起訴中國丟包涉詐嫌遣返回台 鹹粥嬤等了2年"愛孫終回家"藍白護航小紅書詐騙案 張益贍轟：受害者找他們算帳！民視影音 ・ 21 小時前 ・ 47
清潔員送電鍋遭判刑！巴毛律師斥「幽靈抗辯」喊：拾荒婦到底存不存在？
北部一名黃姓清潔隊員，先前因將價值32元的回收舊電鍋，送給一名拾荒婦人，遭檢舉之後，被檢方依貪污罪嫌起訴，引發民眾熱議。本月2日，士林地院一審宣判出爐，考量黃姓清潔隊員沒有不法所得、動機出於助人，且涉案金額極低，並第一時間出面自首，因此法院判處3月徒刑、緩刑2年、褫奪公權1年。對此，網路知名「巴毛律師」則表示，一開始也覺得很誇張，但直到判決出爐後，整個案情明朗起來，覺得「緩刑已經很寬容了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 108
國道火燒車…駭人畫面曝！溫度過高「引擎室炸出烈焰」整台車燒成火球
國道10號東向25.4公里處，屏東里港路段；昨晚（5日）發生恐怖火燒車案，一輛轎車，不明原因溫度過高，駕駛緊急停靠外側路肩，隨後引擎室起火燃燒，炸出巨大火光，照亮夜空；現場畫面，相當駭人，所幸，無人受困傷亡，火勢也在1小時左右撲滅，詳細事故原因，仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
員警執行副總統交管勤務遭撞命危 總統府回應了
[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導副總統蕭美琴今（5）日前往宜蘭視察，礁溪派出所一名24歲林姓員警傍晚執行交管勤務時，在頭城鎮青雲路2段撞一輛廂型車撞擊...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 6
AAA頒獎／全場暴動！舒華中文高喊「我是誰」5萬人齊喊 她滿意笑了
年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，6、7 日連續兩天在高雄國家體育場盛大舉行。稍早頒發「AAA best choice」獎項，由I-DLE舒華獲得。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 2
AAA典禮／IU媽媽奪影后！感言講一半...突脫稿喊：我真的好喜歡CORTIS
2025 Asia Artist Awards（AAA）今（6）日在高雄世運主場館盛大登場，今年影后級的「年度最佳女演員獎」由文素利與潤娥（Yoona）共同抱走，成為當晚焦點。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 1
AAA紅毯／朴寶劍來了！黑白西裝帥度破表 「全方位飯撒」粉絲瞬間淪陷
年度亞洲娛樂盛典《Asia Artist Awards》（AAA）今（6）日在高雄國家體育場熱鬧登場，眾星在紅毯陸續亮相，其中最令人期待的，就是以頒獎嘉賓身分抵達的朴寶劍。他身穿黑白配色西裝帥氣登場，氣場全開，更是對四面八方的觀眾和攝影機瘋狂飯撒、比愛心，現場粉絲相機、手機狂拍，尖叫聲完全沒停過。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發起對話
宜蘭24歲警遭撞飛、傷重送醫！肇事車突詭異偏移 行車紀錄器畫面曝光
昨（5日）晚間，宜蘭縣礁溪派出所24歲林姓員警，於執行號誌控管勤務時，遭徐姓男子駕駛的廂型車撞擊，傷重送醫搶救中，對此，經陽明交通大學附設醫院救治，歷經3個多小時手術治療，目前林員的情況已穩定，預計今（6日）轉院到台北榮民總醫院，進行後續治療。而當時事發的行車紀錄器畫面也曝光，可以清楚看到，當時徐男駕車突然往右偏移，撞上正在值勤的林員。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
快訊／國3四車連環撞！1車慘被擠扁 傷者無生命跡象
快訊／國3四車連環撞！1車慘被擠扁 傷者無生命跡象EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
宜蘭警執行副總統交管勤務被撞重傷 蕭美琴：非常難過與不捨
宜蘭礁溪警分局一名林姓員警（24歲）昨晚執行副總統蕭美琴視察交管勤務時，不慎遭徐姓男子駕駛的廂型貨車撞擊，林員腹部大面積外傷、右大腿部開放性骨折，因傷勢嚴重仍在醫院治療。副總統蕭美琴表示，員警執勤期間發生事故讓我們非常難過與不捨，希望大家為受員警集氣，能早日康復。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 6
倉庫內燃燒塑膠製棧板肇禍 台南南區塑膠工廠陷火海
台南市 / 綜合報導 昨(5)日晚上在台南市南區發生塑膠工廠大火，火勢迅速延燒，整間工廠都陷入火海。可以看到從工廠裡竄出的火舌和濃煙，相當驚人，消防隊獲報後出動60多名消防員，再加上消防機器人協助滅火，幸好工廠裡沒有人受困，火勢大約在晚上9點多被撲滅，初步調查起火原因是跟倉庫內的塑膠製棧板有關，還好沒人傷亡。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
粉絲驚奇！AAA首移師台灣 眾韓星現蹤夜市.超商
第10屆AAA頒獎典禮，首度移師台灣舉辦，12月6、7日兩天在高雄世運主場館登場，這次有不少偶像團體、韓星參與，包括IU、朴寶劍、李俊昊、Stray Kids、IVE等重磅卡司，他們昨（5）日下午陸續...華視 ・ 15 小時前 ・ 1
入獄前要求前女友接濟母遭拒 男理髮店潑汽油砸店
新北市 / 綜合報導 昨(5)日下午，新北市三重區五華街一間理髮店，有民眾直擊一名男子到場潑汽油，之後還持鐵撬砸店，警方獲報迅速將人壓制。這名蔡姓嫌犯有槍砲、毒品、傷害等案底，前科累累，與理髮店長的妹妹之前曾交往過，因為即將入獄，找上前女友家人，希望能幫忙接濟媽媽遭拒。4日先持滅火器叫囂，昨日再潑汽油持鐵撬砸店，後續被 警 方逮捕送辦。灰衣男子態度囂張，後方的理髮店被他砸得亂七八糟，見員警到場還是不斷飆罵，蔡姓嫌犯VS.三重分局員警說：「我現在對你管束，你現在真的太危險了，我現在對你實施管束。」員警當場將人壓制在地，狼狽模樣全被附近的冷氣工人全程紀錄，而男子其實前一晚就曾到場叫囂。附近民眾說：「然後就到那邊去，接下來警察就跟他講了很久，然後他半夜，就來噴。」、「就已經有來恐嚇了，然後過沒多久就聽到在敲，他大概敲，1分鐘左右吧。」事發就在新北市三重區五華街一間百元理髮店，附近店家林立相當熱鬧。實際回到現場，明明是營業時間理髮鐵門拉下沒有營業，因為店內早已經被砸到滿目瘡痍，40歲的蔡姓嫌犯有槍炮毒品傷害等前科，最近要入獄，他因此找上前女友哥哥，希望能幫忙接濟媽媽生活費，4日談判未果半夜噴滅火器，昨日下午3點多先是到店潑汽油，20分鐘後再持鐵撬砸店，被員警依現行犯逮捕壓制。新北市警三重分局重陽所所長葉哲宏說：「豈料犯嫌手持鐵撬返回案發現場，訊後依公共危險、毀損、恐嚇罪嫌，移送新北地檢偵辦。」後續被依恐嚇傷害公共危險移送法辦，蔡姓嫌犯前案都還沒入監，如今又砸前女友家人的店，案底再填一筆。 原始連結華視影音 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
被開違停暴怒持斧頭砍傷警 嫌犯情緒失控「犯案動機曝光」
警方指出，事發時間約在晚間8時30分，崇善路沿線商家林立，是常見的違規停車檢舉熱點。警方接獲110通報後，黃姓女警與同仁趕赴現場取締違停車輛。未料，陳姓男子接過罰單後未發一語，卻突然轉身從車內取出野營斧，對女警猛力揮砍，現場情況相當驚險。根據現場目擊店家描述，...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 2
冬季限定農遊花季盛典 關西仙草節今浪漫登場
「二O二五共下來享仙—關西仙草節」六日於關西仙草加工廠熱鬧登場，一連兩天的活動豐富多元，除了有市集及魔術、音樂表演等節目，以及仙草咖啡、彩繪風車、共下打齊粑、DIY草莓盆栽等免費DIY體驗課程，還有最適合打卡的浪漫花田及兩大主題裝置藝術，副縣長陳見賢邀請民眾共襄盛舉，不要錯過冬季限定的農遊花季盛典。新竹副縣長陳見賢六日表示，關西鎮因盆地地形易聚結霧氣，能充分滋潤仙草，加上日夜溫差大的環境條件，使仙草的香氣與膠質含量都比其他地區來得豐富，採收後的仙草透過九降風的天然風乾，得以產出超高品質的關西仙草，年產量達三百零七公噸，占全台產量約百分之八十，此外，關西鎮更因仙草產業帶動觀光，有「仙草的故鄉」之美名。此次仙草節活動以「童趣鄉野」為主題，除了有活動史上最大面積，超過一公頃的仙 ...台灣新生報 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
本勞加薪1元可獲外國技工名額？勞動部：至少要加2千元
依行政院日前通過的「跨國勞動力精進方案」，宣稱旅宿業及商港碼頭業為本勞加薪2000元才能獲得1名外國技術人力配額，但依勞動部近日預告的「雇主聘僱外國技術人力許可及管理辦法」草案卻僅提及只要提高一級投保級距即可，意謂可能最少會僅加薪1元就可獲得外國人名額，勞動部官員則說，會在授權的公告內中詳述，仍會要求至少為本勞加薪2000元才能引進外國技術人力。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
24歲宜蘭警執行蕭美琴交管勤務遭撞! 開放性骨折命危緊急送醫搶救
[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴5日在宜蘭跑行程，車隊自礁溪前往頭城途中，2名員警在頭城青雲路二段路旁執行交通號誌管制，卻突然出現一輛廂型車高速撞擊，24歲林姓警員慘遭撞倒在地，當場被捲進車底，腹部以下、右大腿開放性骨折，緊急送往醫院救治，目前未脫離險境。 車禍現場還留有撞擊痕跡，林姓員警執行勤務無端遭到撞擊，當時戴的帽子遺落在現場，林姓員警被緊急送往陽明交通大學附設醫院急救，目前生命徵象不穩，醫療團隊正全力搶救；林姓員警女友接獲通知趕往醫院，雙手不斷顫抖，宜蘭縣代理縣長林茂盛也趕到醫院了解狀況。 據了解，39歲肇事廂型車徐姓駕駛與妻子從新竹到宜蘭，用完餐後準備前往礁溪泡湯，不料卻在途中發生意外。警方初步排除徐姓男子酒駕，車內亦未發現異常物品，詳細肇因仍待進一步釐清，宜蘭縣警局已成立專案小組調查事故經過，並全力協助家屬處理後續事宜。 礁溪警方指出，因為蕭美琴到宜蘭視察，特勤需要動用較多警力交管，才把休假員警都調出來上班。總統府發言人郭雅慧晚間表示，關於5日下午宜蘭員警在勤務中遭小貨車撞傷送醫，蕭美琴知道後，已請行政院政務委員陳金德及立委陳俊宇前往關心，後續也會密切注意員警狀況，祈願新頭殼 ・ 1 天前 ・ 2
不是薪水變少！週休三日若過關 上班族嘆「1狀況」恐更慘
有民眾在「公共政策網路參與平臺」提案週休三日，引發廣大迴響，且通過附議人數門檻，但到底能不能過關，各界有不同看法。一名網友就直言，「週休三日不可能過關的」，因為當年調整到週休二日，就花了數年時間，且當時還曾取消勞工7天假，擔心若真的實行週休三日，可能要犧牲更多，「上班族們真的願意改成這樣嗎？」文章曝光掀起討論。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 3