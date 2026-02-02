白沙媽北港進香3/11開放報名 「維護庄里信仰平衡」爐主媽首度跟隨

苗栗通霄白沙屯拱天宮今年前往北港進香日期，確定於4月12號深夜登轎後隨即出發，展開為期8天7夜的徒步進香之旅。今年去程回程時間平均、沒有急行軍，讓轎班人員和香燈腳鬆了一口氣，預計今年又會超過30萬名信徒報名參加，特別的是今年「爐主媽」也會登轎，首度跟隨南下進香。

白沙屯媽祖徒步南下北港進香，百萬橘帽大軍護送媽祖進入朝天宮，場面盛況空前。今年進香期程廟方人員依循古禮請來爐主進行擲筊，擲筊結果正式出爐，媽祖挑定4月12深夜登轎後，隨即出發，4月16號抵達北港，20號返回白沙屯，一共8天7夜。

廣告 廣告

白沙屯媽祖北港進香3月11號開放報名。圖／翻攝自Facebook@白沙屯拱天宮

今年去程跟回程時間很平均，也讓轎班人員和香燈腳鬆了一口氣。有別以往，今年神轎上除了大媽、山邊媽，還多了「爐主媽」首度跟隨南下進香，廟方指出，今年特別請爐主媽來共同掌理進香事務，算是維護東西里南北庄信仰平衡，轎子原則上也不會有任何改變。

白沙屯媽祖前往北港進香，從出發日期到行經路線都由媽祖自行決定、神蹟不斷，去年報名人數逼近33萬人創新高，廟方預計今年還會打破紀錄，3月11號開放報名，勢必又會出現排隊人潮。

苗栗／張興傑 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

白沙屯拱天宮建廟160週年 總統大選「四腳督」同台

「粉紅超跑」出發！ 「粉面三媽」首蒞臨台東天后宮

新北幼兒園確診童足跡走過 白沙屯拱天宮再度封廟