白沙屯×大甲媽「雙媽會」神級同框？19年一遇全看「粉紅超跑」一念之間

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台灣四月瘋媽祖，今年白沙屯媽祖進香與大甲媽祖遶境時間稍微重疊，台灣兩大女神能否「雙媽會」見面成為信徒的關注焦點。媒體報導，根據白沙屯媽祖網路電視台長駱調彬研判，最有可能是4月18日在彰化相遇。

「雙媽會」百年來只有4次！2020年白沙屯媽祖停駕大甲鎮瀾宮，大批信眾紛紛拿起手機記錄。（中央社資料照片／民眾提供）

白沙屯媽祖自4月12日起駕，4月17日凌晨於北港朝天宮完成「進火」（刈火）儀式後開始回程，與此同日，大甲媽祖在4月17日開始遶境行程，白沙屯媽祖往北，大甲媽祖往南，雙方是否有機會促成「雙媽會」預計成為今年媽祖信徒們最關心的焦點。

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大甲媽祖遶境行程固定，17日出發後，18日至19日分別駐駕在彰化市南瑤宮、西螺鎮福興宮，但白沙屯媽祖進香路線不固定，最有可能「雙媽會」時間落在17日與18日兩天，白沙屯媽祖網路電視台長駱調彬就研判，最有可能是4月18日在彰化相遇。

是否能夠成功「雙媽會」取決於白沙屯媽祖的路線，大甲媽祖將走山線前往彰化市南瑤宮，白沙屯媽祖17日從北港出發、20日要回到苗栗，若走山線有機會與大甲媽祖見面，但若是走海線，或者如同去年一路往南投大轉彎，則較無見面機會。

白沙屯媽祖探望大甲媽祖4次 上次相會19年前

回顧過去，白沙屯媽祖與大甲媽祖曾有6次會面，其中近年來多是白沙屯媽祖前往大甲鎮瀾宮停駕或駐駕，雙媽上一次在進香與遶境時相遇是2007年，距今已是19年前。

2004年，白沙屯媽祖首度在台中沙鹿與大甲媽祖隊伍巧遇。白沙屯媽祖神轎先抵達後，預先停下等待，大甲媽抵達後兩轎交織致意，現場信眾歡聲雷動。

2005年，雙媽再次於彰化縣田尾鄉相遇。

2006年，白沙屯媽祖進香回鑾時，首度進入大甲鎮瀾宮駐駕。這是雙媽在現代史上首度共處於大甲鎮瀾宮內過夜。

2007年，雙方回鑾途中，在台中龍井、沙鹿二度相會，形成了罕見的連續四年相會紀錄。

2020年，白沙屯媽祖進香首日，便彎進大甲鎮瀾宮停駕。雖然停留時間僅約30分鐘，但在當時全球受新冠疫情所苦，這次會面極大地鼓舞了信眾的信心 。

2023年，白沙屯媽祖進香首日就前往大甲鎮瀾宮停駕。

2024年，白沙屯媽祖進香首日就駐駕在大甲鎮瀾宮，是自2006年駐駕後，兩媽睽違18年的共同過夜。

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