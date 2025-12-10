白沙屯勇伯再現！跟著青山王慢慢走 網友喊：鋼鐵直男轎班太暖了

節目中心／林瓊玉報導

白沙屯進香隊伍中，有一位讓網友印象深刻的身影，就是大家口中的「勇伯」。他因為腳不好，總是走得比別人慢，卻年年堅持用自己的力量走完全程。今年在熱鬧滾滾的「青山王祭」隊伍中，大家又驚喜地看到勇伯，一樣獨自一步一步跟隨神轎，穩穩完成第一天的暗訪行程。

白沙屯勇伯現身青山王暗訪，慢慢跟著青山王走。（圖／寶島神很大）

不過，今年吸引目光的，除了勇伯的堅毅身影，還有青山王轎班「比鋼鐵還暖」的一面。

沿途不時能看到轎班回頭關心勇伯的狀況，有時放慢速度，有時遞上關懷的眼神，完全不囉嗦，就是默默照顧。甚至有網友捕捉到轎班替民眾拍照的暖心瞬間！當轎班人員發現對方手機鏡頭有指紋，他竟然還順手幫忙擦乾淨，再重新拍一張。

「這也太貼心！」網友笑稱，這是典型鋼鐵直男操作——不會甜言蜜語，但會用行動暖到你心坎裡。

網友直呼青山王鋼鐵直男轎班超暖的一面。（圖／寶島神很大）

路途中若遇到小孩或長輩，轎班也會毫不猶豫遞上結緣品，不造勢、不作秀，就是純粹的善意，把青山王的慈悲踏踏實實地傳遞出去。

今年的迎青山王行程，也因為勇伯的堅持、轎班的暖心舉動，在網路上掀起一波感動浪潮。許多網友留言：「真正的信仰就是這樣——有人走得快，有人走得慢，但大家都一起往前。」

網友直呼青山王鋼鐵直男轎班超暖的一面。（圖／寶島神很大）

今年度艋舺青山宮的暗訪與遶境活動於 12月9日至11日 隆重登場，適逢靈安尊王來台 170 週年，更顯意義非凡。三日行程自南萬華起駕，循古法完成暗訪、巡街、遶境等科儀，象徵「賞善罰惡、祈安護境」，延續艋舺百年不斷的信仰脈動。隨行八將團為冊封官職的駕前護衛——枷、鎖將軍，以少見的紅臉、綠臉扮相著稱，是艋舺廟會獨有的文化符碼。今年祭典結合夜間暗訪、白天遶境，以及首次擴大舉辦的「青山宮音樂祭」，預計三天活動吸引大量民眾湧入萬華街區。

無論是白沙屯勇伯堅定的步伐、轎班展現的溫柔力量，或是街頭巷尾自然流動的善意，都讓今年的青山王祭再度成為萬華最動人的冬季篇章。三立電視《寶島神很大》同步推出精采直播，帶領觀眾一同感受艋舺信仰的深厚與熱力。

