白沙屯啟程 骨科教你防關節積水 足底筋膜炎

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隨著白沙屯媽祖進香即將展開，大量信眾將投入長時間徒步行程。竹安骨科診所醫師 曾昱翔提醒，長時間、高強度步行對下肢關節與軟組織造成顯著負擔，臨床上常見多種運動傷害，民眾應提前做好準備與預防措施。

曾昱翔醫師表示，門診中於進香活動前後，常見患者因長距離步行出現關節發炎甚至積水，主要原因為膝關節長時間反覆承重與彎曲，導致關節囊發炎進而產生腫脹、僵硬與活動受限等症狀，發炎情形嚴重時可能劇痛難以活動甚至大幅影響生活品質。

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圖由竹安骨科提供

此外，足底筋膜炎亦為常見問題之一。由於足底筋膜在長時間站立與行走下反覆受力，容易產生微小撕裂與發炎反應，典型症狀為晨起第一步疼痛，以及足跟內側壓痛，嚴重時甚至影響日常行走。

圖由竹安骨科提供

在肌肉方面，長時間步行亦可能造成小腿及足底肌群的過度使用，出現痠痛、緊繃甚至抽筋情形，若未能及時處理獲得緩解改善則可能造成肌肉拉傷；而鞋襪摩擦與潮濕環境，則容易導致水泡與皮膚破損，若未妥善處理，恐增加感染風險。

骨科醫師傳授：進香護體 3 大招 為了讓信眾能順利走完全程，曾昱翔醫師特別整理「護體清單」，幫助民眾降低受傷風險：

● 第一招：漸進式預熱 活動前 2 至 4 週應開始進行漸進式步行訓練，讓身體肌肉與韌帶逐步適應長距離負荷，避免「臨時抱佛腳」造成肌肉拉傷。

● 第二招：忌穿新鞋、善用護具 務必選擇「已經穿過一段時間」且合腳的鞋具，絕對避免穿全新鞋子進香，以防摩擦產生水泡。本身膝蓋或足部不適者，建議使用足弓墊或護具提供額外支撐。

● 第三招：科學補給緩抽筋 長途步行會大量流失水份與電解質。適度補充運動飲料或電解質錠，能有效降低小腿及足底肌群過度疲勞導致的抽筋風險。

若在行程中出現明顯疼痛或腫脹，應適時休息並進行冰敷，每次約15至20分鐘，以減緩發炎反應。曾醫師也提醒，若出現關節明顯腫脹、活動受限，或疼痛持續3至5天未改善，甚至影響步態，應儘早就醫評估，以避免症狀惡化。

圖由竹安骨科提供

曾昱翔醫師強調，長時間步行屬高重複性負荷活動，即使無明顯外傷，仍可能造成結構性損傷。透過事前準備與正確觀念，可有效降低運動傷害風險，讓參與進香活動的過程更加安全順利。

隨著一年一度的白沙屯媽祖進香盛事即將展開，預計將有數萬信眾投入長達數日的徒步行程。竹安骨科診所曾昱翔醫師提醒，這種「馬拉松式」的長途步行對下肢關節是極大負擔，臨床上常見多種運動傷害，信眾應提前做好「預防性準備」。

透過正確的衛教觀念與事前準備，信眾可以更有底氣地踏上進香之路，讓這趟信仰之旅安全又順利。

文章由竹安骨科提供

竹安骨科

電話: (02)2533-0099

地址:臺北市中山區北安路613號(捷運大直站1號出口步行5分鐘)

營業時間:週一、週三、週四、週五 08:30-21:30

週二、週六 08:30-12:00

週日固定休診

官網:https://www.twbone.com/

Facebook:搜尋竹安骨科

官方line: 搜尋@twbone

照片由竹安骨科提供

曾昱翔 醫師

學經歷

● 長庚大學 醫學系畢業

● 留美長庚醫院骨科主治醫師

● 美國南加州大學醫學院（USC Keck School of Medicine）附設洛杉磯醫院（CHLA）研修

● 中華民國骨科專科醫師

● 美國骨科醫學會（AAOS）會員

● 台灣骨科創傷醫學會 會員

● 中華民國骨質疏鬆醫學會 專科認證

● 中華民國醫用超音波學會 會員

專長

● 脊椎介入性疼痛治療

● 超音波導引注射技術

● 軟組織增生注射治療

● 退化性關節炎

● 骨質疏鬆治療

● 運動醫學及慢性疼痛

● 疼痛管理

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