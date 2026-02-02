白沙屯大媽4／12進香 4／20回宮

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮2日下午由值年總爐主擲爻請示白沙屯媽祖，今年赴北港進香期程，結果為國曆4月12日子時11時55分出發，4月20日下午16時10分回宮，總共8天7夜。今年最特別的是，粉紅超跑中除了白沙屯大媽、山邊媽祖外，還增加爐主媽加入遶境進香行列，這也是首次有3尊媽祖同赴北港進香。

2日下午，拱天宮由舊值年總爐主負責擲爻請示白沙屯媽祖今年赴北港進香期程，結果為農曆2月26日子時11時55分（國曆4月12日）出發，農曆2月29日（國曆4月16日）抵達北港，農曆3月1日（國曆4月17日）過火，農曆3月4日下午16時10分（國曆4月20日）回宮，農曆3月15日子時開爐。

今年的北港進香活動還有一項與過去不同的，就是白沙屯媽祖特別指示爐主媽一同進香，過去爐主媽是由值年總爐主請回家供奉，並未隨行赴北港進香，今年爐主媽也要同登粉紅超跑，與白沙屯大媽、山邊媽祖一起進香遶境。

白沙屯拱天宮媽祖北港進香活動，去年報名參加人數突破32萬人，已成國內規模最大的媽祖進香活動之一，去年並由媽祖首次指示進入南投縣境，再返回白沙屯拱天宮，且回程時有大罷免支持者手舉標語站在粉紅超跑行進的路徑前方，企圖要鑽橋底博取畫面，只見粉紅超跑接近時，突然改變行進路線，閃過大罷免標語後繼續前行，成意外插曲。