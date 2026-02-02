白沙屯媽北港進香擲筊擇定 4/12登轎出發共8天7夜

中部中心／邱俊超 苗栗報導

粉紅超跑的粉絲們注意了！苗栗通霄鎮白沙屯拱天宮，今天（2日）由值年爐主擲筊，請示媽祖後，決定今年徒步南下雲林北港朝天宮進香期程，將於國曆4月12日深夜子時11點55分，完成登轎儀式，隨即啟程南下，為期8天；今年特別的是，"爐主媽"也將首次同行。

白沙屯拱天宮內外擠滿人潮。香燈腳注意了！依循傳統，2月2日下午1點準時由值年爐主擲筊請示媽祖，前往北港朝天宮進香期程。

白沙屯媽北港進香擲筊擇定 4/12午夜登轎出發北港進香共8天7夜（圖／民視新聞）





爐主擲筊，終於擲得3個聖筊，出發日訂在農曆2月26日子時，也就是國曆的4月12日的午夜；回程日期來回推敲，最後確定在農曆3月4日，國曆的4月20日。為期8天7夜；粉紅超跑即將開跑，香燈腳們預備備！

有意願參與的信眾，國曆3月11日起至4月9日止，親自前往拱天宮報名。今年很特別，不同於往年，粉紅超跑內多了"爐主媽"。





白沙屯媽北港進香擲筊擇定 4/12午夜登轎出發北港進香共8天7夜（圖／民視新聞）圖片註解









白沙屯拱天宮媽祖徒步南下北港朝天宮進香活動已傳承約200年歷史，首次有爐主媽同行，與大媽和山邊媽，3神一同共乘粉紅超跑鑾轎進香。白沙屯媽祖前往北港，來回將近400公里徒步進香，最大特色是行進路線不固定，全由粉紅轎頂的媽祖鑾轎引領，相較於去年10天9夜的時程，今年8天7夜堪稱急行軍。隨香的香燈腳要開始鍛鍊腿腳囉。





白沙屯媽祖粉紅超跑4/12出發進香北港 今年首度爐主媽同行（圖／民視新聞資料畫面）









