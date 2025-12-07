白沙屯媽又調皮改路線！衝壽天國小少棒隊超驚喜

白沙屯媽祖今天在高雄遶境第三天，預計要走6.7公里，其中在經過地下道時還一度用衝的。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台 YT）





白沙屯媽祖今天在高雄遶境第三天，預計要走6.7公里，其中在經過地下道時還一度用衝的，香燈腳原本想鑽轎底，也立刻起身狂奔跟上粉紅超跑，而一早從壽天宮出發時粉紅超跑就很有個性，直接轉進一旁的壽天國小，讓等著校門口的少棒隊球員又驚又喜。

白沙屯媽祖粉紅超跑從岡山區壽天宮出來，一早就展現隨性性格，衝進旁邊的壽天國小。

高雄岡山壽天國小少棒隊球員：「媽祖媽祖我愛祢。」

壽天國小少棒隊跟媽祖狂喊我愛祢，粉紅超跑聽到了，衝進校園，小朋友跟香燈腳也追進操場等著鑽轎底，也有民眾帶著年長父母六點多就來了，排隊等鑽轎底求平安。

香燈腳vs.記者：「六點多就來，六點多就排第一個，希望爸爸媽媽身體健康。」

記者vs.香燈腳：「是求他媽媽身體健康，他媽媽腳受傷，我是他們的老師。」

數萬名香燈腳緊緊跟隨遶境，沿路的福食站就有志工集資3萬元準備鹹粥，要讓香燈腳補充體力。

記者vs.提供福食志工：「紅蔥酥下去加櫻花蝦爆香，然後加芋頭芋頭粥，還有那個煙燻雞肉粥煮兩種，現在提供超過500碗了。」

現在粉紅超跑來了，那麼整個鑾轎隊伍是用衝的一個方式，主要就是要加快路程。

白沙屯媽祖南巡第三天，預計要走6.7公里，過程中粉紅超跑太有個性，想停哪裡就停哪裡，遶境時間延誤了，經過地下道還突然用衝的，讓本來想鑽轎底的香燈腳措手不及，只能起身跟著狂奔，追著白沙屯媽祖跑，也讓人感受到白沙屯媽祖的魅力有多大。

