白沙屯媽祖丙午年北港進香日程 出爐

全國民眾高度關注的國家重要民俗「二○二六白沙屯媽祖丙午年往北港進香」日程出爐，本次行程為國曆四月十二日至四月二十日（農曆二月二十六日子時至三月四日申時）共八天七夜，拱天宮並宣布將於國曆一一五年三月十一日至四月九日止（每日上午八點至下午六點止）受理進香報名。

拱天宮循例於每年農曆十二月十五日由爐主擲筊完成「二○二六白沙屯媽祖往北港進香筊筶（跋杯）擇日」，全程透過拱天宮官方臉書與Youtube直播，在拱天宮管理委員會及廣大信眾共同見證，經擲筊結果如下：「放頭旗」四月九日（農曆二月二十三日子時）晚上十一時二十分；「登轎」四月十二日（農曆二月二十六日子時）晚間十一時五十五分，登轎就緒後隨即出發；「到北港」四月十六日（農曆二月二十九日）約莫上午十一時前後，「進火」四月十七日（農曆三月一日子時）凌晨零時十分；「回宮」四月二十日週一（農曆三月四日申時）下四時十分；「開爐」五月一日週五（農曆三月十五日子時）凌晨零時三十五分（見圖）。

廣告 廣告

苗栗縣長鍾東錦表示，白沙屯拱天宮媽祖長年以來照撫著信眾的身心靈，每年跟隨媽祖徒步進香到北港，全程三百多公里的路線充滿未知數，成為信眾找回自己、找回初心的旅程，是白沙屯當地延續了二百多年的信仰文化，因其深具傳統性及特殊性，於民國九十七年登錄為苗栗縣無形文化資產，更於民國九十九年獲文化部指定為國家重要民俗祭儀，受《文化資產保存法》相關規定保護，作為地方文化主管機關，縣府將協調相關機關協助配合，讓活動得以順利進行，使傳統文化傳承得以保存。

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫提醒民眾，可以用手機下載「白沙屯GPS即時定位」App即時瞭解白沙屯媽祖所在位置，或利用網路直播參與這場年度盛事。詳細資訊可上「白沙屯拱天宮」Facebook粉絲專頁查詢。