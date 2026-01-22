白沙屯媽祖也到了！坐紅椅看戲留無聲鼓勵 紙風車20週年「椅子會」開跑

記者宋亭誼／台北報導

紙風車368兒童藝術工程在2026年將邁入20週年。2026年首場演出於臺中準備期間，白沙屯媽祖娘娘鑾轎突然蒞臨現場，轎班人員轉達一句話：「台上不要停，娘娘是來看戲的。」舞台前方擺上四張紅色塑膠椅，鑾轎如同觀眾般落座，看完整段歌舞後才起駕離開，臨行前輕觸舞台，彷彿留下一句無聲的鼓勵。

紙風車創辦人李美國簽名贈書。（圖／紙風車文教基金會提供）

「椅子會」的概念，來自長年走遍368個鄉鎮市區的經驗，很多孩子因為368兒童藝術工程而第一次坐下來看戲。椅子不只是座位，而是讓孩子能感受藝術的起點。因此，在368藝術工程20週年之際，紙風車號召理念相同、願意為孩子付出的民眾加入「椅子會」。

廣告 廣告

作為「椅子會」首波回饋行動，紙風車同步推出《青年的四個大夢》限量親簽贈書活動。該書由臺灣知名心理學家吳靜吉博士撰寫，出版45年，談青年階段的人生價值、志向、關係與選擇，影響無數讀者的人生方向，也深深影響紙風車的創辦人與團員。這次的贈書活動，不是出版社行銷，而是由一群名人「自掏腰包」認捐，親手簽名，回饋給支持「椅子會」的捐款人，成為一場溫柔的世代對話。

鄭弘儀趁錄影空檔親自簽書，連午餐都來不及吃。（圖／紙風車文教基金會提供）

自掏腰包送《青年的四個大夢》簽名書支持「椅子會」的構想，最早萌生於節目《新聞挖挖哇》後台。紙風車創辦人李永豐（李美國）與主持人鄭弘儀聊到媽祖來看戲與「椅子會」，李永豐隨口說：「兄弟，你認100本，簽名讓觀眾捐一千元，送一本簽名書？」鄭弘儀當下爽快答應，立刻認購100本《青年的四個大夢》，趁錄影空檔親自簽書。

唐美雲笑說簽名簽到像被老師罰抄。（圖／紙風車文教基金會提供）

歌仔戲藝術家、國家文藝獎得主唐美雲，也在繁忙的行程中撥空到劇團簽書，邊簽邊唸：「好像小時候被老師罰寫名字，但這次是為了咱的囝仔」；金鐘影帝陳竹昇接到電話立馬加入，陸續各界名人陸續響應。簽名簽到手抖的陳竹昇笑說：「李美國絕對是我的七世孽緣，但遇到紙風車這群良師益友，無形中成為我一生的底氣。」

陳竹昇與紙風車淵源曝光。（圖／紙風車文教基金會提供）

他分享，自己21歲在紙風車工作時，每天埋頭完成工作，心裡卻隱約感覺「人生好像不只這樣」，卻說不出方向。第一次翻開《青年的四個大夢》，才知道原來人生需要被這樣思考，情感、人際、選擇，本身就是生命的素材，「以前遇到事只有情緒，後來才知道，要一邊害怕、一邊往前走。」他笑說，很多時候真的很怕，但身後總有人吼他：「怕什麼？死不了啦！大不了回紙風車！」這份被接住的力量，也成為他一路走到今天的重要底氣。

更多三立新聞網報導

57歲蕭薔不藏了！「22吋螞蟻腰」太震撼 驚人狀態曝光

台八女星「為戲落髮」成光頭！震撼畫面曝光 唐美雲感動發聲

大咖音樂人病危暴瘦！「肺纖維化」消失7年罕露面 最新近況曝光

結婚神秘尪9年！本土女星突曬「私密床照」 婚姻現況曝光

