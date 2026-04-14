白沙屯媽祖亂象！香客搭火車「狂擠上車」 女乘客怒飆：媽祖不會保佑你們的

【緯來新聞網】白沙屯媽祖在12日深夜起駕，展開為期8天7夜的進香行程，今年報名進香人數已突破46萬人，不過由於人潮眾多，也衍生不少亂象。一名女子搭火車時，就遇到一群香客擠上車，讓她根本下不了車，氣炸痛飆：「媽祖不會保佑你們的！」

白沙屯媽祖遶境進香因為人數眾多，衍生不少亂象。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮 臉書）

原PO在Threads貼出影片，畫面中可以看到，火車到站車門剛打開，好幾名頭戴進香帽、別臂章的大媽和大叔一擁而上，沒有先等車上的乘客下車，就急著上車，逼得她只能硬擠下車。想到香客參加進香，通常都是想祈求媽祖的庇佑，卻連最基本的守秩序都做不到，讓她怒轟：「媽祖不會保佑你們的」。



經歷曝光後，掀起一番討論，「台灣的進香團一直都是只想被施捨而不願付出的心態，整天只會擺著倚老賣老，希望這種現象趕快消失」、「很多阿姨老人超沒水準」、「藉著神明當藉口，實際就是一群亂源的老人，一堆違法行為都說是合法」、「認真覺得繞境活動真的要取消，沿路一堆垃圾又影響交通又擾民」、「幾年前還沒感覺這麼亂，人一多就開始什麼狀況都有」。



事實上，白沙屯媽祖進香的亂象不只這一遭，有網友在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」發文抱怨，除了進香期間交通大亂，上下班行程被打亂，還出現「有家歸不得」的情況，連基本的停車需求也難以滿足，希望外地人可以尊重在地居民的日常生活。

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