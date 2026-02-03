白沙屯媽祖來了！彰化這三天追「粉紅超跑」攻略出爐

苗栗白沙屯拱天宮媽祖將於4月12日子時起駕，徒步前往雲林北港朝天宮進香。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮臉書）





苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖，預定於4月12日子時正式登轎起駕，展開年度徒步南下雲林北港朝天宮進香行程。因鑾轎路線不事先公告、行程高度彈性，被信徒暱稱為「粉紅超跑」，每年吸引數十萬名香燈腳隨行。

警方依照過往進香天數、鑾轎行進節奏及地理條件推算，今年媽祖去程天數較長，整體節奏相對寬裕，預測南下時選擇距離較遠、聚落較密集的山線機率偏高。

白沙屯媽祖北港進香日程表。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮臉書）

南下走山線機率高

彰化警方分析，鑾轎可能於4月13日左右，自台中市跨越大肚橋，經省道台1線進入彰化市，並沿中山路一路南下，行經花壇鄉、大村鄉等地，14日晚間有機會在員林市或彰化南端鄉鎮駐駕。相關單位將針對可能路線提前規劃交通疏導與人流管制，以維護行程安全與秩序。

回鑾恐成急行軍

相較去程，今年回鑾時間明顯壓縮，鑾轎須趕在4月20日前返回拱天宮安座。警方推估，回程可能改走距離較短的海線，約在4月18日自省道台17線進入彰化縣北端，包括伸港、線西或鹿港一帶，隨後持續北返苗栗。由於回程節奏快、每日行走距離長，信徒體力與行程安排都將面臨考驗。

有香燈腳分享，過往回鑾曾出現單日行走數十公里的情況，若未緊跟鑾轎，容易被「海放」脫隊。警方也提醒信眾，隨行進香務必留意自身體能狀況，並配合交通管制與現場引導。

