白沙屯媽祖來新北 蘇巧慧製「粉紅超跑」飄帶限量1萬條秒搶光

立委蘇巧慧恭迎白沙屯媽祖，準備1萬條「粉紅飄帶」和飲水，為香燈腳加油打氣。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕白沙屯拱天宮媽祖以「粉紅超跑」鑾轎聞名全台，31日起至11月2日，白沙屯媽祖將連續3天在新北土城、板橋舉行祈安賜福贊境，並與土城北辰宮「土城媽」、板橋慈惠宮「板橋媽」進行會香，立委蘇巧慧準備1萬條「粉紅飄帶」和飲水，為香燈腳加油打氣。

蘇巧慧表示，白沙屯媽祖進香是文化部登錄的「國家重要民俗」，這次是首次白沙屯拱天宮連同「粉紅超跑」鑾轎及轎班上來新北贊境，因此她與團隊同仁穿上「護國庇民」特製T恤，上午不到7點就在土城北辰宮前與鄉親熱情迎接媽祖，發放「粉紅超跑」飄帶，1萬份飄帶不到半小時隨即遭索取一空。

蘇巧慧指出，媽祖信仰的深厚力量與民俗魅力感染全台，她平時在地方跑行程受邀唱歌時，也總會獻唱「粉紅超跑」，除了是對民俗信仰的尊重，也祝福鄉親們平安健康。蘇巧慧強調，這次是首次白沙屯拱天宮連同「粉紅超跑」鑾轎及轎班上來新北贊境，她非常重視，因此這3天她都會和大家一起繞境祈福，也會繼續努力，和粉紅超跑一起守護新北，並呼籲來參加的信眾注意自身安全，遵守現場警方和工作人員的引導。

白沙屯媽祖今於土城北辰宮，舉行「起馬炮」啟駕，立法委員蘇巧慧、吳琪銘、張智倫，前行政院長蘇貞昌，新北市副市長劉和然，新北市議員彭一書、林銘仁、石一佑、張嘉玲等多位議員，以及土城、中和、板橋地方仕紳、里長均一同出席，神轎隊伍沿途經過五雲宮、三元宮、震安宮及福林宮，中午駐駕五穀先帝廟，傍晚回鑾駐駕北辰宮。

遶境隊伍將在週六下午抵達板橋華德公園，3間大廟媽祖共同會香，預計將吸引數萬名信眾參與。

白沙屯拱天宮媽祖31日起至11月2日，連續3天在新北土城、板橋舉行祈安賜福贊境。(記者翁聿煌攝)

