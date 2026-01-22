白沙屯媽祖來看戲成契機！紙風車成立「椅子會」 鄭弘儀、唐美雲簽書力挺

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

紙風車368兒童藝術工程在2026年將邁入20週年。2026年首場演出於臺中準備期間，白沙屯媽祖娘娘鑾轎突然蒞臨現場，轎班人員轉達一句話：「台上不要停，娘娘是來看戲的。」舞台前方擺上四張紅色塑膠椅，鑾轎如同觀眾般落座，看完整段歌舞後才起駕離開，臨行前輕觸舞台，彷彿留下一句無聲的鼓勵。這一幕，成為紙風車成立「椅子會」的起點。

紙風車推出《青年的四個大夢》限量親簽贈書活動，唐美雲簽書力挺。（圖／紙風車文教基金會提供）

「椅子會」的概念來自長年走遍368個鄉鎮市區的經驗，很多孩子因為368兒童藝術工程而第一次坐下來看戲。椅子不只是座位，而是讓孩子能感受藝術的起點。因此，在368藝術工程20週年之際，紙風車號召理念相同、願意為孩子付出的民眾加入。

鄭弘儀也響應活動，趁錄影空檔親自簽書。（圖／紙風車文教基金會提供）

作為「椅子會」首波回饋行動，紙風車同步推出《青年的四個大夢》限量親簽贈書活動。由一群名人「自掏腰包」認捐，親手簽名，回饋給支持「椅子會」的捐款人，成為一場溫柔的世代對話。而構想紙風車創辦人李永豐與主持人鄭弘儀，當時兩人聊到媽祖來看戲與「椅子會」，李永豐隨口說：「兄弟，你認100本，簽名讓觀眾捐一千元，送一本簽名書？」鄭弘儀當下爽快答應，趁錄影空檔親自簽書，連午餐都來不及吃。接著，歌仔戲藝術家、國家文藝獎得主唐美雲，也在繁忙的行程中撥空到劇團簽書、金鐘影帝陳竹昇及各界名人陸續響應。

陳竹昇分享自己21歲在紙風車工作的過往。（圖／紙風車文教基金會提供）

陳竹昇說：「李美國絕對是我的七世孽緣，但遇到紙風車這群良師益友，無形中成為我一生的底氣。」接著他分享，自己21歲在紙風車工作時，每天埋頭完成工作，心裡卻隱約感覺「人生好像不只這樣」，卻說不出方向，直到翻開《青年的四個大夢》這本書，才知道原來人生需要被這樣思考，「以前遇到事只有情緒，後來才知道，要一邊害怕、一邊往前走。」他說很多時候真的很怕，但身後總有人吼他，「怕什麼？死不了啦！大不了回紙風車！」這份被接住的力量，也成為他一路走到今天的重要底氣。





