白沙屯媽祖北港進香專用好物 日行萬步專利足弓鞋墊強勢登場

▲白沙屯媽祖北港進香專用好物，與神同行、腳輕鬆，全球首發 MIT 台灣製造，日行萬步專利足弓鞋墊強勢登場。

【互傳媒／記者 林明佑／苗栗 報導】苗栗拱天宮「白沙屯媽祖北港進香」為台灣年度重要民俗盛事之一，至今已有百年以上歷史。每年吸引數十萬名香燈腳自全台各地共襄盛舉，全程徒步往返近 400 公里，不僅展現台灣人對媽祖信仰的虔誠，也彰顯深厚的地方文化能量。「白沙屯媽祖北港進香」也在 2010 年獲文化部指定為「國家重要無形文化資產」，具有高度文化保存與傳承意義；明年國曆 2 月 2 日，由苗栗拱天宮擲筊決定並正式公布進香時程。

「粉紅超跑」急行軍 香燈腳體能挑戰大

白沙屯媽祖因進香行程迅速、行轎節奏緊湊，而有「粉紅超跑」之稱。入夜起駕後一路南下前往北港朝天宮，經常於 34 至 36 小時內完成超過 200 公里的急行軍。如此高強度的行走模式，也讓不少香燈腳在抵達北港當日出現腳部疼痛、水泡、疲勞甚至中暑等不適狀況。

台灣本土企業「廣薪實業有限公司」有感於香燈腳長途進香的辛勞，其研發團隊歷時近一年反覆測試與改良，正式完成產品開發，並攜手白沙屯媽祖推出全球首發、MIT 台灣製造的進香專用雙寶：「草本除臭透氣專利足弓鞋墊」 與 「草本涼感透氣頭墊」。

與媽祖同行 守護每一步前行 傳遞信仰勇氣

進香雙寶希望陪伴香燈腳在粉紅超跑的急行軍中，日行萬步能腳底減壓、透氣乾爽、輕鬆前行。產品從設計、研發到製造過程，皆以最高規格用心打造，並經拱天宮過爐加持，象徵媽祖守護與庇佑，讓使用者在進香路途中感受信仰陪伴，步步安心、平安順遂。

兩款聯名商品皆巧妙融入「勇」字設計元素，象徵台灣民間信仰中所蘊含的勇氣、力量與堅定信念。所有上市商品皆經白沙屯拱天宮過香爐儀式，祈願香燈腳們朝聖圓滿、全家平安。

本次聯名商品銷售收益中，將提撥 10% 捐贈予白沙屯拱天宮，作為媽祖文化傳承基金，實際回饋信仰、守護文化。

產品介紹一｜白沙屯媽祖 草本除臭透氣專利足弓鞋墊

「草本除臭透氣足弓鞋墊」為國內首創將天然草本植物萃取融入鞋墊材料中，並擁有多項專利認證，訴求吸濕排汗、抗菌除臭、彈性包覆、緩震回彈與足部穩定支撐。

三側縱弓專利結構六大特色

1. 分散足底壓力：3D 立體足弓結構，減少長時間站立與行走的不適感、讓行走更省力。

2. 支撐與穩定：專利足跟杯設計，強化腳踝穩定度，減少滑動與扭傷風險。

3. 減緩行走負擔：吸震緩衝設計，有效分散行走時的衝擊感。

4. 改善姿勢平衡：由足部調整身體力線，提升整體穩定性。

5. 提升行走與運動表現：有效動力回傳，使步伐更輕快有力。

6. 降低跌倒風險：特別適合長者，提升行走穩定度，減少晃動。

產品介紹二｜白沙屯媽祖 草本涼感透氣頭墊

「草本涼感頭墊」添加天然艾草成分，具有安神定心、除穢平安寓意。外層採用冰絲涼感布，達到舒適降溫效果；中層為高彈透氣棉，減壓減震；背面魔鬼氈設計，固定便利、可輕鬆拆卸清洗。

使用特色

1. 吸濕排汗，頭部透氣不悶熱

2. 可水洗，減少細菌滋生

3. 魔鬼氈設計，方便拆卸清潔

4. 可重複使用，環保衛生

5. SGS 實測 Q-MAX 涼感值高達 0.312

SGS 檢驗把關 正式上市

所有白沙屯媽祖進香雙寶聯名商品，皆通過 SGS 公證單位檢測，包括八大重金屬、抗菌、消臭等多項安全測試，使用更安心。

產品由 鼎旺創億整合行銷有限公司 總代理，並於 12 月 23 日 在白沙屯拱天宮媽祖見證下正式亮相上市。即日起可於蝦皮購物與陽光聚所購物網站下單選購，預期將掀起進香市場搶購熱潮。

堅持台灣製造 傳承信仰初心

廣薪實業有限公司未來也將秉持對媽祖的信念與感恩，持續堅守台灣製造精神，打造高品質產品，服務更多消費者，為信仰與文化盡一份心力。