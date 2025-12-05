白沙屯媽祖南下抵高雄首站選在漁會 為台籍與外籍漁工祈福掀感動

▲白沙屯媽祖今（5日）南下抵達高雄前鎮漁港，高雄區漁會代表與地方團隊一同奉上平安禮盒，恭迎媽祖鑾轎駐駕。現場湧入大批信眾與漁民，氣氛熱鬧而莊嚴，象徵將平安祝福送給辛勤的台籍與外籍漁工。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】白沙屯媽祖今（5日）南下抵達高雄前鎮漁港，沿途湧入大批信眾迎接，其中最引人關注的亮點，是本次祈福遶境特別將「高雄區漁會」設為南下抵達的首站，象徵天上聖母將最初的祝福獻給長年辛勤工作的台籍與外籍漁工族群。

媽祖鑾轎起駕後不久，粉紅超跑即從高雄區漁會啟程，在香陣簇擁下前往前鎮漁港。途中，鑾轎更罕見再次繞入漁會旗下的「前鎮漁港船員會館」，瞬間吸引漁民、外籍移工與信眾擠滿館內外，場面莊嚴動人。台籍與外籍船員肩並肩合掌祈福，許多外籍移工在同事與志工陪同下虔敬參拜，呈現漁港多元文化交融、信仰無國界的難得景象。

高雄區漁會總幹事楊孟凡表示，媽祖將首站選在漁會，對漁工族群意義深遠。「這裡是漁民的家，媽祖第一站就來到漁會，是給所有在海上打拚的兄弟最直接的鼓勵。」他坦言，看見外籍移工主動參與祈福時深受感動，「信仰能跨越語言與國籍，媽祖的慈悲照顧所有在高雄討海的人。」

漁業署亦回應，樂見信仰串起漁港的溫暖連結，並強調政府近年持續推動漁工人權保障措施，包括改善工作與居住環境、強化安全訓練，以及落實勞動保障等，盼為台籍與外籍漁工打造更安全友善的工作條件。

媽祖稍作停駐便續往下一段行程，但留在前鎮漁港的感動仍餘波不斷。許多漁民紛紛表示，媽祖選擇第一站就到漁會，「是最懂漁港人辛苦的疼惜」。（圖╱高雄區漁會提供）