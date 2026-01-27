白沙屯媽祖啟發！紙風車推椅子會勸募 周春米捐百本書響應秒殺

屏東縣長周春米（中）長期以個人名義支持紙風車活動。（紙風車提供）

「紙風車368兒童藝術工程」邁入20週年，同時啟動第三輪全臺368鄉鎮市區巡演，近日在白沙屯媽祖啟發下，紙風車發起「椅子會」勸募，號召各界以小額捐款，支持孩子可以在自己的故鄉安心看戲。長期認同紙風車致力於「文化平權」理念的屏東縣長周春米也響應「椅子會」，準備100本《青年的四個大夢》親筆簽名書作為捐款回饋，一推出就獲得熱烈回響。

紙風車文教基金會張敏宜執行長表示，周春米縣長多年來以個人每月定額捐款給368工程，她每次向縣長致謝，都獲得「金額不大，只是小小心意支持」等回應，而長期小額捐款是紙風車20年來推動「368兒童藝術工程」穩定持續的重要力量，讓紙風車夢想能夠堅持至今。

屏東縣是全台唯一設有紙風車分團的縣市，周春米多次和紙風車攜手將表演藝術深入地方與偏鄉，自三年前起，屏東縣政府開始委由紙風車培訓在地表演戲劇人才，讓「屏東戲劇的人才，陪伴屏東在地的老人與小孩」，且從2024年起，屏東縣府在兒童節前夕，接駁全縣三年級學生到「屏東藝術館」看戲，目標是要讓每個屏東孩子在國小畢業前至少進過劇場一次。

屏東團員也深入各鄉鎮進行「落地掃」巡演，透過歌舞表演、串聯戲劇，將「反詐騙宣導」、「長照」、「社會福利政策」等縣政重要資訊帶到居民身邊，讓表演藝術成為貼近生活、連結地方的力量。

紙風車透過「落地掃」表演，將戲劇帶進生活，同時還結合縣政宣導。（紙風車提供）

紙風車文教基金會推出「椅子會」勸募活動，周春米第一時間就主動聯繫響應，因為她認為，讓孩子快樂長大、在成長過程中找到喜歡的事，是最重要的事。聽聞簽名書被秒殺，周春米開心表示：「感謝鄉親對孩子們的愛，也希望大家透過這本〈青年的四個大夢〉對未來能夠更有想法與目標」，同時也邀請大家繼續加入「椅子會」」一起守護台灣孩子！

周春米用百本簽名書拋磚引玉，讓更多人支持紙風車。（紙風車提供）

紙風車基金會啟動全新勸募計畫「椅子會」，意在號召民眾參加，讓更多孩子有機會坐下看戲，「椅子會」成立想法，起源於2026年紙風車在台中的第一場演出，白沙屯媽祖來到紙風車舞臺前停轎，找了四張椅子坐下來看戲。紙風車團隊深受這起事件鼓舞，決定以媽祖娘娘坐過的椅子為號召，集眾人之力，讓生長在這片土地上的孩童，都能親身體會表演藝術的美好。