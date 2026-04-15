白沙屯媽祖喜歡車廠！粉紅超跑突轉彎夜宿彰化賓士展間

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白沙屯媽祖2026年北港進香活動持續進行中，4月14日凌晨起駕後單日移動距離高達40.76公里，行經台中、彰化市區、花壇鄉等地。鑾轎沿途於興農王田廠、彰化南瑤宮及秀傳醫院停駕祈福。

晚間7點半抵達大村鄉與員林交界時，媽祖鑾轎突然來個大甩尾，直衝路旁的中華賓士員林展示中心。現場發生有趣插曲，由於門市已打烊，鑾轎在展示中心門外大力搖擺約5分鐘，伴隨震耳欲聾的敲鑼聲。賓士展示中心副理隨後率領業務人員衝出門外迎轎，車廠人員表示當時「又驚、又喜、又惶恐」，隨後歡喜恭迎媽祖入內駐駕至隔日清晨5點。

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在彰化市中山路段，媽祖鑾轎突然轉向停駕彰化秀傳醫院約10分鐘，數百名醫護人員立刻準備香案迎接。此舉讓民眾回想起2024年媽祖特別停駕該院，為車禍重傷的陳姓姊妹祈福的溫馨往事。

最感人的場面發生在彰化市中山路，一名婦人抱著8歲腦性麻痺兒子跪地，哭求媽祖「救救我的孩子」。媽祖鑾轎突然停駕長達5分鐘，轎班人員多次輕拍男童背部、摸頭鼓勵，神轎也頻頻擺動。該婦人表示，兒子出生第四天因黃疸過高導致腦部損傷，這是第三次向媽祖祈求庇佑。

網友分析媽祖青睞車廠原因，認為車商展示中心空間寬敞且備有冷氣，方便香燈腳休息參拜。資深香燈腳透露，媽祖決定駐駕過夜時，轎班人員會感受到神奇力量將他們往屋內「拖進門」。

今年進香活動由苗栗縣政府指導、通霄鎮公所主辦，臺鹽、泰山贊助結緣水。交通部長陳世凱現場視察，分送「勇腳貼布」給香燈腳，並表示各項交通疏運措施已就位。

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