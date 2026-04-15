白沙屯媽祖夜衝賓士中心 駐轎門外停留5分鐘「沒人迎接」原因曝光

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（生活中心／綜合報導）白沙屯拱天宮媽祖進香行程進入第二天，14日晚間再度出現令信眾驚呼的行進路線。媽祖鑾轎當晚一路自台中移動至彰化，晚間約7時30分抵達彰化縣大村鄉時，突然轉向進入一間中華賓士展示中心，隨即引發現場關注。由於第一時間未見工作人員出面迎接，也讓不少隨行信眾議論紛紛。直到約5分鐘後，展示中心副理才帶著業務人員趕到現場迎轎，媽祖隨後入內駐駕，預計停留至隔天清晨5時再度起駕。

根據現場情況，白沙屯媽祖14日行程相當緊湊，凌晨2時起駕後，沿途行經台中清水、沙鹿、龍井、大肚及烏日，上午10時左右進入彰化市，之後再穿越彰化市區、花壇鄉，一路南下至大村鄉。原本外界普遍預期鑾轎將持續前行，不料媽祖突然轉向路旁的中華賓士展示中心，讓現場信眾相當意外。

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圖／媽祖突然轉向路旁的中華賓士展示中心，讓現場信眾相當意外。（翻攝 YT）

不過，媽祖鑾轎抵達展示中心門外後，現場一度出現短暫空檔。當時鑾轎在門口停留，隨行人員敲鑼開道，場面十分熱鬧，但展示中心內卻遲遲未見人員出面，也讓部分信眾對現場狀況感到好奇。直到數分鐘後，展示中心副理才率領員工趕到門口迎接，現場氣氛也隨之緩和。

事後，媒體致電展示中心詢問，相關人員表示，當時因門市已結束營業，突然看到媽祖鑾轎停在門外，大家一時之間又驚又喜，因此反應稍慢。待了解情況後，便立即由主管帶領同仁出面迎轎。

在說明情況後，媽祖鑾轎隨後進入展示中心內駐駕，預計停留至15日清晨5時再度起駕，繼續前往北港朝天宮。據了解，這也是白沙屯媽祖首度選擇在該展示中心內駐轎。

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