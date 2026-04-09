白沙屯媽祖將湧46萬人潮 疾管署緊張！發「三大疫情」警示
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
農曆三月「瘋媽祖」將由白沙屯媽祖進香打頭陣，即將於4月12日展開為期八天七夜的徒步行程，今年報名的香燈腳已破46萬人，讓疾管署如臨大敵，擔心「腹瀉、流感、登革熱」三大疫情恐因天氣轉熱、人潮大量聚集再度爆發，尤其，疾管署近期監測，包括雲林、台南、高屏等地的病媒蚊指數都見上升，今（9）日特別發警示，提醒民眾全程留意自身健康狀況，注意飲食衛生，加強防蚊。
疾管署發言人曾淑慧表示，白沙屯拱天宮徒步進香行程即將開始，預估人流眾多，進香過程人潮聚集又難免有飲食，加上天氣開始轉炎熱，擔心若民眾忽略手部衛生、呼吸道禮節及防蚊措施，長時間於戶外參與人潮密集活動，可能讓腹瀉、流感或新冠、登革熱等疫情又傳播開來。
尤其清明連假以來，國內南、北均已爆發有大規模食物中毒事件。曾淑慧說，上周腹瀉門急診就診11萬7938人次，較前一周的14萬643人次下降，但往年經驗，國內腹瀉求診人次在清明連假之後就會明顯上升，至少要一、二周才會下降。
曾淑慧指出，另外，疾管署監測發現，目前南部的病媒蚊指數已見警訊，包括雲林、台南以及高屏等地，三月底、四月初的病媒蚊指數，已明顯較一月、二月出現有緩升的現象。而今年截至4月7日，國內已累計33例登革熱確診病例，均為境外移入，擔心可能衍生本土個案。
疾管署強調，時序即將入夏，隨氣溫升高，也將進入病媒蚊活躍的季節，呼籲民眾應留意自身健康狀況、注意飲食衛生、穿著淺色長袖衣褲防蚊，並適時補充水分，避免陽光直接曝曬。若出現發燒、咳嗽等不適症狀應儘早戴口罩就醫並休息。
疾管署提醒，落實巡倒清刷是預防登革熱等蟲媒傳染病最重要措施之一，應時常巡視並清除居家環境周遭的積水容器，戶外活動時穿著淺色長袖衣褲，並用政府機關核可含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR3535)等有效成分之防蚊藥劑，避免蚊蟲叮咬。另在外飲食也應留意飲食安全及用餐環境清潔，並時常以肥皂正確洗手，減少感染腸胃道傳染病機會。
照片來源：翻攝自白沙屯拱天宮臉書
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