中部中心/邱俊超 苗栗報導

白沙屯媽祖年曆月曆，免費結緣發送，30日上午九點登場，一早排隊人潮綿延兩公里，宛如貪食蛇隊伍，場面相當壯觀，有民眾週五提前來卡位，白沙屯媽祖賣力無法擋。

白沙屯媽祖年、月曆結緣發放 怕搶嘸！民眾前天就來卡位

白沙屯媽祖年、月曆結緣發放 排隊人潮綿延2公里(圖/民視新聞)





排隊人潮，繞了一圈又一圈，幾乎看不到盡頭，從空拍視角來看更是驚人，隊伍宛如貪食蛇，民眾自備座椅板凳，還有人席地而坐，都是要來領取，免費結緣發送的，白沙屯媽祖年曆以及月曆，有民眾禮拜五，早早就來卡位。

廣告 廣告

白沙屯媽祖年、月曆結緣發放 怕搶嘸！民眾前天就來卡位

活動邁入第19個年頭 今年總共準備了一萬份年曆以及四千份月曆(圖/民視新聞)





活動今年邁入第19個年頭，今年總共準備了一萬份年曆，以及四千份月曆，30日上午九點開始發放，一早湧入近千人，排隊人潮綿延2公里，而往年隊伍前30名能夠獲得的神祕大禮包，今年改成抽彩球的方式領取，內容物包含了壓轎金、媽祖奶嘴、媽祖御守。

白沙屯媽祖年、月曆結緣發放 怕搶嘸！民眾前天就來卡位

白沙屯媽祖魅力無法擋 民眾趁著假日好天氣搶排希望獲得媽祖庇佑(圖/民視新聞)









白沙屯媽祖魅力無法擋，民眾趁著假日好天氣，搶排限定年曆月曆，希望獲得媽祖庇佑。









原文出處：白沙屯媽祖年、月曆結緣發放 怕搶嘸！民眾前天就來卡位

更多民視新聞報導

三上悠亞洞洞裝「裡面都沒穿」！麻糬側面滑出全看光

大甲媽遶境路線要改了！西螺大橋「這原因」封閉1年

「2026新北消防形象月曆」開賣！不只帥哥美女 還有「小小消防員」

