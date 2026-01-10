白沙屯媽祖彩排現身 紙風車台中外埔演出添驚喜

紙風車劇團於今（10）日在台中外埔進行2026年首場演出彩排，下午彩排過程中，白沙屯媽祖鑾轎突然繞進演出現場，並停駐在舞台正前方，讓台上演員與工作人員又驚又喜。（紙風車劇團提供）

紙風車劇團於今（10）日在台中外埔進行2026年首場演出彩排，下午彩排過程中，白沙屯媽祖鑾轎突然繞進演出現場，並停駐在舞台正前方，讓台上演員與工作人員又驚又喜，一時之間全場停下動作，合掌致意。

現場轎班人員見狀表示，演出不用停下來，媽祖娘娘喜歡看你們演出，導演隨即決定請演員為媽祖娘娘完整跳完一首舞，轎班人員也特別將鑾轎轉向面對舞台。音樂響起後，演員重新起舞，輕快的節奏與充滿活力的舞蹈，也讓現場觀眾跟著拍手、擺動身體。

一首舞結束後，劇團隨即繼續進行彩排。整段彩排完成後，媽祖鑾轎起轎離場，過程中輕輕靠近舞台，隨後開心搖晃離去，氣氛溫馨。

轎班人員表示，原本行進路線是在外側大馬路，途中突然轉彎往外埔夜市方向前進，大家也不清楚要去哪裡，進到場內才發現紙風車正在彩排，笑說媽祖娘娘應該是想來看表演。

紙風車劇團執行長張敏宜表示，前幾年曾受白沙屯拱天宮邀請演出，但因檔期因素未能成行，今天由白沙屯后里分會前來，特別感謝媽祖賜福，也笑說「好像是來提醒我們要記得去演出」。

紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程今年邁入第20年，歷經火災與疫情衝擊，每年仍吸引數十萬名觀眾。劇團表示，首次遇到媽祖彩排現身，是新年難得的驚喜，也為團隊帶來很大的鼓勵，期盼新的一年持續為全台孩子演出。

