白沙屯媽祖往北港進香擇日 4/12深夜登轎啟程

（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖2026年徒步往雲林北港朝天宮進香今天擲筊擇日，「粉紅超跑」將於4月12日深夜啟程，4月16日到北港、4月20日回宮，全程8天7夜。

白沙屯拱天宮媽祖徒步進香依循傳統，於每年農曆12月15日由值年爐主向媽祖擲筊請示次年進香期程。

拱天宮今天辦理「丙午年往北港進香筊筶（跋杯）擇日」，由管委會主委洪文華等執事委員在殿前陪同值年爐主擲筊，先決定進香月份，再依序決定登轎、進火、回宮、開爐的日期及重要儀式時辰，以3聖筊為準。

擲筊結果，今年登轎時間為國曆4月12日深夜11時55分（農曆2月26日子時），登轎就緒後媽祖鑾轎旋即出發；4月16日到北港；4月17日凌晨0時10分進火；4月20日下午4時10分回宮；5月1日開爐。

拱天宮表示，去年進香來回共計10天，報名人數逼近33萬人，再創歷史新高；今年進香時間落在4月，徒步往返北港朝天宮全程8天7夜，報名時間自3月11日起至4月9日止。

白沙屯媽祖徒步前往雲林北港朝天宮進香已有近200年歷史，最大特色在於無固定路線與期程，全憑媽祖旨意進行，沿途充滿未知與挑戰，近年參與人數屢創新高，成為全台年度宗教盛事之一，民國97年登錄為苗栗縣無形文化資產，民國99年獲文化部指定為國家重要民俗。（編輯：李淑華）1150202