白沙屯媽祖從彰化往雲林 進香隊伍可見暖心身影

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（中央社記者鄭維真彰化15日電）苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步前往北港朝天宮進香，昨晚駐駕彰化縣大村鄉中華賓士員林展示中心，今天清晨5時起駕，一路沿台1線南下，鑼鼓喧天，接近中午進入雲林縣。

有「粉紅超跑」之稱的白沙屯媽祖，今年由拱天宮正殿媽祖、爐主媽與山邊媽同行，引領逾46萬名香燈腳展開8天7夜徒步進香，預計16日到北港。

隊伍今天上午沿台1線穿越員林市、永靖鄉、北斗鎮及溪州鄉，途中繞進田尾國小，並在北斗菜市場停駕休息。

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隨著鑾轎接近，不少信眾跪趴在地，等待鑽轎底祈求平安順遂。一名從越南返台的民眾告訴中央社記者，他特地把握休假時間來參與盛事，「希望媽祖保佑我身體健康，事業順利」。

進香隊伍中也可見暖心身影，一名來自新北市的香燈腳自備夾子沿途撿拾垃圾。她向中央社記者表示，進香會影響所經之處，藉由邊走邊撿希望不要造成當地困擾，期盼以實際行動守護環境，讓信仰與環保同行。

沿線民眾熱情提供結緣品與補給品，從清涼飲品、點心到熱食應有盡有，讓香燈腳隨時補充體力，展現濃厚人情味。

地方警力則全力投入安全維護，彰化縣警察局北斗分局動員大批員警執行交通疏導與秩序維持，並準備「勤務補給包」，內含背包、防曬袖套、毛巾與飲水等物資，協助員警因應長時間勤務。

溪湖分局特別規劃載有礦泉水、點心及水果等物資的「行動補給車」，沿遶境路線機動巡迴，隨時提供員警補給服務。（編輯：李錫璋）1150415