白沙屯媽祖掛曆搶翻！千人排隊領免費 「這舉動」讓信眾瘋狂卡位

白沙屯媽祖婆掛曆和月曆發放活動於11月30日舉行，吸引近千人排隊領取，場面盛況空前！透過空拍畫面可見，廟旁巷弄內出現長長人龍，有熱心信眾更提前兩天來卡位。主辦方今年特別將前30名大禮包改為隨機抽獎，避免過早排隊造成居民不便。據了解，這項活動已持續舉辦19年，成為許多信眾年底的固定行程之一，展現白沙屯媽祖在信眾心中的重要地位！

年曆結緣人潮爆滿！白沙屯媽祖「萬本掛曆」掀搶奪戰 巷弄現長龍。(圖／TVBS)

一大早，許多信眾頂著大太陽，自備小椅子在排隊區等候，有的人邊等邊滑手機打發時間。主辦人表示，這項免費結緣發送活動往年都在12月的第一個週日舉行，但今年因白沙屯三媽祖要到高雄繞境，因此提早一週在11月底舉辦，並於早上9點準時開始發送。有排隊民眾表示，週五就來排隊會有福氣，並認為自己是媽祖婆的小孩。

白沙屯媽祖掛曆免費送 千人排隊搶領。(圖／TVBS)

白沙屯媽祖婆網站長駱調彬強調，不鼓勵民眾提早來排隊，因為不僅會讓自己很辛苦，也會造成居民和店家的困擾。為了解決這個問題，主辦方今年特別將往年送給前30名的驚喜大禮包改為隨機抽獎方式發送，避免排隊人龍造成不便。

白沙屯媽曆熱潮！「隨機抽獎」改善排隊亂象。(圖／TVBS)

今年主辦單位準備了1萬本年曆和4000份月曆，數量充足足以滿足所有前來領取的信眾。有一家三口特地到場排隊，更幸運地抽中了大禮包，讓他們感到非常驚喜和開心。據了解，這項免費白沙屯媽祖月曆發送活動已經持續舉辦19年，成為許多信眾年底的固定行程之一，展現了白沙屯媽祖在信眾心中的重要地位和深厚信仰。

