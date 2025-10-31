白沙屯媽祖新北祈福！劉和然點起馬炮 江怡臻陪萬人遶境
（記者陳志仁／新北報導）白沙屯拱天宮媽祖祈安賜福贊境活動今（31）日於新北登場，展開為期3天的盛大遶境行程，橫跨土城與板橋地區；適逢土城北辰宮48週年慶及板橋慈惠宮與拱天宮百年會香，沿線香煙裊裊，新北市議員江怡臻陪同萬人隨行，並備6千份結緣面紙分送，祈願媽祖庇佑市民平安順遂。
新北市副市長劉和然上於土城北辰宮點燃「起馬炮」揭開序幕，恭迎媽祖聖駕啟程，遶境路線經過五雲宮、三元宮、震安宮及福林宮，中午駐駕五穀先帝廟，傍晚回鑾北辰宮，沿途信徒夾道歡迎，祈求媽祖賜福平安；江怡臻一路陪同鑾轎前行，親身體驗香燈腳的虔誠信仰與熱情氛圍。
劉和然恭迎白沙屯拱天宮媽祖聖駕，一起隨著「粉紅超跑」的腳步贊境祈福，沿途萬人相隨、香煙裊裊，這不只是宗教盛事，更是信仰與人心的溫度；並強調他一直相信信仰的力量，不只是抬神轎的雙手，更是彼此扶持的心，媽祖慈悲護佑的不僅是個人，更是整個城市的安定與希望。
江怡臻表示，這次特別設計多箱結緣面紙，以朋友親攝的白沙屯媽祖照片為封面，印上「國泰民安、風調雨順」祝福語，希望以最實際的方式與民眾結緣；此外，白沙屯媽祖是全台最具代表性的信仰活動之一，這次能陪著媽祖走進新北，感受到信仰凝聚人心的力量，也祝福新北市民闔家平安、萬事順心。
活動將持續至11月2日，遶境隊伍明日起將途經中和北海宮、鎮南宮等廟宇，晚間進駐板橋慈惠宮；最後一天清晨再啟駕，行經新北市政府、慈后宮等地，預期吸引大批信眾跪拜、鑽轎腳祈福，為期3天的新北祈福行程，將為地方注入滿滿信仰能量與祝福。
