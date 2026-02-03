白沙屯媽祖為何稱粉紅超跑？爐主重要性為何？急行軍是什麼意思？白沙屯媽祖必看QA
白沙屯媽祖進香期程擇日結果出爐！白沙屯媽祖進香將於4月12日23時55分登轎，出發前往北港進香，信徒們無不引頸期盼。究竟為何白沙屯媽祖進香不叫遶境？白沙屯媽祖為何暱稱粉紅超跑？急行軍、香燈腳是什麼意思？白沙屯媽祖進香的是幾媽？白沙屯媽祖進香路線有何特色？白沙屯媽祖潦溪是怎麼回事？Yahoo新聞編輯室帶你一探究竟！
看更多》2026白沙屯媽祖4/13起駕3/11起報名 進香路線行程表、直播、GPS App一次看
2026白沙屯媽祖進香日期是何時？
2026年白沙屯媽祖進香活動，將於國曆4月12日晚上23時55分登轎，準備就緒後旋即出發啟程。預計4月16日抵達北港北辰派出所，4月17日0時10分進行進火儀式，4月20日16時10分返程回宮，整個活動將於5月1日0時35分開爐圓滿結束。
白沙屯媽祖廟在哪裡？
白沙屯媽祖供奉於苗栗縣通霄鎮的拱天宮。每年，白沙屯媽祖徒步進香成為白沙屯地區最重要的年度活動。每當進香時節到來，白沙屯人便會放下手邊工作，虔誠跟隨媽祖進香；甚至是出外工作或遷居外地的遊子，也會特地安排時間返鄉，共襄盛舉。
白沙屯媽祖進香報名怎麼做？一定要報名嗎？
白沙屯拱天宮臉書粉絲專頁指出，2026白沙屯媽祖進香的報名時間為3月11日至4月9日，每日8時至18時，採拱天宮現場報名登記，報名費用如下：
進香公費：700元。
參與刈火兩日遊覽車：1300元（含進香公費＋車資600元）。
隨香步行七日遊覽車：2800元（含進香公費＋車資2100元）。
你可能好奇，參與進香是否一定要報名？過去，拱天宮曾說明，報名的信眾名字會被書寫入吉祥疏文中，稟報聖母以祈求護佑平安和吉祥。許多虔敬的信眾，即使家人無法隨團徒步，也會代為報名，以便在刈火儀式中為家人祈求平安。
白沙屯媽祖進香由來是什麼？
根據地方耆老所述，先民在未建廟前就組團徒步前往北港進香，當時並未規畫進香路線，路程僅憑媽祖旨意，進而發展出神轎擇路的進香方式，推估此傳統已有約200年的歷史。對於白沙屯人來說，徒步進香是他們和媽祖之間百年不變的約定。每年時間一到，白沙屯人就會依循傳統，扛起神轎往北港進香，在媽祖的帶領之下完成進香的使命。
根據2003年白沙墩媽祖徒步進香特刊記載，白沙屯媽祖徒步進香並無盛大熱鬧的陣頭隨行及排場，而是樸素地穿梭於市井群眾間，足跡涵蓋海邊堤道、田間小徑、縱貫公路，甚至涉水渡溪等，被文化工作者與民俗專家學者視為「反映傳統農村進香本色」的進香團。近年來，由於影響力迅速擴大，每年吸引數十萬名信徒跟隨進香。
2008年8月4日，白沙屯媽祖進香被登錄為苗栗縣民俗文化資產，2010年6月18日，行政院文建會（文化部前身）將白沙屯媽祖進香，指定為國家無形文化資產重要民俗；2013年12月2日，經專家學者評選和全民票選，再度獲頒為台灣宗教百景之一，在在顯示白沙屯媽祖進香在不少台灣人心中不可撼動的文化地位。
白沙屯媽祖是幾媽進香？大媽、二媽、三媽有何不同？
前往北港進香的白沙屯媽祖是「大媽」。白沙屯拱天宮副總幹事林幸福說，拱天宮供奉的媽祖各有不同的任務，「大媽進香、二媽遊庄、三媽作客」，說明如下：
大媽（軟身媽祖）
據地方耆老所示，供奉在一樓正殿的大媽，歷史比拱天宮更悠久。拱天宮建廟後，大媽除了身兼開基、鎮殿任務，前往北港進香也是其重要職責之一。
＊軟身媽祖：神像由數個部分組合而成，身體關節可伸展活動，亦能穿戴衣物。每年進香起駕前，執侍婦女會以「茉草水」為媽祖沐浴洗淨，再換上信徒奉獻的風帽、冕冠、蟒袍、鳳裙、弓鞋等，容光煥發地引領進香路。
由於這尊軟身媽祖神像極具歷史，加上每年徒步進香來回400公里，路程顛簸艱辛，坐在竹製藤編神轎上的神像難免損傷，故每隔一段時間就須請示媽祖重新粧髹，以維持聖容，也使得各年代的白沙屯大媽聖顏略有差異。
特別的是，拱天宮正殿神房內，僅供奉軟身媽祖神像，並無其他配祀神明，顯示大媽在當地人心中的崇高地位。
二媽（黑面）
大媽前往北港進香期間，安奉於正殿神房前的二媽，肩負起鎮殿責任。此外，每年大媽前往北港進香回宮後隔天，二媽必須在白沙屯遶境，當地人稱之為「遊庄」。白話來說，就是由二媽出門巡視涵蓋整個白沙屯媽祖的祭祀圈，除了白沙屯本庄，還包括北庄（過港、山邊、南坑、北坑）及南庄（內島、過山）。
三媽（粉面）
大媽前往北港進香期間，安奉於正殿神房前的三媽，同樣須協助鎮殿事宜。如遇友宮或外地單位邀請媽祖參加活動、贊境時，會由後殿的三聖母代勞。
2026年白沙屯媽祖進香有何新規定？
除了上文提到的大媽（軟身媽祖）負責進香事宜，其實往年還會有「後龍山邊媽祖」與白沙屯媽祖（大媽）一同合轎南下，前往北港朝天宮進香。不過，2026年起，白沙屯媽往北港徒步進香將出現百年來的重大變革。
拱天宮主委洪文化宣布，今年起，白沙屯媽祖徒步往北港進香活動，將請值年爐主媽祖一同乘轎參加，也就是「粉紅超跑」將有三尊媽祖同行，包含白沙屯大媽、白沙屯爐主媽祖、山邊媽祖。
爐主是什麼？爐主在進香中的角色為何？
《白沙屯媽北港徒步進香文化年刊》一書中指出，爐主是由跋杯的傳統方式選出的。每年白沙屯媽祖進香回宮後，拱天宮會舉行一個特別的儀式，由當年的爐主依照名冊進行跋杯，杯數最多者成為新年度的爐主，次之者為副爐主，再依序挑選頭家，協助爐主分擔工作。中選爐主者，將成為下一年度信仰活動的核心人物。
進香回宮開爐後，爐主須迎請「爐主媽」回家安座；在白沙屯媽祖進香中，爐主更是關鍵人物，每年進香的時程，是由爐主跋杯請示媽祖來決定；而往北港進香途中，爐主最重要的職責就是「顧轎」，責任重大。
雖然只有本庄居民才有資格參與跋杯，但有些家族即使歷經百餘年，也未曾擔任過爐主。因此對白沙屯人來說，爐主是聖母欽點的榮耀，是一項兼具傳統而榮譽的職務。
白沙屯媽祖進香不叫遶境？
白沙屯媽祖進香是台灣的年度民俗盛事，隊伍所到之處都備受關注。不少讀者朋友常將白沙屯媽祖「進香」稱為「遶境」，但兩者其實有地域上及位階上的明顯差異，不宜混為一談！
遶境是指神明在轄區境內巡視；進香則是神尊與隨香信徒，到境外廟宇參拜。白話來說，白沙屯媽祖前往北港朝天宮是拜訪友人，不是到北港巡視管區，屬於進香而非遶境。進香活動的重點在於進火（或稱刈火），藉此象徵白沙屯媽祖香火流傳不息。
白沙屯媽祖為何暱稱粉紅超跑？
不知道讀者朋友是否聽過，白沙屯媽祖有「粉紅超跑」的暱稱？拱天宮廟方解釋，這個稱號的由來跟2013年進香途中發生的一件趣事有關。當時，媽祖大轎駐駕於BMW汽車彰化昌一服務中心，進入展示中心後，媽祖的鑾轎來到白色寶馬BMW前面行轎，示意其讓位，隨後「倒車入庫」，停在豪車的位子上。由於媽祖鑾轎的轎頂覆蓋一塊粉紅色的遮雨布，加上進香速度敏捷，猶如超跑，因此有了粉紅超跑的稱號。歌手林姍演唱的《粉紅超跑》一曲，更被信徒視為白沙屯媽祖進香戰歌。
白沙屯媽祖進香路線有何特色？
白沙屯媽祖進香具有「徒步」、「無固定日期」和「無規畫路線」等特色，途中處處充滿驚奇，每年都吸引大批信眾追隨。沿襲傳統，白沙屯媽祖進香採「全程徒步」方式，從苗栗出發，跨越台中、彰化、雲林等縣市，經大安、大甲、大肚、濁水、虎尾等溪流；進香足跡涵蓋海邊堤道、田間小徑及縱貫公路，甚至偶有涉水渡溪的環節。
白沙屯媽祖每年進香日期不固定，但均在春天之際，於每年農曆12月15日進行擲筊擇日儀式，由媽祖決定隔年進香期程。除了起駕、進火、回宮及相關儀式的時辰，會在出發前事先向媽祖請示之外，沿途並沒有規畫時程或路線，也沒有固定的停駕歇息地點；途中該走哪條路、該在何處休息，全憑媽祖旨意，依媽祖行轎來決定。
白沙屯媽祖想走哪裡，轎班人員如何感應？
你或許好奇，白沙屯媽祖進香的路徑不固定，走哪條路到底怎麼決定的？媽祖是怎麼傳達旨意給身穿「勇字黃甲」的抬轎者呢？其實白沙屯媽祖徒步進香的行進路線，是依照媽祖「行轎」來決定，也就是說，透過行轎采動神轎，信徒可以看見神轎時而左右擺盪，時而上下跳躍，有時擇定方向前進之後，還會轉彎大迴旋。扛轎的大轎班成員必須心無旁騖，悉心感受媽祖的意願動向，來決定進香隊伍的動靜行止。
媽祖行轎通常會在重要路口，以及經過合適的停駐駕點時發生。不過，由於近年進香人數暴增，神轎周圍擠滿熱情的信徒，媽祖的行轎自由度大受影響。因此，參加進香的民眾，切勿擠在大轎邊，妨礙轎班人員，影響媽祖婆自由揮灑哦！
香燈腳是什麼意思？
台灣的媽祖進香活動由來已久，香燈腳一詞自清代起，便普遍流傳於媽祖進香活動；而白沙屯進香淵源已近200年，亦以香燈腳來稱呼進香的信徒。
拆解香燈腳一詞來看，「香」是指進香活動中的香火。「燈」起源於台灣早期進香客夜行，多有提燈相伴的現象；另有一說認為，燈應該寫為閩南語的「丁」，意指早期進香的男丁。「腳」則表示某種身分角色，也暗示早期進香大多是由香客徒步完成。
急行軍是什麼意思？
由於進香去回時間不固定，2026白沙屯媽祖徒步進香為8天7夜。根據香燈腳來開講資料，在現有紀錄裡，進香最短總天數為6天，最長天數則為12天；如果只看單程，最短為2天，最長則為8天。也就是說，從白沙屯到北港去程約135公里到150公里的路途，且抵達北港通常於中午入廟，以單程最短的2天來算，實際時間僅約36小時左右。如此快速的徒步行程，香燈腳稱其為「急行軍」。
而按《白沙屯媽北港徒步進香文化年刊》，急行軍是近一、二十年才流傳在香燈腳之間的名稱，從1996年有紀錄至今，媽祖急行軍共有12次，包括7次去程與5次回程。
急行軍特色是受時間限制，媽祖大轎不駐駕過夜，也就是過程中沒有「落馬」。香燈腳無法充足休息，對於體力、意志力是一大考驗。台17線西濱公路是急行軍必經之路，因為這條路距離最短、速度最快，從彰化伸港、線西、鹿港、福興、芳苑、大城，到雲林麥寮、東勢、元長，一路抵達北港。文化年刊形容，「毅力與體力的糾結，都發生在這條路上」。
白沙屯媽祖潦溪是怎麼回事？
過去，白沙屯媽祖前往北港進香途中，都要冒險涉水橫渡湍急的濁水溪，先民陪伴媽祖潦過濁水溪一事在當地口耳相傳，為人津津樂道。在1953年西螺大橋落成通車後，進香隊伍一般不必再冒險走水路。
不過，2001年，白沙屯進香隊伍北返至西螺大橋前，媽祖神轎突然逕自往橋邊的小路走，部分香燈腳跟隨著媽祖神轎來到濁水溪畔，在媽祖渡溪前取下身上的金紙焚燒；接著香燈腳小心翼翼地簇擁著媽祖神轎橫渡濁水溪。這次經歷，讓不少香燈腳體驗到先民口耳相傳的潦溪經驗，即便內心忐忑，但憑著對媽祖的信任，仍攜手成功橫渡濁水溪，更喚醒白沙屯人的集體記憶。
白沙屯媽祖相關新聞看更多》
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：羅芋宙、廖梓鈞
參考資料
※白沙屯拱天宮《白沙屯拱天宮簡介》
※白沙屯拱天宮《白沙屯媽 北港徒步進香文化年刊第06期》
※文化部《圖解導覽白沙屯媽祖進香》
