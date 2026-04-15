白沙屯媽祖突指示「排排跪好」！趴地見震撼一幕 許維恩驚：我有多幸運

記者林意筑／綜合報導

媽祖鑾轎便從許維恩頭上而過。（圖／翻攝自IG @sharon701111）

白沙屯拱天宮媽祖一年一度徒步前往北港進香，規模更勝以往，共有46萬名香燈腳同行。藝人許維恩歷經乳癌手術後逐漸恢復健康，近日現身白沙屯媽祖進香活動，親自投入志工行列發送飲水，她也分享神奇一事，「白沙屯媽祖指示我們要『排排跪好』」，下秒媽祖鑾轎便從頭上而過，讓許維恩直呼「好震撼」。

許維恩親自投入志工行列發送飲水。（圖／翻攝自IG @sharon701111）

昨（14）日許維恩在社群平台上發文，分享自己在現場意外被媽祖「鑽轎腳」的震撼體驗，也表示發送飲水時突然接獲指示「排排跪好」，隨後媽祖鑾轎竟從眾人頭上而過，讓她直呼「好震撼」，坦言內心不斷顫抖，並直言感受到媽祖的庇佑與祝福，「我知道媽祖真的看見我了」。

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據悉，許維恩在進香活動開始前曾透露，在進行乳癌手術前夕得知白沙屯媽祖願意聯名飲用水，讓她感動萬分，「那不是一個合作，那是一份被守護、被選擇的祝福。謝謝媽祖一路的保佑，讓我走過不安、走過恐懼，也讓我更相信一切都是最好的安排」，許維恩也說，完成手術後決定將這份正能量回饋給社會，「把平安、把祝福、把愛傳遞給你們，願所有人平安健康順心。」

許維恩分享被媽祖「鑽轎腳」的震撼體驗。（圖／翻攝自IG @sharon701111）

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