白沙屯媽祖紅到日本！女星首朝聖狂走2萬5千步 曝感動心聲

娛樂中心／游舒婷報導

一年一度的年度盛事白沙屯媽祖徒步進香進行中，這場盛大的信仰活動往年也吸引不少外國人朝聖，在台生活20年的日本女星田中千繪分享，這場特別的活動已經紅到日本，甚至有旅行社安排相關活動，她也分享自己首度朝聖活動的感動心情。

田中千繪朝聖白沙屯媽祖。（圖／田中千繪臉書）

田中千繪在臉書上分享，自己來台生活20年，今年終於有機會參加粉紅超跑的進香活動，她從以前就一直聽到有人分享「被感動」，雖然她也相信媽祖的保佑，但是也一直疑惑「被感動」是什麼意思，因此決定今年有時間跟好姊妹們朝聖白沙屯。

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田中千繪表示，因為知道白沙屯媽祖的路線不確定，能不能遇到都相當靠緣分，她們在白沙屯媽祖起駕前就走了2萬步以上的距離，後來上了接駁車，到了白沙屯媽祖可能會經過的一間媽祖廟，沒想到今年媽祖選擇的路線不同，她們一行人得知消息後，趕緊在凌晨四點出發找白沙屯媽祖。

所幸媽祖選的路線離她們不遠，她們也很幸運地追到白沙屯媽祖跟信眾，後來媽祖也選了迴轉的路線，從她們眼前經過，也是在那瞬間，田中千繪和姊妹們幸運看到神轎裡非常可愛的白沙屯媽祖，那個瞬間，田中千繪也坦言，感受到了「被感動」的心情。

田中千繪同時分享，自己也在日本網址上查到有些日本旅行社安排白沙屯媽祖的進香行程，她感動表示，雖然只有參加一天的進香行程，但心中感受到滿滿的力量，她也推薦大家「這種感動是非常值得親自去體驗的！」

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