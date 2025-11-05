娛樂中心/洪雨汝報導

板橋慈惠宮日前舉辦「白沙屯媽祖和板橋慈惠宮媽祖百年會香」贊境祈安𧶽福，日前雙媽祖前往新北土城、板橋、贊境，盛況空前，連民視藝人梁佑南、胡鴻達都親自隨香，陪同繞境。兩人首次在新北近距離接觸白沙屯媽祖，皆表露出震撼與深刻的感動，直呼這趟是一場難得的心靈洗禮。

梁佑南首度近距離「鑽轎底」 感受媽祖如母親般的溫暖

藝人梁佑南分享了首次與「鑽轎底」如此接近的經驗。她雖因膝蓋不適，在中途被勸上車，但反而有機會近距離目睹媽祖的盛況。梁佑南形容那種感覺是「盛況空前」、「最驚豔的一次」，並深信「越靠近媽祖，你的磁場就會改變，旁邊的辣撒阿也會遠離你」。

白沙屯媽祖與板橋媽祖百年會香！梁佑南、胡鴻達親隨繞境見證神聖時刻

最讓她動容的是與媽祖眼神對望的瞬間。她表示，媽祖的眼神就像「媽媽一樣」或「很好的長輩」，「什麼都不用說，你就會覺得她完全了解你心裡面有什麼事、有什麼苦」，感動到自然而然地流下眼淚。她認為這趟是「最快的心靈洗滌方式」，也是「重新找回自信的自己，最有效的方法」。

胡鴻達讚嘆「三媽相會」神聖場景 人潮比春節還熱鬧

同行的胡鴻達則表示，這次白沙屯媽祖來到新北土城和板橋，讓他真正體會到媽祖的魅力。他在土城第一次近距離接觸白沙屯媽祖，感動之情溢於言表。

第二天在華德公園，胡鴻達更見證了「土城媽、板橋媽、白沙屯媽祖」三位媽祖相會的神聖場景，隨著慈惠宮接駕白沙屯媽祖的到來，由慈惠宮祭典組長吳聰榮帶領隊伍展開板橋市區繞境，胡鴻達直說這是他「第一次見到」。胡鴻達隨後護持板橋媽神轎繞境，親眼目睹沿街民眾有紀律地排隊參拜，等著「鑽轎底」，並大喊「媽祖媽祖我愛祢」，那份虔誠的心令他震撼。他總結道，這兩天的盛況與人潮，「比春節時還熱鬧」。

兩位藝人的親身參與與分享，不僅為這場宗教盛會增添星光，也讓更多人感受到了白沙屯媽祖信仰的強大力量與獨特魅力，更感謝板橋慈惠宮主委賴春穆和副主委李松鶴及常監賴春曄跟各組組長委員們遶境途中一路的照顧。

