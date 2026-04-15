白沙屯媽祖衝進校園！粉紅超跑背後「驚見4字」 信眾喊：祂在教做人道理

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生活中心／朱祖儀報導

白沙屯媽祖徒步進香進入第3天，今（15）日清晨從彰化大村鄉起轎出發，行經彰化田尾國小時，師生不斷在門口熱情呼喚，孩子們更大喊「媽祖我愛您」，疼愛小孩的媽祖立刻轉向，「粉紅超跑」進到校園內為孩子賜福。不僅如此，白沙屯媽祖還特別停駕在司令台「禮義廉恥」前方，信眾紛紛熱議，「媽祖在教做人的基本道理，不忘初心！」

今日上午7時許，白沙屯媽祖沿著台1線行經員林、永靖、田尾、北斗等鄉鎮，經過田尾國小時，有許多學童站在門口歡迎媽祖鑾轎。粉紅超跑原本僅停留在門口，但搖晃數分鐘後隨即轉進校園內。

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師生們看到白沙屯媽祖進到校園內，都非常激動又開心，眾人也紛紛跪在操場上鑽轎腳，最後粉紅超跑停在司令台休息片刻才離開。

粉紅超跑停駕在「禮義廉恥」前面。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮臉書）

由於媽祖鑾駕休息時，背後剛好是「禮義廉恥」4個大字，不少人紛紛表示，「停在好地方，教世間人要有禮義廉恥，真是棒極了」、「媽祖警惕每個人須知禮義廉恥」、「停在很棒地方，告訴世人不要忘了禮義廉恥、莫忘初衷」、「出門參與活動別丟自身人品、丟媽祖顏面，記得『禮義廉恥』帶出門。」

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