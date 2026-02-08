白沙屯媽祖訪嘉義月老廟！拋繡球聯誼、抽獎熱鬧到初六

嘉義市大福興宮月老祖廟推出3大活動迎新春。（圖／翻攝自Google Map）





為迎接農曆春節，嘉義市大福興宮月老祖廟規劃多項應景活動，邀請民眾一同感受年節喜氣。廟方主委曾東本於今（8日）表示，今年春節期間將推出三大活動，包括白沙屯媽祖「粉紅超跑」駐駕祈福、擲筊送好禮、拋繡球聯誼，活動自2月14日西洋情人節起，持續至2月22日大年初六，歡迎信眾踴躍參與。

「粉紅超跑」白沙屯媽祖將駐駕嘉義

曾東本主委表示，象徵人氣與信仰力量的白沙屯媽祖神轎，將於情人節起駐駕大福興宮至年初六，期間開放民眾鑽轎腳祈求平安順遂。廟方也特別準備千個「粉紅超跑」造型抱枕及經祈福加持的壓轎金，將現場贈送給前來參拜的信眾，分享媽祖庇佑的祝福。

擲茭比賽抽大獎

此外，廟方自2月13日至21日，在正殿舉辦「擲筊迎好年」活動，凡捐獻香油錢滿300元，或點燈祈福者，皆可參與擲筊比賽。活動期間，每日統計聖杯數最高的前50名參加者可獲得獎項，最大獎為冰箱，另備有65吋液晶電視及現金發財金等豐富好禮，活動時間為每日上午8時至下午5時。

聯誼活動結姻緣

作為嘉義著名的月老廟，大福興宮也規劃「拋繡球聯誼」活動，將於2月21日大年初五上午在廟前廣場登場，依循傳統禮俗進行，象徵拋出姻緣、接住幸福。活動開放22至45歲未婚男女報名，吸引全台及海外青年關注。活動記者會中，參與報名的知名女網紅身穿婚紗亮相，成功炒熱現場氣氛。

總幹事蔡坤章補充說明，春節期間自年初一至初五，廟方每日提供發財麵與平安湯圓，並首度規劃平安市集，集結超過20攤在地美食與親子遊樂設施，讓信眾在祈求良緣與好運之餘，也能熱鬧歡度新春佳節。

