白沙屯媽祖贊境土城板橋 「粉紅超跑」交管路線看這裡

「粉紅超跑」沙屯拱天宮媽祖鑾駕睽違多年，要來新北市了！今年「白沙屯拱天宮媽祖祈安賜福贊境」活動，結合土城北辰宮48週年慶與板橋慈惠宮百年會香，將於10月31日至11月2日熱鬧登場，預計吸引上萬名香燈腳與民眾共襄盛舉。新北市警方已啟動交通疏導與秩序維護計畫，並將實施分區交通管制，提醒民眾多搭捷運、提前規劃路線，避開尖峰時段。

暌違多年的「粉紅超跑」白沙屯媽祖鑾轎今將抵達新北市，警方實施交管措施，維持交通。（圖／警方提供）

即將在今（31）至11月2日在新北市土城、板橋登場，而且這次還遇上了土城北辰宮48週年與板橋慈惠宮百年會香踩街活動，預計會相當熱鬧。這次粉紅超跑媽祖鑾轎，以贊境形式來訪新北市，與過往遶境不同，有固定路線。

廣告 廣告

今天活動首日上午7時，媽祖將抵達北辰宮集結，預計7時50分出發，途經五雲宮、三元宮、震安宮，中午停駕神農宮午餐，傍晚18時駐駕北辰宮供信眾參拜祈福。

11月1日上午7時，媽祖由北辰宮起駕，經廣福路到學士路，中午在綜合運動場假日廣場休息。下午14時從板橋華德公園出發，經妙雲宮、接雲寺，預計18時駐駕慈惠宮。11月2日上午7時，由慈惠宮啟駕，經北極壇、鎮發宮，中午在四維公園廣場休息，下午經慈后宮、接源堂、新北市政府，預計17時於海山路活動結束，隨後返回白沙屯。

板橋警方也貼心提供流動廁所地點，讓參加民眾更「方便」。（圖／警方提供）

暌違多年的「粉紅超跑」白沙屯媽祖鑾轎今將抵達新北市，警方實施交管措施，維持交通。（圖／警方提供）

新北市警察局表示，活動期間將實施分區、分時段交通管制，依行進隊伍彈性開放或封閉。土城警方預計在北辰宮及五穀先帝廟周邊設置行人徒步區，期間禁止非緊急車輛通行。板橋警方則指出，因活動適逢星期天，將吸引上萬人參與，將視交通及人潮狀況針對慈惠宮前府中路段、海山路路段及四維路137巷路段進行封街與車輛禁行管制。分局長廖誌銘親自坐鎮指揮，部署警力200人、義交60人實施機動管制，並針對「鑽轎腳」祈福區域加強安全維護，防止推擠意外。

板橋區主要封街時段包括，11月1日13時至15時四川路二段245巷 (245巷口至德興街)、11月1日17時至22時府中路（文化路至西門街），及11月2日下午四維公園與海山路段。

慈惠宮與新北警察局周邊共設置50座流動廁所（府後停車場20座、文化北門街口13座、文化府中路17座），11月1日14時30分至11月2日中午12時開放使用，廠商將定時清掃維護，環境整潔不打烊。

暌違多年的「粉紅超跑」白沙屯媽祖鑾轎今將抵達新北市，警方實施交管、封街措施。（圖／警方提供）

另有多處香燈腳休息地點，包括板橋第二運動場（22:00～06:00開放）、黃石中繼市場、慈惠宮附設空間、府中廣場、萬坪公園，以及海山、板橋國小白天開放供休息與廁所使用，為維護休息地區周邊治安，除了增加巡邏警力外，並動員義警民防守望相助隊等民力計56人次，一同守護安全。

土城警分局長陳建龍表示，除規劃交通疏導及維安，也與宮廟簽署「高自主管理、低環保公害、零聚眾鬥毆、交通真順暢」等公約。活動期間將嚴格取締未戴安全帽、酒駕及無照駕駛等違規，呼籲參與神轎、陣頭及信眾應降低音量、減少施放爆竹。

警方提醒民眾，活動期間部分停駕宮廟將開放信眾「鑽轎腳」祈福，建議民眾提前規劃路線，避開尖峰時段，多利用捷運板南線及環狀線前往目的地，以節省時間並減少車流壅塞。

延伸閱讀

屏東畜牧業者強闖焚化廠倒廚餘2人交保 檢方提抗告

護理系女神謝侑芯驟逝！雪碧淚訴：3天前夢到她

影/花蓮6傷車禍「1人未脫離險境」！司機竟無照酒駕