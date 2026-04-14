白沙屯媽祖起駕疑政壇大咖致詞太久惹怒 信徒曝：連王爺神轎都不耐煩

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白沙屯媽祖13日凌晨起駕，疑似因政治人物致詞太久，山邊王爺神轎出現激烈晃動。翻攝Threads



苗栗拱天宮「白沙屯媽祖」昨（13日）凌晨起駕，展開8天徒步前往北港天后宮行程。由於是一年一度宗教盛事，且適逢年底大選，不少政治人物到場致詞，但也傳出致詞過於冗長引發信眾不滿，連山邊王爺神轎都在廟外等待時出現激烈晃動，引發熱議。對此拱天宮主委也出面解釋，坦承「確實有改善空間」。

白沙屯媽祖起駕典禮吸引多位政壇重量級人物到場，卻因為致詞過於冗長，引發信徒抱怨連連，批評宗教盛事被政治模糊焦點，連神明選定的起駕時辰都因此被打亂。除此之外，還有網友在社群Threads分享影片，顯示山邊王爺神轎在廟外等待時「長官講話到一半，王爺突然激動」，信徒紛紛感嘆致詞實在太久「連王爺都等不下去」。

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對於起駕儀式冗長引發抱怨，拱天宮主委洪文華解釋，延誤主因與安座作業有關。由於今年是首度由三尊媽祖共同出巡，其中爐主媽體型較小，與其他尊媽祖在安置與固定方式上有所不同，工作人員必須反覆確認位置，光是這項安全作業就耗費近一小時。

洪文華強調，相關安座流程結束後才安排來賓致詞，並非為了讓政治人物發言而刻意拖延原本的起駕時間，他並提到，因為過去就曾發生過致詞太長引發不滿，苗栗縣長鍾東錦在典禮前曾特別提醒應縮短發言時間，以免引起信徒反感。他坦言，這次確實有改善空間，對於外界的批評與建議會虛心接受。

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