白沙屯媽祖起駕！政治人物挨轟「講太久」誤吉時 拱天宮主委回應了

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生活中心／陳慈鈴報導

白沙屯媽祖進香為期8天7夜，今年的報名人數超過46萬人創新高，媽祖鑾轎已於13日深夜起駕。未料，起駕現場卻疑似因流程安排問題，引發部分信徒不滿，網路上更傳出山邊王爺神轎疑似「暴衝」畫面，相關爭議持續延燒。對此，拱天宮主委洪文華也出面還原情況。

適逢九合一大選將至，許多政壇重量級人物都特地前往白沙屯媽祖起駕典禮現場，但卻因致詞時間過長，引起部分信徒不滿，抱怨連連，認為不應該模糊焦點，而影響了進香時程，「連媽祖選的時辰都被打亂了」、「政治人物可以不要一直講話嗎」、「主角是媽祖，不是政治人物」。

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白沙屯媽祖起駕典禮，吸引許多政壇重量級人物前往並致詞。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台YouTube）

值得注意的是，除了信徒不滿外，有網友拍到山邊照府王爺神轎在拱天宮外等待時出現的異象，只見轎子出現前後晃動、激動暴衝的情形，引起討論。信徒看了以後，不禁直呼「連王爺都等不住了」。

洪文華表示，今年是首次由三尊媽祖同時出巡，因神尊安座程序比往年更為複雜，光是確認神尊位置及固定狀況，就花了將近1小時，待相關作業完成後，才安排現場來賓致詞。

至於外界質疑政治人物致詞過久，導致起駕時間延後，引發信徒不滿，洪文華則坦言，廟方後續會再檢討整體流程，未來將做出調整與改善，盼讓宗教儀式進行更加順暢。

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