白沙屯媽祖起駕「流程不當」延誤吉時 山邊王爺暴衝 喊：神明不是政治人物

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（生活中心／綜合報導）白沙屯媽祖13日凌晨起駕，不過典禮現場疑因流程安排引發爭議，導致部分信徒不滿，網路上也出現山邊王爺神轎疑似在等待期間出現明顯晃動的畫面，引發討論。對此，拱天宮主委洪文華事後出面說明，強調起駕時間延後並非刻意安排，而是與安座作業較為繁複有關。

由於2026年適逢選舉年，起駕典禮當天有多位政壇人士到場參與，現場依序安排來賓發言，也讓部分信徒認為焦點被模糊。網路上隨後湧現不少批評聲音，認為活動主角應是媽祖，不該讓政治人物致詞影響流程，甚至有人質疑因此打亂原先起駕時辰。另有網友分享現場畫面指出，山邊王爺神轎在廟外等待時出現較大幅度晃動，也讓相關討論持續延燒。

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圖／白沙屯媽祖13日凌晨起駕，不過典禮現場疑因流程安排引發爭議，導致部分信徒不滿。（翻攝 Threads／＠goldenliontown）

面對外界質疑，洪文華表示，這次延誤的主要原因在於安座作業程序較往年複雜。他指出，今年是首次由三尊媽祖一同出巡，其中爐主媽的體型與其他媽祖有所差異，無論在安置或固定方式上，都需要工作人員反覆確認，以確保安全無虞，整個作業因此耗費較多時間。

洪文華也強調，來賓致詞安排是在安座程序完成之後，並非為了讓政治人物發言而刻意延後起駕。他表示，外界對流程安排有所意見，廟方都會虛心接受，也會針對執行細節進一步檢討。

此外，洪文華提到，苗栗縣長鍾東錦在典禮前其實曾提醒應縮短發言時間，以降低信徒反感。不過，廟方也坦言，過去確實曾發生因致詞時間過長而引起抱怨的情況，未來會再就相關流程進行調整與優化。

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