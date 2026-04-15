白沙屯媽祖跨越西螺大橋挺進雲林 一路直奔找西螺「太平媽」聊聊天

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白沙屯媽祖進香進入第三天，清晨在員林上演神祕的擇路戲碼，猶豫六次後決定走台1線往北斗；途中行經彰化田尾國小時，媽祖感應到師生熱情呼喊，驚喜衝入校園送大禮，讓全校嗨翻排隊鑽轎腳；鑾轎在上午10點48分跨越西螺大橋進入雲林，接著一路直奔去找西螺「太平媽」。

粉紅超跑進彰化田尾國小 師生熱情呼喊

白沙屯媽祖進香來到第三天，粉紅超跑馬力全開，沿著台1線一路南下，上午7點多行經田尾國小，大批師生早就迫不及待，看到鑾轎接近立刻舉牌，用最熱情的呼喊，要媽祖停一停。果然媽祖有感應，鑾轎立刻停下，轉向衝進學校，讓師生HIGH到最高點，一個接一個等著鑽轎腳。

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粉紅超跑進彰化田尾國小。圖／白沙屯拱天宮文化組提供

上演擇路大戲猶豫5分鐘 媽祖選北斗

就在天還沒亮之前，媽祖鑾轎也在台1線和員林大道路口，上演一場神祕的擇路大戲，鑾轎不斷晃啊晃，一下往社頭方向，一下又轉往北斗，前前後後猶豫了6次。經過5分鐘折騰，最後考量行程，決定走北斗。

白沙媽鑾轎上午10點48分跨越西螺大橋。圖／白沙屯拱天宮文化組提供

白沙屯媽祖行走超過100公里，上午10點48分跨越西螺大橋，來到雲林縣！下橋後在三個路口後祂猶豫一會，決定直奔西螺市區，停駕西螺福興宮找「太平媽」聊聊天，預計下午2點再起駕。

白沙媽停駕西螺福興宮，找「太平媽」聊聊天。圖／白沙屯拱天宮文化組提供

大甲媽接力起駕 40名摔角教官防搶轎

媽祖魅力無法擋，緊接著大甲媽祖遶境也要在17號深夜起駕，彰化警方嚴陣以待，展開防搶轎演練。由40名柔道、摔角教官組成的機動應變隊，將全程緊跟大甲媽鑾轎，還會進駐民生地下道等衝突熱點，絕不容許任何暴力搶轎的行為發生。

彰化／戴榮懋 責任編輯／施佳宜

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