白沙屯媽祖跨越西螺大橋挺進雲林 一路直奔找西螺「太平媽」聊聊天
白沙屯媽祖進香進入第三天，清晨在員林上演神祕的擇路戲碼，猶豫六次後決定走台1線往北斗；途中行經彰化田尾國小時，媽祖感應到師生熱情呼喊，驚喜衝入校園送大禮，讓全校嗨翻排隊鑽轎腳；鑾轎在上午10點48分跨越西螺大橋進入雲林，接著一路直奔去找西螺「太平媽」。
粉紅超跑進彰化田尾國小 師生熱情呼喊
白沙屯媽祖進香來到第三天，粉紅超跑馬力全開，沿著台1線一路南下，上午7點多行經田尾國小，大批師生早就迫不及待，看到鑾轎接近立刻舉牌，用最熱情的呼喊，要媽祖停一停。果然媽祖有感應，鑾轎立刻停下，轉向衝進學校，讓師生HIGH到最高點，一個接一個等著鑽轎腳。
粉紅超跑進彰化田尾國小。圖／白沙屯拱天宮文化組提供
上演擇路大戲猶豫5分鐘 媽祖選北斗
就在天還沒亮之前，媽祖鑾轎也在台1線和員林大道路口，上演一場神祕的擇路大戲，鑾轎不斷晃啊晃，一下往社頭方向，一下又轉往北斗，前前後後猶豫了6次。經過5分鐘折騰，最後考量行程，決定走北斗。
白沙媽鑾轎上午10點48分跨越西螺大橋。圖／白沙屯拱天宮文化組提供
白沙屯媽祖行走超過100公里，上午10點48分跨越西螺大橋，來到雲林縣！下橋後在三個路口後祂猶豫一會，決定直奔西螺市區，停駕西螺福興宮找「太平媽」聊聊天，預計下午2點再起駕。
白沙媽停駕西螺福興宮，找「太平媽」聊聊天。圖／白沙屯拱天宮文化組提供
大甲媽接力起駕 40名摔角教官防搶轎
媽祖魅力無法擋，緊接著大甲媽祖遶境也要在17號深夜起駕，彰化警方嚴陣以待，展開防搶轎演練。由40名柔道、摔角教官組成的機動應變隊，將全程緊跟大甲媽鑾轎，還會進駐民生地下道等衝突熱點，絕不容許任何暴力搶轎的行為發生。
彰化／戴榮懋 責任編輯／施佳宜
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猶豫7分鐘！白沙屯媽祖「擇路」劇烈搖晃大迴轉 1路線跨濁水溪進雲林
白沙屯拱天宮媽祖一年一度徒步前往北港進香，規模更勝以往，12日深夜正式起駕。白沙屯媽祖鑾轎今（15）日清晨5點從中華賓士員林展示中心起駕，一路前進至台1線與員林大道路口時，多次「擇路」大迴轉，猶豫了近7分鐘，最終選擇往北斗方向，預估早上10點跨越濁水溪進雲林。
46萬香燈腳跨越大度橋！34小時徒步61公里進彰化了 空拍震撼畫面曝光
苗栗白沙屯拱天宮媽祖於12日深夜11時55分凌晨起駕，展開為期8天7夜的徒步進香行程，今年報名人數突破46萬，創歷史新高。今天進入第2天，媽祖鑾轎於凌晨2點起轎，上午已抵達台中與彰化交界處大度橋，經過34小時，徒步里程已累計61公里，場面相當壯觀。
白沙屯媽祖進入彰化縣 沿途擠爆擺香案鑽轎底人潮
苗栗「白沙屯媽祖」今天(14日)凌晨從臺中清水鎮起駕後，中午前已進入彰化縣境；因媽祖鑾駕依然是以「急行軍」模式南下，行程雖然飄忽不定，還是湧現成千上萬香燈腳隨行，沿途擺香案、爭相鑽轎底祈福人潮絡繹不絕
影/無懼封橋！白沙屯媽領上萬人直衝西螺大橋 震撼空拍曝
苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步前往北港朝天宮進香，今天（15日）上午10時許鑾轎跨越西螺大橋，沿途上萬名香燈腳緊隨媽祖過橋，隨後抵達雲林縣境內，從空拍畫面可見人潮相當震撼。
壯觀! 白沙屯媽祖進雲林 香燈腳大軍擠爆西螺大橋
民視新聞／綜合報導白沙屯媽祖前往北港進香，第二天晚上在彰化大村駐駕，第三天凌晨五點就起駕，上午一路趕路，七點多來到田尾國小，特別選在禮義廉恥司令台停駕，接著隊伍來到北斗市場，一路往南挺進，上午十點多，隊伍已經走了超過一百公里，來到西螺大橋，中午前已經踏入雲林境內！
鑾轎輕碰病童 白沙屯媽祖「6分鐘奇蹟」感動香燈腳
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暌違2年再駐駕虎尾！白沙屯媽祖晚間進天后宮 明晨3點再起駕
白沙屯媽祖徒步進香北港朝天宮，進入第三天，經約14小時的行進，晚間7點30分左右駐駕虎尾天后宮，預計明天凌晨3點起駕出發。地方民眾指出，暌違兩年媽祖再度駐駕虎尾令人欣喜，也為明天抵達北港朝天宮做好準備。媽祖鑾轎今天清晨5點從彰化縣大村鄉「中華賓士」員林展示中心起駕，中午11點從西螺大橋，抵達雲林境內
快訊／粉紅超跑抵雲林！46萬名香燈腳擠爆西螺大橋 超壯觀空拍畫面曝光
全台瘋媽祖！白沙屯媽祖徒步進香進入第3天，今（15）日清晨由彰化大村鄉起轎出發，沿著台一線南下至雲林，「粉紅超跑」一路狂飆上午9時已經經過員林、田尾、北斗等鄉鎮。稍早上午10點50分許，媽祖鑾轎已經跨越西螺大橋，正式抵達雲林西螺。
白沙屯媽祖駐駕西螺 巧遇太平媽回宮「四媽會」萬人朝聖
白沙屯媽祖進香隊伍今（15）日上午抵達雲林西螺，於福興宮駐駕，與剛返回宮廟的太平媽巧合相逢，吸引萬名香燈腳前來參與祭祀。
彰化謝家姊弟僵局! 前立委鄭汝芬驚人一跪拜媽祖
中部中心／李文華 彰化報導粉紅超跑鑾轎週三（15日）上午行經溪州鄉時，前立委鄭汝芬上前跪地迎駕，她手持清香，神情虔誠，口中還念念有詞，不過她的一雙兒女，一個有意參選彰化縣長，另一個有意連任議長，現在藍營下屆彰化縣長參選人，又懸而未決，鄭汝芬這驚人一跪，求什麼引起外界聯想。彰化縣議長謝典霖，14日下午，帶著議會人員擺案舉香迎接白沙屯媽祖，不過媽祖沒進去議會，鑾轎轉了個彎直奔對街的彰化縣警局交通隊停駕。謝典霖擺案迎接媽祖 鑾轎短暫停留後停駕警所（圖／翻攝畫面）粉紅超跑，持續南下，15日上午，行經彰化溪州鄉一處路口時，突然停下，一道人影快步走上前跪地迎駕，她就是前立委鄭汝芬，只見她手持清香，虔誠跪地，口中念念有詞，媽祖鑾轎在原地輕輕搖晃，短暫停留不到一分鐘。繼續前行，不過鄭汝芬女兒謝衣鳯有意角逐彰化縣長寶座，兒子謝典霖則是，想連任議長或更上一層樓，姐弟兩人意向不同，陷入僵局，在這敏感時機，鄭汝芬這一跪，外界推測是尋求家族政治解套？不過，她出面澄清，是為了鄉親！2026彰化縣長選戰，國民黨人選卡關未定，派誰出戰？主席鄭麗文鬆口進度！誰選彰化縣長?鄭麗文:謝家的決定已經很清楚了（圖／民視新聞）謝衣鳯是否出局？鄭麗文沒有明講，只說會等彰化縣長王惠美日本考察回來，會就此事做最後的溝通和規劃。原文出處：彰化謝家姊弟僵局！ 前立委鄭汝芬驚人一跪拜媽祖 更多民視新聞報導鄭麗文胡搞害慘國民黨！恐丟「全台最大縣」執政權 媒體人開轟了反空降! 謝衣鳯等3選將發聯合聲明 籲鄭麗文"在地徵召"信眾「跪到腳麻」盼救病危嬤！媽祖派人「帶1物」顯靈了
白沙屯媽祖聽到了！田尾國小學童齊聲喊：我愛您 鑾轎轉進校園賜福
白沙屯媽祖徒步進香進入第三天，清晨五點從大村賓士展示中心起轎出發，沿台一線一路南下。上午九點已經過員林、永靖、田尾、北斗等鄉鎮，持續往溪州方向前進，預計中午就能抵達雲林縣西螺鎮。
舞力驚人又是理工女神！郭台銘16歲愛女「妞妞」赴美奪大獎 曾馨瑩大呼：「為你們驕傲！」
鴻海創辦人郭台銘與夫人曾馨瑩的16歲大女兒「妞妞」，近日在美國拉斯維加斯驚艷全場，證明自己不只有出眾的外型與舞姿，更是貨真價實的「理工女學霸」。
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白沙屯媽祖進香第三天，「粉紅超跑」橫跨西螺大橋進到雲林西螺，並駐駕福興宮與太平媽會面，「四媽會」吸引萬人朝聖；《三立新聞網》直擊盛況，一名三寶媽「小牛」首次參與進香，她說自己是76年次的高齡產婦，3個孩子是跟白沙屯媽祖、大甲媽祖求來的，因此特別來還願。（賴俊佑）
彰化謝家姊弟之爭難解 母跪迎媽祖掀聯想！鄭汝芬：請祂到溪州作客
白沙屯拱天宮媽祖北港進香今（4/15）日進入第3天，鑾轎上午南下行經彰化縣溪州鄉，沿途信眾夾道迎駕。其中，前立委鄭汝芬於現場跪地參拜、手持清香、口中念念有詞，畫面曝光後引發熱議。
中共為何要放出十項惠台？趙春山曝「習近平真意」：跟台灣人說這件事
在鄭習會後，國台辦於12日釋出「十項惠台政策」，而同日也是「台灣關係法」立法47周年，美國眾議院外交委員會共和黨團特別在X發文，照片並將美國總統川普與總統賴清德合成並列，背景還有兩國國旗。而淡江大學榮譽教授趙春山13日就在媒體人黃光芹的節目《中午來開匯》說，「川賴會」根本就是幻想、白日夢，光是賴清德要過美國都很難了，怎麼可能見到川普。趙春山認為，在未來將至的......
巧合！西螺太平媽昨回宮「今迎白沙屯媽祖駐駕」 四媽會萬人朝聖
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白沙屯媽祖目前位置 駐駕虎尾天后宮 4/15進香回顧、路線、即時定位一次看
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李貞秀遭開除失立委資格！民眾黨揭要錢才願辭 李澄清：顧全大局不打官司
民眾黨立委李貞秀國籍爭議未解，近期又因失言風波遭到黨內究責，民眾黨中評會昨天以四大違紀事實，決議開除黨籍，該處分自即日起生效。民眾黨中評委副主委陳宥丞表示，李貞秀把「辭任不分區立委」作為對價、要求獲取特定金額補償，嚴重違反我國公職倫理，更是嚴重影響政黨聲譽。