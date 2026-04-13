白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
白沙屯媽祖路線不定! 前、現任轎班現身說法
中部中心／綜合報導
白沙屯拱天宮媽祖，每年最大盛事，就是到北港進香，近年來報名人數，急速成長，去年人數高達30幾萬人，今年刷新紀錄，突破46萬人。白沙屯媽祖路線不固定，信徒只能跟在轎班後面走。我們找到老轎班與現任轎班，現身說法，他們異口同聲，行進的方向，全憑媽祖指引！來看民視深入報導。
白沙屯拱天宮媽祖鑾轎，來到關鍵抉擇路口，突然間往右一偏，踏入南投縣境內，民眾超級興奮，因為粉紅超跑，北港進香活動，兩百年來破天荒，頭一遭來到南投，關鍵路口，往左走是彰化二水，往右走是南投名間，而女神行進的路線，變化莫測，從來就不是，憑人力就可以精準預測，據傳歷年來的轎班，都是跟著女神旨意走。
白沙屯媽祖鑾轎前進路線變化莫測 前任現任轎班揭秘（圖／翻攝畫面）
拱天宮大轎組執行長洪賢賓說：「我們的路線的選擇就是說，媽祖透過我們肩膀上這支轎桿，然後會去推或去拉，往左往右往前往後這樣子，就是肩膀上這支轎桿。」
只是女神的轎班，除了敲鑼手以外，前前後後，總共有四個人一起抬轎，要如何讓四個轎夫，方向一致往前行？
拱天宮大轎組執行長洪賢賓：「大家同時感受到媽祖，她方向的選擇，沒有說誰來指引，而是說同時可以感受到說，它轎的律動。」
拱天宮總幹事陳春發，過去也曾經是轎班成員，他說這種感覺，只有親身經歷才能體會。
白沙屯拱天宮老轎班陳春發：「你有親自下去抬，你自然就會感覺到，到底有沒有神明，向左向右非常自然，你那個腳有的時候，就不聽使喚由左由右，都是靠神意的指引。」
白沙屯媽祖北港進香最大的特點，就是路線飄忽不固定，有大馬路大橋可以走，媽祖偏偏不走，帶著眾人橫渡濁水溪。
白沙屯拱天宮老轎班陳春發：「我66年當時我是抬，那一般我們是會往，西螺大橋橋面走，那一天突然間媽祖，西螺大橋不走，走那個濁水溪。」
如何指引? 白沙屯媽祖路線不定 前現任轎班深刻體會感受轎的律動（圖／民視新聞）
據傳當年媽祖渡溪，就是為了指引農民，撤離溪邊躲過水災，2001年也曾渡溪而行，鏡頭記錄下水深及腰，但信眾跟著媽祖走，沒在怕，寫下一次次傳奇歷史，流傳後世。
原文出處：白沙屯媽祖前進路線變化莫測 前、現任轎班現身說明白
更多民視新聞報導
白沙屯媽祖探望老朋友！11度停駕「這車廠」
「粉紅超跑」凌晨起駕後狂飆 上午已越過台中大甲溪
網傳白沙屯媽祖「進香有禁忌」！拱天宮發聲闢謠
其他人也在看
隨白沙屯媽祖進香10年！信徒今年猶豫了 嘆「商業化」：一堆人搶結緣品
苗栗白沙屯拱天宮媽祖於12日深夜11時55分凌晨起駕，展開為期8天7夜的徒步進香行程，今年報名人數突破46萬，創歷史新高。但隨著香燈腳人數增加，也讓進香路上出現許多亂象，這幾日也引發熱議，就有一名跟著走將近10年的香燈腳，感嘆近年來白沙屯媽祖商業化。
白沙屯媽祖亂象！香客搭火車「狂擠上車」 女乘客怒飆：媽祖不會保佑你們的
【緯來新聞網】白沙屯媽祖在12日深夜起駕，展開為期8天7夜的進香行程，今年報名進香人數已突破46萬人
快訊／台中警「持槍自轟」恢復生命跡象！7月將退休 疑適應不良想不開
台中市霧峰警分局吉峰派出所傳出槍響！今日上午6時許，56歲林姓員警在派出所內因不明原因擊發警槍，造成喉嚨中彈，子彈貫穿頭蓋骨，其他同仁見狀立即通報119人員到場，緊急送往醫院急救。經院方積極搶救，目前已恢復生命跡象。初步了解，林姓員警於今年已提出退休申請，預計於7月2日退休，但卻因適應不良而想不開。
「只要媽在，家就在」天生沒手腳...81歲嬤用嘴縫衣、斷臂夾筷 獨養3兒女長大
母愛的力量究竟能有多大？在中國甘肅省白銀市的回河村，有一位高齡81歲的母親王玉氏，用她破碎的身軀演繹了震撼人心的生命樂章。王玉氏出生於1945年，天生四肢不全、沒有手腳，但在那個物資匱乏的年代，她憑藉著驚人的意志力，在丈夫外出務農期間，獨自承擔起照顧3名年幼子女的重擔。這段「無肢養家」的故事近日曝光，讓無數網友濕了眼眶，封她為「最堅強的母親」。
快訊／白沙屯媽祖小跑步直奔大甲鎮瀾宮 罕見「四媽相會」顏清標接駕
一年一度白沙屯拱天宮媽祖前往北港進香，昨（12）日深夜11時55分正式登轎啟程。「粉紅超跑」一路狂飆趕路，經過多個信徒設置的休息站，都未停留，今(13)日上午9點多進入台中市大甲區，稍早在永信藥品短暫停駕15分鐘又啟程，接著進入文昌國小，讓小朋友鑽轎腳獲得庇佑。鑾轎最後以小跑步的方式，直衝甩尾大甲鎮瀾宮，鎮瀾宮董事長顏清標也來接駕，罕見的「4媽會」相見歡，引起大批信徒大聲歡呼。
一年內連失2至親！ S媽再送走哥哥 歌手姪女悲痛證實：無法消化
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導原住民歌手雅維·茉芮（林佳霏）近日於社群平台悲痛證實，父親已於本月10日辭世，享壽77歲。由於其父親正是S媽的...
樂天女孩孟潔遭爆點頭嫁了！馮晨軒杜拜求婚成功 傳兩人交往半年以上
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導中職樂天啦啦隊「樂天女孩」成員孟潔以甜美外型圈粉無數，有因之前擔任節目《全明星運動會》籃隊隊經理而受到關注。感情方...
上班族久坐不動！ 正在悄悄「偷走」大腦健康加速衰老
32歲的行銷企劃小陳每天早上坐進辦公室，除了午休和偶爾上廁所，幾乎一坐就是一整個下午。最近她發現自己常常話說到一半就忘了要說什麼，開會時同事剛講過的數據轉眼就記不清，甚至有時盯著電腦螢幕好幾秒，卻想不起來剛才要做什麼。起初她以為只是工作太累，直到看到最新研究才驚覺，這可能是久坐正在悄悄「偷走」她的大腦健康。
台中員警「喉嚨中彈、貫穿天靈蓋」最新！搶救後恢復呼吸心跳
最新消息，今（14日）上午在台中市霧峰分局吉峰派出所內，有位56歲的男性員警中槍，子彈從喉嚨進、天靈蓋出，當場重創昏迷失去生命跡象，送醫搶救後目前恢復呼吸心跳。
偕藍營市長參拜拱天宮「站C位」成黨內桶箍？ 盧秀燕：白沙屯媽祖很靈驗會讓大家高票當選
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／苗栗報導一年一度白沙屯媽祖進香昨日深夜起駕，台中市長盧秀燕昨晚與多位藍營縣市長、立委及議員參拜白沙屯拱天宮，且盧秀燕站C位，...
兒女長大想圓夢！50歲博士媽想當「工程師」 內行人揭2大殘酷真相
許多母親為了全心全意照顧小孩而暫停職涯，但當孩子長大後，重返職場的念頭也隨之浮現。一名媽媽表示，自己大學主修物理，過去10年專心在家育兒，如今孩子已長大，她希望重新投入職場，甚至考慮攻讀光電博士再轉職工程師。不過，她也擔心，等到博士畢業時可能已經50歲，是否仍有機會被企業聘用，貼文曝光後，掀起網友熱議。
網友「手指狂抖」急發文求助！釣出陳水扁「線上看診」
生活中心／李明融報導有網友在Threads發文分享一段影片，只見他的大拇指不自覺的瘋狂抖動，憂心表示「有時候手指會像這樣突然瘋掉，我這是生病了嗎」，沒想到竟釣出近年成為活網的前總統陳水扁回應「請把手伸直並懸空，拍給阿扁看好嗎？」，回應吸引超過3.3萬人按讚，直呼「果然還是讓專業的來」。
國發基金再發聲明也無效？聯合再生苦吞2綠燈 6萬張賣單排隊逃
國發基金投資「綠能國家隊」聯合再生（3576）曾引發不少爭議，不過根據最新公告，國發基金已正式申報將出售聯合再生持股，共計420萬1476股。消息一出昨日聯合再生開盤鎖死跌停，雖然國發基金昨晚間做出3點說明，強調為例行性退場作業，不涉及產業扶植目標移轉，綠能產業仍是現階段國家重點產業。但今日聯合再生仍苦吞第二顆綠燈，股價僅剩15.4元，並有6萬張賣單賣不掉。
郭董建永真園 曝婆媳關係內幕
華人社會中，婆媳問題向來難解，富豪之家尤甚。郭台銘在為母親初永真撰寫的6000多字百歲誌銘中卻透露，母親將已逝的林淑如、現任妻子曾馨瑩都視如己出，她將郭家的山東麵食口味傳承給林淑如，向曾家提親時，她更對未來親家保證：如果郭台銘欺負曾馨瑩，「她會打他打到他道歉為止。」
一表看清誰在買房子！只有台北不一樣 「這族群」撐起全台半邊天
2025年房市呈現兩極化買盤，年收百萬內的小資族憑藉首購身分，在信用管制下穩坐全台主力。然而台北市購屋結構獨樹一格，年收逾400萬元的高資產族躍升第二大買力，顯示在科技產業強勁與全球通膨壓力下，金字塔頂端人口置產抗通膨意願極高，北市門牌已成富豪資金避風港。(陳韋帆)
拜對直接翻身！媽祖生日這天別再錯過 3大生肖財運炸裂爽領意外財
一年一度的媽祖誕辰即將到來，今年適逢4月20日，同時也是節氣「穀雨」，被不少命理師視為轉運關鍵日。民俗專家指出，若能把握當天誠心參拜，不僅有助於祈福消災，還可能為財運與人際帶來正面影響。林宜君
竹科夫妻年收500萬仍喊不敢生！每月33萬花到剩1萬 網看傻：活得太奢華
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導近日一名網友發文透露，自己與妻子的年薪合計約500萬，扣除稅金與各項支出後，每月收入33萬元實際只剩1萬多元，讓他直...
太浪費！白沙屯媽祖進香驚見「完整餐盒丟路邊」 網全怒了：不吃就別拿
「粉紅超跑」白沙屯拱天宮媽祖13日凌晨起駕，吸引逾46萬名香燈腳隨行，獨特魅力無法擋，但卻因信徒過於失控，爆出不少爭議，有網友就po出信徒無償提供的免費餐盒竟整盒被丟在路邊，裡面還是滿滿的食物，痛心說希望大家惜食，不要糟蹋了大家對媽祖的愛。
郭台銘女兒超狂！16歲勇奪「機器人奧運」大獎 曾馨瑩：為你們驕傲
鴻海創辦人郭台銘與夫人曾馨瑩育有兩女一子。其中，16歲的長女「妞妞」近日前往美國拉斯維加斯，參加被譽為工程領域「學生版奧運」的FIRST機器人競賽（FIRST Robotics Competition，FRC）區域賽，最終榮獲象徵最高榮譽的「影響力大獎」（Impact Award），讓曾馨瑩開心的表示，「你們太棒了！為你們感到驕傲。」
2026大甲媽祖遶境4/17起駕、GPS定位直播、行程路線、交通方式、禁忌一次看
2026大甲媽祖遶境即將登場，遶境日期將於今（3日）由鎮瀾宮董事長擲筊確定進香出發的日期與時辰，大甲鎮瀾宮YT也將全程轉播，大甲媽遶境會在行前決定好行進的路線與時間，整個路線長達300多公里，會跨越四縣市（台中、彰化、雲林及嘉義）、21個區鄉鎮，過程通常需要九天八夜。