白沙屯媽祖路線不定! 前、現任轎班現身說法

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中部中心／綜合報導

白沙屯拱天宮媽祖，每年最大盛事，就是到北港進香，近年來報名人數，急速成長，去年人數高達30幾萬人，今年刷新紀錄，突破46萬人。白沙屯媽祖路線不固定，信徒只能跟在轎班後面走。我們找到老轎班與現任轎班，現身說法，他們異口同聲，行進的方向，全憑媽祖指引！來看民視深入報導。

白沙屯拱天宮媽祖鑾轎，來到關鍵抉擇路口，突然間往右一偏，踏入南投縣境內，民眾超級興奮，因為粉紅超跑，北港進香活動，兩百年來破天荒，頭一遭來到南投，關鍵路口，往左走是彰化二水，往右走是南投名間，而女神行進的路線，變化莫測，從來就不是，憑人力就可以精準預測，據傳歷年來的轎班，都是跟著女神旨意走。

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白沙屯媽祖前進路線變化莫測 前、現任轎班現身說明白

白沙屯媽祖鑾轎前進路線變化莫測 前任現任轎班揭秘（圖／翻攝畫面）





拱天宮大轎組執行長洪賢賓說：「我們的路線的選擇就是說，媽祖透過我們肩膀上這支轎桿，然後會去推或去拉，往左往右往前往後這樣子，就是肩膀上這支轎桿。」

只是女神的轎班，除了敲鑼手以外，前前後後，總共有四個人一起抬轎，要如何讓四個轎夫，方向一致往前行？

拱天宮大轎組執行長洪賢賓：「大家同時感受到媽祖，她方向的選擇，沒有說誰來指引，而是說同時可以感受到說，它轎的律動。」

拱天宮總幹事陳春發，過去也曾經是轎班成員，他說這種感覺，只有親身經歷才能體會。

白沙屯拱天宮老轎班陳春發：「你有親自下去抬，你自然就會感覺到，到底有沒有神明，向左向右非常自然，你那個腳有的時候，就不聽使喚由左由右，都是靠神意的指引。」

白沙屯媽祖北港進香最大的特點，就是路線飄忽不固定，有大馬路大橋可以走，媽祖偏偏不走，帶著眾人橫渡濁水溪。

白沙屯拱天宮老轎班陳春發：「我66年當時我是抬，那一般我們是會往，西螺大橋橋面走，那一天突然間媽祖，西螺大橋不走，走那個濁水溪。」





白沙屯媽祖前進路線變化莫測 前、現任轎班現身說明白

如何指引? 白沙屯媽祖路線不定 前現任轎班深刻體會感受轎的律動（圖／民視新聞）





據傳當年媽祖渡溪，就是為了指引農民，撤離溪邊躲過水災，2001年也曾渡溪而行，鏡頭記錄下水深及腰，但信眾跟著媽祖走，沒在怕，寫下一次次傳奇歷史，流傳後世。

原文出處：白沙屯媽祖前進路線變化莫測 前、現任轎班現身說明白

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