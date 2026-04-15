白沙屯媽祖路線再度「人測不準」白沙屯媽祖突選西螺大橋 張麗善來不及迎駕
很多人不太相信白沙屯媽祖粉紅超跑的進香路線是「神明選」，今天白沙屯媽祖神轎再度證明，她的路線人測不準！
西螺大橋正在封閉整修中，6天前廟方人員到雲林縣府舉行記者會時受訪表示，「會祈求媽祖改走替代路線」。今天上午11點，當媽祖神轎抵達彰化縣、雲林縣交界時，仍決定走西螺大橋！
白沙屯媽祖路線不固定，自彰化縣進入雲林縣大致有3條路線，較常見的是從二崙鄉自強大橋進入；112年罕見從西螺大橋入境，113年走彰雲大橋，114年仍由自強大橋進入。
西螺大橋自去年（114年）12月起封閉，進行鋼構補強、橋面伸縮縫更新及重新塗裝等工程，預計封橋約1年，目前仍在施工中。白沙屯媽祖、大甲媽祖今年進香遶境動線需要安排。
彰化縣府仙前決定白沙屯媽祖與大甲媽祖抵達雲林當天，將臨時開放西螺大橋，但僅供轎班及徒步信眾通行。
不過，拱天宮常務委員林坤原9日出席雲林縣府記者會時表示，白沙屯媽祖沒有固定「路草」（進香路線），行進方向難以預料，「會祈求媽祖改走替代路線」，例如自強大橋路線亦可以。
白沙屯媽祖神轎昨日循台一線前進，今日預計抵達雲林縣，很再度從西螺鎮入境，但因西螺大橋整修中，不少人猜測媽祖神轎「應該」不會走大橋，「可能」改走溪州大橋。
答案揭曉，粉紅超跑上午10點半即抵達彰雲交界的溪州鄉，往年白沙屯媽祖曾在此遶境一整個下午，但今天直奔雲林縣！交界處有兩條路線可選：一為西螺大橋，一為溪州大橋（省道），約11點時，鑼聲顯示媽祖決定走西螺大橋！
白沙屯媽祖進入大橋後迅速通過，雲林縣長張麗善臨時決定從斗六趕往西螺，預定11點半在西螺大橋頭迎接，但沒趕上，只能隨媽祖路線調整。媽祖神轎過了西螺大橋後沿西螺鎮大橋路前進，轉入西螺福興宮駐駕，休息至下午2點。
白沙屯媽祖突然的到來讓西螺鎮民驚喜不已，不少民眾臨時準備便當、飲料、水果及貼布，在信眾可能經過的路口發放。整個小鎮人潮擁擠，在忙碌與欣喜中感受這「神奇」的一天。
更多中時新聞網報導
學文不捨得退伍 夏浦洋騎單車復健
8歲曾同台偶像 周湯豪樂當《麥可傑克森》大使
告五人唱進紐約 自嘲悲歌團
其他人也在看
白沙屯1舉動惹怒當地人！他崩潰喊「最缺這群人」 苦主：累到歪腰
苗栗白沙屯拱天宮媽祖今年吸引46萬香燈腳追隨，創下歷史新高。不過也衍生出各種亂象，有民眾發現，沿途街道、田裡都是垃圾。對此，有網友直言，「白沙屯現在應該不缺香燈腳，比較缺維護環境的義工」，貼文曝光後，有不少志工無奈表示，「我要哭了，終於有人說出我心聲，累到歪腰」。
白沙屯媽祖進香至彰化 直衝交通隊員警嗨：來賜福了！
生活中心／王妤倢報導2026年白沙屯媽祖進香今（14）日邁入第二天，數萬名信徒簇擁「粉紅超跑」湧入彰化市區，沿途人潮排隊跪拜、爭相「鑽轎腳」。午後鑾轎行經彰化縣議會，議長謝典霖早已率眾設下香案、虔誠恭迎媽祖停轎；不料，媽祖卻在議會門口轉身離開，隨即一路「衝刺」往附近的彰化縣警察局交通隊停駕。這場突如其來的驚喜，讓員警們驚喜萬分，紛紛嗨喊：「媽祖來賜福了！」
白沙屯媽祖夜衝賓士中心 駐轎門外停留5分鐘「沒人迎接」原因曝光
（生活中心／綜合報導）白沙屯拱天宮媽祖進香行程進入第二天，14日晚間再度出現令信眾驚呼的行進路線。媽祖鑾轎當晚 […]
白冰冰狂收廟會邀約！首揭「與媽祖同行」真實內幕：我再笨都知
白沙屯拱天宮媽祖13日凌晨起駕，掀起熱潮，演藝圈大姐大白冰冰從去年參拜白沙屯媽祖後，就與媽祖特別有緣，不但被稱為「演藝圈媽祖婆」，也感受到媽祖的神蹟滿滿，今年也從農曆年後接到不少媽祖廟的活動邀約，讓她感恩地說：「我感受到滿滿的神氣，一定是媽祖婆在幫我。」
裁員風波延燒！前TVBS主播揭內幕 認「早知主播不能做一輩子」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導TVBS電視台近期開始進行人力縮編，而資深主播吳安琪日前也證實自己遭到裁員，引發外界熱議。對此，曾在TVBS擔任主播的主持...
白沙屯媽祖再顯神蹟！她斷氣6分鐘奇蹟生還
白沙屯媽祖再顯神蹟！她斷氣6分鐘奇蹟生還
年年駐駕車廠！網曝白沙屯媽祖1暖心舉動...把轎班人員「拖進門」
白沙屯媽祖北港進香第2天，「粉紅超跑」今晚駐駕中華賓士員林展示中心，預計明早5點起駕，繼續前往北港進香。對於駐駕展示中心，不少網友紛紛討論今（14日）會在這個時間點且選擇車廠是因為不想讓大轎組太累，且媽祖每年都會選擇在車廠註腳，這也是當初粉紅超跑的由來。
國民黨彰化縣長提名卡關 謝家陷姊弟之爭母跪求白沙屯媽祖
國民黨彰化縣長提名人選，遲遲未能定案，立委謝衣鳯欲角逐，但家族長輩傾向維持現狀，不同意她參選，引發討論。今天上午，白沙屯媽祖鑾轎進入彰化縣溪州鄉，謝衣鳯的母親、前立委鄭汝芬現身跪地參拜，引發外界聯想。
男友喉嚨卡3天咳出「詭異生物」嚇壞 全網見畫面抖爆：不如不知道
泰國媒體Khaosod報導，原PO指出，男友先前僅抱怨喉嚨卡卡、略有刺癢感，並未特別在意，直到數日後突然將1隻奇怪的昆蟲咳出，才驚覺情況不尋常。她強調事件並非虛構，自己和男友當下也相當震驚，隨即拍照上網詢問網友意見，希望釐清該生物的真實身分。貼文吸引大批網友留言討...
北一女儀隊遭爆「烈日操練、高跪姿聽講」教育局回應了
北一女樂儀旗隊遭爆長期存在不合理的學姊制度與訓練規範，包括學妹須以高跪姿聆聽學姊訓話、練習時間安排不當，導致無法正常用餐等情況，對此校方表示，爆料內容來源與細節仍待進一步釐清。北市教育局則回應，學生社團活動應以正向言語及行為為核心，會持續督導學校加強宣導並落實輔導，確保學生參與社團活動權益。
超大藍莓更健康？沒想到母子雙雙進醫院！ 醫揭驚人真相
為了給家人補充營養，南京一位婦女特地購買直徑達3公分的超大藍莓，不料自己與孩子食用後卻雙雙出現腹脹、腹瀉症狀，被迫就醫診治。南京市婦幼保健院消化內鏡中心醫師張為民檢查後發現，母子倆的不適正是過量食用超大藍莓所引起。
白沙屯媽祖起駕46萬人隨行！蔣萬安曝太太也成香燈腳
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導「粉紅超跑」苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香活動前（12）日晚間正式起駕，展開8天7夜遶境之旅。當晚包括台中市長盧秀燕、台北市...
謝典霖接駕！白沙屯媽祖「搖頭倒退嚕」轉身衝隔壁 尷尬畫面曝光
生活中心／巫旻璇報導白沙屯拱天宮媽祖進香今（15日）進入第三天，上午9時8分行經彰化縣溪州鄉中山路四段一帶，預計將於周四抵達雲林北港。不過回顧14日行程，過程中曾出現一段插曲，彰化縣議會原本已在門口設置香案準備迎駕，未料鑾轎行經時突然轉向，未依預期進入議會，反而直奔對街的彰化縣警察局交通隊停駕，讓現場員警又驚又喜，氣氛一度相當熱絡。
70歲女瓦拉米步道失蹤5天 救難人員崩壁搜救
70歲陳姓婦人與5名好友同遊花蓮，本月10日申請玉管處瓦拉米步道至13.6K的瓦拉米山屋過夜，預定11日下山。回程因6人拆隊走，等到全部人都走到7.8K黃麻，才驚見陳婦沒有跟上。消防局表示，今包括消防局、中華民國山難救助協會東區搜救委員會出動5人在山區垂降崩壁找人，希望早日尋獲失蹤陳婦。
白沙屯媽祖顯靈！白冰冰自製新戲沒平台播 拜完秒接電視台高層電話
白沙屯拱天宮媽祖昨（13日）凌晨起駕，白冰冰從去年參拜白沙屯媽祖後，就與媽祖特別有緣，不但被稱為「演藝圈媽祖婆」，也感受到媽祖的神蹟滿滿，今年也從農曆年後接到不少媽祖廟的活動邀約，讓她感恩說：「我感受到滿滿的神氣，一定是媽祖婆在幫我。」
顏慧欣生前疑遭霸凌 父親顏慶章首度發聲：願協助政院調查反應實際狀況
行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣3月12日因病辭世後，傳出生前疑似遭職場霸凌，行政院目前已交由外部委員調查中。國民黨立委許宇甄今（15）日上午質詢時向監察院追問顏慧欣霸凌案調查結果，據了解，顏慧欣父親、前財政部長顏慶章獲知後表示，他願意主動陳述意見協助該專案小組調查，以完整反應實際狀況。
舒華、柯震東爆祕戀1年半！傳「已見家長」獲認可 經紀人14字火速回應了
南韓大勢女團 i-dle 台灣成員舒華與男星柯震東的緋聞再度成為焦點。今日有週刊爆料兩人其實已低調交往約一年半，舒華近期頻繁返台，不僅被目擊出入柯家，更傳出已與男方家長見面。針對沸沸揚揚的傳聞，柯震東經紀人稍早正式作出回應。
1器官突出血流膿！78歲余天急送醫搶命 余祥銓證實曝他「最新病況」
余祥銓近來砸240萬元換全新的特斯拉Model Y，日前卻被檢舉違規停在北投的公車停靠區，當時有民眾上前提醒開走，雙方火藥味十足。余祥銓現場則表示因為78歲爸爸余天去拔4顆牙，擔心老人家出血危險，才會趕過去違停等他。如今余祥銓出面錄影，也透露爸爸健康狀況。蔡維歆
京都11歲男童畢典當天人間蒸發 警搜山21天有突破！疑似找到他的鞋
根據日媒《TBS NEWS DIG》報導，京都小六男童失蹤案今日有最新進展，關係人士透露，警方在南丹市園部小學西南方約6公里的山區，發現一隻疑似是男童失蹤當天穿的鞋子。事實上，該區域自3日前起已被列為重點搜索目標，搜救人員甚至動用圓鍬等工具進行深層挖掘，終於在今日下午...
白沙屯媽祖進雲林! 駐駕地點成數學機率題考學生
中部中心 ／ 雲林報導白沙屯媽祖，進入雲林，元長國中校長，出了一道數學機率題目給同學，三媽同行若駐駕、停駕元長，駐駕地點可能是元長國中、農會、鄉公所，3位媽祖至少要兩位同意，才會選定駐駕地點，那駐駕元長國中機率是多少呢？你會算嗎？