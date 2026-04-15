白沙屯媽祖路線再度「人測不準」白沙屯媽祖突選西螺大橋 張麗善來不及迎駕

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今天白沙屯媽祖神轎從西螺大橋抵達雲林，再度證明她的路線人測不準！（周麗蘭攝）

香燈腳謹擱著抵達西螺大橋端，整個鎮上熱鬧非凡。（周麗蘭攝）

白沙屯媽祖從西螺大橋進入雲林縣境，似乎不加思索地直奔西螺福興宮駐駕休息到下午2點。（周麗蘭攝）

很多人不太相信白沙屯媽祖粉紅超跑的進香路線是「神明選」，今天白沙屯媽祖神轎再度證明，她的路線人測不準！

西螺大橋正在封閉整修中，6天前廟方人員到雲林縣府舉行記者會時受訪表示，「會祈求媽祖改走替代路線」。今天上午11點，當媽祖神轎抵達彰化縣、雲林縣交界時，仍決定走西螺大橋！

白沙屯媽祖路線不固定，自彰化縣進入雲林縣大致有3條路線，較常見的是從二崙鄉自強大橋進入；112年罕見從西螺大橋入境，113年走彰雲大橋，114年仍由自強大橋進入。

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西螺大橋自去年（114年）12月起封閉，進行鋼構補強、橋面伸縮縫更新及重新塗裝等工程，預計封橋約1年，目前仍在施工中。白沙屯媽祖、大甲媽祖今年進香遶境動線需要安排。

彰化縣府仙前決定白沙屯媽祖與大甲媽祖抵達雲林當天，將臨時開放西螺大橋，但僅供轎班及徒步信眾通行。

不過，拱天宮常務委員林坤原9日出席雲林縣府記者會時表示，白沙屯媽祖沒有固定「路草」（進香路線），行進方向難以預料，「會祈求媽祖改走替代路線」，例如自強大橋路線亦可以。

白沙屯媽祖神轎昨日循台一線前進，今日預計抵達雲林縣，很再度從西螺鎮入境，但因西螺大橋整修中，不少人猜測媽祖神轎「應該」不會走大橋，「可能」改走溪州大橋。

答案揭曉，粉紅超跑上午10點半即抵達彰雲交界的溪州鄉，往年白沙屯媽祖曾在此遶境一整個下午，但今天直奔雲林縣！交界處有兩條路線可選：一為西螺大橋，一為溪州大橋（省道），約11點時，鑼聲顯示媽祖決定走西螺大橋！

白沙屯媽祖進入大橋後迅速通過，雲林縣長張麗善臨時決定從斗六趕往西螺，預定11點半在西螺大橋頭迎接，但沒趕上，只能隨媽祖路線調整。媽祖神轎過了西螺大橋後沿西螺鎮大橋路前進，轉入西螺福興宮駐駕，休息至下午2點。

西螺鎮民熱情歡迎香燈腳，臨時快馬加鞭準備食物在路邊發送。（周麗蘭攝）

西螺鎮民熱情歡迎香燈腳，臨時快馬加鞭準備食物在路邊發送。（周麗蘭攝）

令人感動的香燈腳畫面。（周麗蘭攝）

白沙屯媽祖突然的到來讓西螺鎮民驚喜不已，不少民眾臨時準備便當、飲料、水果及貼布，在信眾可能經過的路口發放。整個小鎮人潮擁擠，在忙碌與欣喜中感受這「神奇」的一天。

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