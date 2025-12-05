白沙屯媽祖連3天高雄遶境 今晚駐駕紅毛港朝天宮

「粉紅超跑」白沙屯媽祖連3天到高雄。（洪靖宜攝）

大批信徒搶拍「粉紅超跑」白沙屯媽祖。（洪靖宜攝）

「粉紅超跑」白沙屯媽祖今起三天在高雄遶境，5日上午從高雄區漁會集結起駕出發，吸引大批信眾到場迎接，擠得水洩不通，許多人擠到轎前搶拍粉紅超跑媽祖本尊，祈求媽祖庇佑，晚上則夜駐駕紅毛港朝天宮。

白沙屯媽祖今起連續3天在高雄市進行遶境活動，5日與紅毛港朝天宮舉辦海神同慶雙媽巡安賜福遶境活動，上午於高雄區漁會大樓集結，上午10時起駕出發，不少信徒到場迎接，周圍被擠得水洩不通，大批警察也在周圍交管，在起駕前，許多信徒擠到轎前搶拍粉紅超跑媽祖本尊的畫面，祈求媽祖庇佑。

由區漁會人員恭敬參拜，祈求漁船出港順利、民眾安居樂業，起駕後沿途將經過佛公天后宮、草衙朝陽寺、草衙五千宮、慈正宮等廟宇，今夜則駐駕紅毛港朝天宮。

明日則是高雄三山媽祖暨白沙屯媽祖贊境賜福遶境，由岡山壽天宮邀請鳳山五甲龍成宮「五甲媽」、旗山天后宮「旗山媽」、白沙屯拱天宮「白沙屯媽」共同於岡山地區遶境賜福。

